Понад 113 тисяч українців вже отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ
Бустерну дозу вакцини від COVID-19 на сьогодні отримали вже 113,56 тисяч українців.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 17 січня бустерну дозу, зокрема, вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty - 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca - 608 осіб, вакциною Moderna - 8 930 осіб.
Як повідомлялося, в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини від COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років.
Відповідно до наказу МОЗ, бустерна доза може вводитися в період від шести до дев'яти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.
Після введення дози бустера можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде у застосунку "Дія", починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.
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Так ось для чого вони колються!
14.01.2022
Антиковидные вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna на дистанции в полгода отлично защищали старшую возрастную группу не только от тяжелого течения болезни и смерти, но и заражения, причем Moderna показала лучший результат.
https://news.liga.net/world/news/pfizer-i-moderna-poyavilos-sravnenie-effektivnosti-vaktsin-protiv-covid-********-i-grafiki