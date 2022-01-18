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Понад 113 тисяч українців вже отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

Понад 113 тисяч українців вже отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 на сьогодні отримали вже 113,56 тисяч українців.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17 січня бустерну дозу, зокрема, вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty - 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca - 608 осіб, вакциною Moderna - 8 930 осіб.

Як повідомлялося, в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини від COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

Відповідно до наказу МОЗ, бустерна доза може вводитися в період від шести до дев'яти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Після введення дози бустера можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде у застосунку "Дія", починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.

Також читайте: У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації проти COVID-19

вакцина (4419) МОЗ (5398) щеплення (174) коронавірус (19923)


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Після введення дози бустера можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення.

Так ось для чого вони колються!
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18.01.2022 12:24 Відповісти
Моє співчуття вакцинованим.
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18.01.2022 12:40 Відповісти
масштабные исследования, в том числе в Британии, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1046853/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf показывают , что защита после трех доз от госпитализаций с омикроном, тяжелого заболевания, реанимации и смерти весьма высока:

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18.01.2022 13:06 Відповісти
Pfizer и Moderna. Появилось сравнение эффективности вакцин против COVID: таблицы и графики
14.01.2022
Антиковидные вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna на дистанции в полгода отлично защищали старшую возрастную группу не только от тяжелого течения болезни и смерти, но и заражения, причем Moderna показала лучший результат.

https://news.liga.net/world/news/pfizer-i-moderna-poyavilos-sravnenie-effektivnosti-vaktsin-protiv-covid-********-i-grafiki
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18.01.2022 13:16 Відповісти
 
 