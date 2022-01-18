Понад 113 тисяч українців вже отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 на сьогодні отримали вже 113,56 тисяч українців.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17 січня бустерну дозу, зокрема, вакциною CoronaVac отримали 532 особи, вакциною Pfizer/Comirnaty - 103 490 осіб, вакциною AstraZeneca - 608 осіб, вакциною Moderna - 8 930 осіб.

Як повідомлялося, в Україні дозволили введення бустерної дози вакцини від COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років.

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Відповідно до наказу МОЗ, бустерна доза може вводитися в період від шести до дев'яти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Після введення дози бустера можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде у застосунку "Дія", починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.

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