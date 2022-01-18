Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть консультації у Польщі: Обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl, про це заявив голова Бюро міжнародної політики президентові Польщі Якуб Кумох.

Темою консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Попередня зустріч президентів Польщі та України відбулася 20 грудня 2021 року в Гуті на заході України у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

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