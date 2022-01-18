Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть консультації у Польщі: Обговорять безпекову ситуацію в регіоні
Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl, про це заявив голова Бюро міжнародної політики президентові Польщі Якуб Кумох.
Темою консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.
Попередня зустріч президентів Польщі та України відбулася 20 грудня 2021 року в Гуті на заході України у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
Топ коментарі
+5 саша паламарчук
показати весь коментар18.01.2022 13:22
+3 Дід Трохим
показати весь коментар18.01.2022 12:33
+2 Solomon #418722
показати весь коментар18.01.2022 12:26
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п'ятогоп'яного Порошенко, ніхто не зможе стільки "намолоть"