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Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть консультації у Польщі: Обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть консультації у Польщі: Обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у курортному місті Вісла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl, про це заявив голова Бюро міжнародної політики президентові Польщі Якуб Кумох.

Темою консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Попередня зустріч президентів Польщі та України відбулася 20 грудня 2021 року в Гуті на заході України у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Читайте: Україна та Польща відзначили 30-річчя дипломатичних відносин. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Польща (8534) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+5
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18.01.2022 13:22
+3
Представляю, что будет молоть это чудо после Пороха в Польше
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18.01.2022 12:33
+2
А может ли говнокомундувич покидать страну в такой сложный момент времени?
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18.01.2022 12:26
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А может ли говнокомундувич покидать страну в такой сложный момент времени?
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18.01.2022 12:26 Відповісти
Який головнокомандуючий? Якщо Ви про ЗЕпреза, так він того...якраз те, як Ви назвали в своєму коменті
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18.01.2022 12:50 Відповісти
Вспомните о том, что говорил Зеленский о том, когда Порошенко один раз за 5лет решил отдохнуть (подлечиться) вне страны несколько дней
и будет вам ответ
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18.01.2022 12:32 Відповісти
Представляю, что будет молоть это чудо после Пороха в Польше
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18.01.2022 12:33 Відповісти
Да, після п'ятого п'яного Порошенко, ніхто не зможе стільки "намолоть"
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18.01.2022 13:35 Відповісти
Вчера Анджей Дуда подписал Указ об аресте активов Северного Потопа Путлера на 8 ярдов долларов ...а это значит...Срань кремлевская ...в ЖО...
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18.01.2022 12:54 Відповісти
Сначала клизму от Блинкена примет, а потом будет видно куда оно поедет.
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18.01.2022 13:00 Відповісти
Самое интересное в этой истории о Вяличии РАБссии..то что маленькая Норвегия и США увенчили поставки газа в Евросюз на 59%.... МИЛЛЕР.... закрой вентиль в ЕС...
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18.01.2022 13:07 Відповісти
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18.01.2022 13:22 Відповісти
 
 