COVID-19 збільшує ризик смерті вагітних в 15 разів, а ймовірність народити недоношену дитину - в 22 рази, - вчені
У тому, що саме для майбутніх матерів коронавірус становить найбільшу небезпеку, вчені переконувалися в ході масштабних досліджень.
Вагітні роблять щеплення від COVID-19 значно рідше інших жінок дітородного віку - хоча саме для тих, хто виношує дитину, коронавірус становить найбільшу небезпеку. Такого висновку дійшли шотландські медики, проаналізувавши дані про всі пологи, прийняті в цій країні за перший рік вакцинальної кампанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Станом на кінець жовтня 2021 року, лише менше третини молодих матерів (32,2%) отримали до моменту пологів щеплення від COVID-19. У той час як в цілому в Шотландії серед жінок дітородного віку (від 18 до 44 років) від коронавірусу вакциновано більше трьох чвертей (77,4%).
"Для захисту здоров'я жінок і дітей в ході триваючої пандемії абсолютно необхідно приділяти більше уваги рівню вакцинації вагітних", - пишуть автори статті, опублікованій в журналі Nature.
У тому, що саме для майбутніх матерів коронавірус становить найбільшу небезпеку, вчені переконувалися вже неодноразово в ході масштабних досліджень.
Згідно з останніми даними з США, зараження вагітної жінки COVID-19 збільшує ризик смерті під час пологів в 15 разів, а ймовірність народити недоношену дитину - в 22 рази.
Схожих висновків дійшло і міжнародне дослідження, проведене Оксфордським університетом. За словами професора Аріса Папагеоргіу, який очолює в Оксфордському Інституті здоров'я матері і дитини науковий напрямок, вагітність і COVID-19 "взаємно ускладнюють один одного".
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2620 мертвых младенцев после вакцинации и сообщения об ужасных побочных эффектах
https://www.wochenblick.at/corona/2-620-tote-babys-nach-impfung-und-berichte-schrecklicher-nebenwirkungen/
Правый «Wochenblick» есть пристанищем антиванксеров
https://www.derstandard.at/story/2000129779687/rechter-wochenblick-ist-die-impf-fake-schleuder-des-landes
Биооружие, чипы и ярость лимфоцитов
Доза апокалиптических откровений в последнее время последовательно увеличивается. В начале июля газета процитировала врачей, назвавших мРНК-вакцину «биологическим оружием». 21 августа были опубликованы «открытия» исследователей: в партиях вакцин от Biontech/Pfizer были обнаружены «частицы» размером до 0,5 миллиметра. Можно представить себе пот на лбу и ужас с широко раскрытыми глазами журналиста-детектива, вбивающего в редакционную систему вопрос: «Это моргеллоны, чипы или даже оксид графена?» В Твиттере «Wochenblick» цитирует патологоанатома и его резюме о вакцинации: «Это лимфоцитный буйство во всех тканях и органах».
Подводя итог: можно прикинуться врачом в Твиттере и предупредить, что всех мужчин старше 50 лет вскоре после прививки укусит в левую ягодицу полосатый медведь Караванке. В реальном мире над вами смеются за это, в «Wochenblick» вы попадаете с этим на первую полосу.
Рекомендую ознайомитися хоча б з анотацією статті. Текст її подам нижче.Одначе зауважу, що там зовсім по іншому подається інформація (інше акцентування) в ЗМІ ( в першу чергу ВВС).
Population-level data on COVID-19 vaccine uptake in pregnancy and SARS-CoV-2 infection outcomes are lacking. We describe COVID-19 vaccine uptake and SARS-CoV-2 infection in pregnant women in Scotland, using whole-population data from a national, prospective cohort. Between the start of a COVID-19 vaccine program in Scotland, on 8 December 2020 and 31 October 2021, 25,917 COVID-19 vaccinations were given to 18,457 pregnant women. Vaccine coverage was substantially lower in pregnant women than in the general female population of 18−44 years; 32.3% of women giving birth in October 2021 had two doses of vaccine compared to 77.4% in all women. The extended perinatal mortality rate for women who gave birth within 28 d of a COVID-19 diagnosis was 22.6 per 1,000 births (95% CI 12.9−38.5; pandemic background rate 5.6 per 1,000 births; 452 out of 80,456; 95% CI 5.1−6.2). Overall, 77.4% (3,833 out of 4,950; 95% CI 76.2−78.6) of SARS-CoV-2 infections, 90.9% (748 out of 823; 95% CI 88.7−92.7) of SARS-CoV-2 associated with hospital admission and 98% (102 out of 104; 95% CI 92.5−99.7) of SARS-CoV-2 associated with critical care admission, as well as all baby deaths, occurred in pregnant women who were unvaccinated at the time of COVID-19 diagnosis. Addressing low vaccine uptake rates in pregnant women is imperative to protect the health of women and babies in the ongoing pandemic.
І зверніть увагу на останнє речення. правильно його прочитайте.
Друге-скільки триває вагітність?
Третє-скільки років проводились "дослідження"...
Можна ще питання придумати, але хватить для першого разу і стільки.
Висновок: цифюри можна написати які завгодно(краще більше і щоб не круглі-і страшніше, і "правдоподібніше"), слово "вчені" писати як пишеться- в лапках. І на останок-а за скільки вони продали "результати досліджень"?
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978