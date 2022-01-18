У Міноборони РФ заявили, що готуються до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності

Росія та Білорусь розглядають сценарій, за якого для забезпечення безпеки двох країн необхідно використовувати весь військовий потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Може скластися така обстановка, коли сил та засобів Регіонального угруповання буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави, і ми маємо бути готовими до її посилення. Спільно з білоруською стороною досягнуто розуміння того, що для спільного захисту необхідно залучити весь потенціал військової організації держави", - заявив заступник міністра оборони РФ, генерал-полковник Олександр Фомін.

Він також зазначив, що під час навчань, російські та білоруські підрозділи готуватимуться до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності.

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"У рамках перевірки сил реагування союзної держави планується підготувати війська та сили до дій не лише у своїх межах відповідальності, а й до вирішення раптово виникаючих завдань щодо локалізації кризових ситуацій на будь-яких загрозливих напрямках", - пояснив Фомін.

Раніше стало відомо, що російські військові прибувають до Білорусі для перевірки сил союзної держави.

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