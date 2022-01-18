У Міноборони РФ заявили, що готуються до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності
Росія та Білорусь розглядають сценарій, за якого для забезпечення безпеки двох країн необхідно використовувати весь військовий потенціал.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Може скластися така обстановка, коли сил та засобів Регіонального угруповання буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави, і ми маємо бути готовими до її посилення. Спільно з білоруською стороною досягнуто розуміння того, що для спільного захисту необхідно залучити весь потенціал військової організації держави", - заявив заступник міністра оборони РФ, генерал-полковник Олександр Фомін.
Він також зазначив, що під час навчань, російські та білоруські підрозділи готуватимуться до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності.
"У рамках перевірки сил реагування союзної держави планується підготувати війська та сили до дій не лише у своїх межах відповідальності, а й до вирішення раптово виникаючих завдань щодо локалізації кризових ситуацій на будь-яких загрозливих напрямках", - пояснив Фомін.
Раніше стало відомо, що російські військові прибувають до Білорусі для перевірки сил союзної держави.
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Таке вже практикувалось у Московії.
А вмирати на чужій землі за хер зна шо, хотелки Лукашенка- це зовсім друге.
а пока жируют на их денежки,армию свою отстроили и обучили - так что у скрепных все приключения еще впереди..
вот жеж боженька не поскупилась на "соседушек"(((
ни одна страна в мире так не пострадала от этого говна же!
Альфред Кох
"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...
- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...
И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..
На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...
Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
груз 200. Луганда. Новороссия. ДНР. ЛНР. русский мир. фашизм не пройдет. Деды ваивали. не забудем, не простим...
простите за мой французский
Зовите всех! - Стэн, как всех? Абсолютно всех?
Я сказал всеееехххх!!!! Ааааааа.......
Білоруси напряглися?
Це вас там х-ло захищати збирається?
Від кого захищатися будете, чи не на "старушку Європу" упир оком накинув? На Польщу підете чи ще далі?