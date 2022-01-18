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У Міноборони РФ заявили, що готуються до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності

У Міноборони РФ заявили, що готуються до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності

Росія та Білорусь розглядають сценарій, за якого для забезпечення безпеки двох країн необхідно використовувати весь військовий потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Може скластися така обстановка, коли сил та засобів Регіонального угруповання буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави, і ми маємо бути готовими до її посилення. Спільно з білоруською стороною досягнуто розуміння того, що для спільного захисту необхідно залучити весь потенціал військової організації держави", - заявив заступник міністра оборони РФ, генерал-полковник Олександр Фомін.

Він також зазначив, що під час навчань, російські та білоруські підрозділи готуватимуться до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська прибувають у Білорусь для проведення спільних навчань, - Міноборони республіки. ФОТО

"У рамках перевірки сил реагування союзної держави планується підготувати війська та сили до дій не лише у своїх межах відповідальності, а й до вирішення раптово виникаючих завдань щодо локалізації кризових ситуацій на будь-яких загрозливих напрямках", - пояснив Фомін.

Раніше стало відомо, що російські військові прибувають до Білорусі для перевірки сил союзної держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії

Білорусь (7938) росія (65379) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+44
Вы лучше заготовьте для себя деревянные бушлаты, они вам точно пригодятся.
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18.01.2022 12:38
+34
беларуский скот погонят убивать украинцев(
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18.01.2022 12:38
+27
"Густішу траву легше косити"-народна мудрість...а предки поганого не радять
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18.01.2022 12:43
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ой, баюс-баюс!
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18.01.2022 12:38 Відповісти
Вы лучше заготовьте для себя деревянные бушлаты, они вам точно пригодятся.
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18.01.2022 12:38 Відповісти
досвід останніх 8 років свідчить що буде досить чорного мішка для сміття в задньому кармані штанів кожного "завоєвателя"
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18.01.2022 12:56 Відповісти
А если жопу оторвёт, вместе с карманом?
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18.01.2022 13:04 Відповісти
Класс)) Рассмешили.
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18.01.2022 13:09 Відповісти
То хоча б жопа буде в кишені, якнеяк, а тепліше.
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18.01.2022 14:04 Відповісти
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18.01.2022 13:05 Відповісти
беларуский скот погонят убивать украинцев(
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18.01.2022 12:38 Відповісти
Погонять. Бо вони самі не підуть. Ззаду десяток бурятів з кулеметами, для хоробрості наступаючих.
Таке вже практикувалось у Московії.
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18.01.2022 12:57 Відповісти
А с чего вы считаете, что сами не пойдут? Действия белорусских моральных уродов в форме на литовской и польской границе свидетельствуют про обратное.
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18.01.2022 13:27 Відповісти
Крутити дулі чи показувати сраку не переходячи кордон, чи бити своїх жінок, тримаючи зброю на поготові - це одне.
А вмирати на чужій землі за хер зна шо, хотелки Лукашенка- це зовсім друге.
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18.01.2022 13:34 Відповісти
Резать ограждение, слепить лазером и т.д. это не крутить дули. И скорее всего, им, как и московитам, похрен где дохнуть. Мозги так же промыты, как и москалям.
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18.01.2022 13:37 Відповісти
уверен,что пленных бульбашей будут стыдить дольше и больше,чем казластанцев..
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18.01.2022 14:38 Відповісти
Зачем стыдить? То марна трата часу. Пришёл нас убивать? Пожалте бриться.
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18.01.2022 19:31 Відповісти
стыдить можно по-разному..
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18.01.2022 21:02 Відповісти
Ну, тогда пускай их "стыдит" вот этот бывший кандидат в мэры Киева и политический заробитчанин Серожа из файного миста Тернопиль
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18.01.2022 21:13 Відповісти
у чеченцев неплохо получалось..
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18.01.2022 21:17 Відповісти
Ну, то было давно. Пока московиты тейп кадыровых не купил.
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18.01.2022 21:28 Відповісти
а они кацапам еще всё припомнят..
а пока жируют на их денежки,армию свою отстроили и обучили - так что у скрепных все приключения еще впереди..
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18.01.2022 21:31 Відповісти
Здивували (( з 2014 не перестають "тренуватися" , аби повиздихали до останнього ((
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18.01.2022 12:40 Відповісти
Якщо білоруські громадяни та солдати, не дай Боже, проковтнуть наживку **********, то не бути нам братами століття! Це буде крахом братських відносин с Білорусью(((
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18.01.2022 12:43 Відповісти
Вже.
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18.01.2022 12:49 Відповісти
А казахов белорусы с кацапами и армянами душили с братской любовью?
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18.01.2022 12:52 Відповісти
"Густішу траву легше косити"-народна мудрість...а предки поганого не радять
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18.01.2022 12:43 Відповісти
свинособаки знову лають, а караван іде..
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18.01.2022 12:45 Відповісти
Х..ло лови...

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18.01.2022 12:45 Відповісти
эти твари реально думают шо кто-то покусится на помойку, спокойно оккупировать которую можно только если под ноль вырезать местное злобное архаичное население? ибо оккупировать этих ссуществ можно лишь хорошо платя за стресс оккупационным войскам.
вот жеж боженька не поскупилась на "соседушек"(((
ни одна страна в мире так не пострадала от этого говна же!
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18.01.2022 12:47 Відповісти
За межою заявили, що готові переробляти кацапський скот на добрива!!!
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18.01.2022 12:48 Відповісти
Лучше отработайте вместе копку могил на скорость,
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18.01.2022 12:50 Відповісти
Ну хоть честно сказали. Теперь нужно наших колаборантов отп***ть которые называют бульбашей и кацапоидов братским народом
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18.01.2022 12:52 Відповісти
даа, нету больше государства Белорусь, есть полигон для учений для соседней сраны..., просрали белорусы свою государственность..., если будет война, она будет вестись на вашей территории, белорусы, потому что вы терпилы...
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18.01.2022 12:56 Відповісти
Беларуси уже давно не является суверенным государством..... просто один из многих федеративных округов российской федерации...
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18.01.2022 12:59 Відповісти
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18.01.2022 13:05 Відповісти
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18.01.2022 13:07 Відповісти
Они намекают на ядерное оружие. И настолько дурные,что могут его и применить. Я бы на месте Запада профинансировал лучше их коммунистов для переворота. Но при согласовании условий ухода из Донбасса и Крыма. Кацапы любят комуняк и сами мечтают вернуться в ссср. Народ обнищал. И если их натравить на жирную верхушку - с радостью побегут их грабить. Коммунизм кстати надолго затормозил бы их развитие. И дал бы нам шанс быстрее присоединиться к НАТО и ЕС.
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18.01.2022 13:08 Відповісти
У них комунисты такие же, как и верующие. Управляются чуваками из одного и того же ведомства.
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18.01.2022 13:12 Відповісти
Всегда найдется свой ленин,который захочет габить все самому.
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18.01.2022 13:13 Відповісти
Так уже было в 1917 году. Нам от этого лучше не стало.
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18.01.2022 16:08 Відповісти
Одного шизофреніка у стадії загострення не може вгамувати цілий світ.
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18.01.2022 13:10 Відповісти
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18.01.2022 13:11 Відповісти
Бубубу...мумму ..Бульбаши-то побегут сразу при столкновении с украинцами. Жизнь дороже. А вот кацапские обдолбаные сволочи будут отвечать за корректировку артогня по Украине.
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18.01.2022 13:12 Відповісти
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18.01.2022 13:14 Відповісти
Искусство в массы!

Альфред Кох

"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :

- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
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18.01.2022 13:20 Відповісти
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18.01.2022 13:42 Відповісти
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18.01.2022 14:26 Відповісти
в точку!!!
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18.01.2022 16:36 Відповісти
Перевожу с *********** - С территории Беларуси надо в час X ударить по бандерам, а агрофюрер пачкает штанишки от одной только Нацгвардии, потому подбросим им пушечного мяса, бабы еще нарожают...
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18.01.2022 13:34 Відповісти
искал ссылку на саму песню - везде удалили... музыка розенбаума, черный тюльпан)

На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...

И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..

На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...

Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..

груз 200. Луганда. Новороссия. ДНР. ЛНР. русский мир. фашизм не пройдет. Деды ваивали. не забудем, не простим...
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18.01.2022 13:54 Відповісти
Совсем епанулись
простите за мой французский
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18.01.2022 13:54 Відповісти
Бити ворога на його території? Була вже колись така сталінська військова доктрина, прийшлося від Москви "розгін" брати за допомогою США і Британії. На цей раз союзників не буде.
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18.01.2022 14:08 Відповісти
а картопляник,чим не союзник?
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18.01.2022 16:40 Відповісти
А це вже так, "одно названіє", сателіт або ж придаток, він з пуйлом вже одне "союзне государство".
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18.01.2022 18:39 Відповісти
паРашисты готовятся воевать как Гитлер ранее... Путлер идет по его стопам и отношение к карлику и его ватникам тоже соответствующее, у тут брехня не поможет - пусть это брешит родственникам сбитого Боинга... Конченные твари рашисткие обречены как изгои общества. мрази
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18.01.2022 14:11 Відповісти
Однажды уже на чужой территории и малой кровью было, ничего не напоминает?
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18.01.2022 14:12 Відповісти
Из фильма....Леон!
Зовите всех! - Стэн, как всех? Абсолютно всех?
Я сказал всеееехххх!!!! Ааааааа.......
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18.01.2022 14:13 Відповісти
"Може скластися така обстановка, коли сил та засобів Регіонального угруповання буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави..."
Білоруси напряглися?
Це вас там х-ло захищати збирається?
Від кого захищатися будете, чи не на "старушку Європу" упир оком накинув? На Польщу підете чи ще далі?
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18.01.2022 14:23 Відповісти
Далі Вейшнорія не пустить.
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18.01.2022 18:41 Відповісти
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18.01.2022 15:31 Відповісти
 
 