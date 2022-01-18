Наші розвіддані свідчать: масований напад Росії на Україну не є найімовірнішим сценарієм, - Боррель
Масштабний напад Росії на Україну не є найімовірнішим сценарієм.
Таку думку озвучив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання комісії Європарламенту із закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
При цьому дипломат закликав Російську Федерацію до деескалації ситуації навколо України та наголосив: про безпеку Європи не може йтися без гарантій безпеки України.
Крім того, Боррель попередив: у випадку агресії Росії проти України ЄС готовий вжити необхідних заходів і не виключив перегляду архітектури європейської безпеки.
"Ми продовжуємо роботу над підготовкою санкцій на випадок вторгнення. Хоча наші розвідувальні дані свідчать: можливість масованого нападу на Україну не є найімовірнішим сценарієм. Водночас застосовують і інші види атак, наприклад, кібератаки на вебсайти української влади", — наголосив Боррель.
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2. Что мы може противопоставить ракетным атакам?
3. Сколько дней сможем противостоять авиации?
Это только три вопроса. Слушаю, аргументировано.
І ще маленький нюанс-Московія велика, за всім не угледиш... Далекий схід, Сибір. Та і сусіди не рівно дихають на ці принади...є над чим подумати і почухати лисину.
Світ трохи зрозумів, що в даний час долею випадку Україна стала форпостом орді (не всі, правда і в який то раз за історію) і тому то почався такий двіж. Так що на рахунок "нечем" питання часу -буде чим, навіть без німців.
А по поим вопросам есть ответы?
Из за такого говнокомандуюшего потери будут большими, погибнут лучшие.
А вот из 73% кто пойдет защищать свою землю не знаю. Оглянувшись вокруг, очень не многие.
Это видно, как меня тут же заспамили, как пуканы затрещали у тех кто боится признать наконец то , что их клоуны-нарики развели как лохов.
В зоні ООС за Зеленського проголосувало ....... А СЕЙЧАС?
Выберут холодильник или телевизор?
Но судя по вашим словам, некоторые уже хотя бы задумываются, но все равно стыдно признаться.
Если они решаться то будет очень удивлены уверен и это станет концом лепрозория .
прямо в вухо, а то не доганяють...
Территории захвачены!
Можно победить в бою, а можно брать осадой (измором).
Посмотрите структуру ВВП и наполнение Бюджета.
Развитие каких отраслей промышленности дало рост ВВП? Никаких. Рост за счет поднятия цен.