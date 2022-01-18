Наші розвіддані свідчать: масований напад Росії на Україну не є найімовірнішим сценарієм, - Боррель

Масштабний напад Росії на Україну не є найімовірнішим сценарієм.

Таку думку озвучив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання комісії Європарламенту із закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

При цьому дипломат закликав Російську Федерацію до деескалації ситуації навколо України та наголосив: про безпеку Європи не може йтися без гарантій безпеки України.

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Крім того, Боррель попередив: у випадку агресії Росії проти України ЄС готовий вжити необхідних заходів і не виключив перегляду архітектури європейської безпеки.

"Ми продовжуємо роботу над підготовкою санкцій на випадок вторгнення. Хоча наші розвідувальні дані свідчать: можливість масованого нападу на Україну не є найімовірнішим сценарієм. Водночас застосовують і інші види атак, наприклад, кібератаки на вебсайти української влади", — наголосив Боррель.