Новий етап тиску Путіна спрямований не лише проти України. Він прагне встановити свою сферу впливу в Європі, - Кулеба

Нинішня безпекова криза була дуже добре спланована та передбачена Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у авторській статті для газети Le Figaro глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Новий етап тиску Володимира Путіна спрямований не лише проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема вимагаючи права вето щодо нашого євроатлантичного курсу. Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема французів", - йдеться в матеріалі.

Кулеба згадав про безпрецедентне накопичення військ поблизу кордону України навесні 2021 року, завершення газогону "Північний потік - 2", публікацію образливого та хибного твору про українців і росіян як "єдиний народ", штучне загострення енергетичної кризи в Європі, використання мігрантів як зброї на кордонах Білорусі з ЄС, політичне втручання на Балканах, і насамкінець нове стягування військ до кордонів з Україною наприкінці 2021 року.

"Все це - не відокремлені події, а елементи ширшої стратегії Росії, спрямованої на зменшення ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру. Протидія цьому залякуванню потребує сильного лідерства. Франція може взяти на себе таку роль під час головування в Раді ЄС", - наголосив міністр закордонних справ.

Кулеба переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі.

"У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України - це безпека Європи", - додав глава МЗС.

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