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Європол допомагає Україні розслідувати кібератаки на урядові сайти, - речниця пресслужби Жорж

Європол допомагає Україні розслідувати кібератаки на урядові сайти, - речниця пресслужби Жорж

Європол підтримує зв’язок з українськими партнерами та сприяє розслідуванню кібератаки на українські урядові сайти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.

"Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку, включаючи розгортання на місці", - сказала вона.

За словами речниці, розслідування атак триває, тому деталі не розголошуються.

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Автор: 

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Могу підказать ,звідки ноги в лаптях ростуть!
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18.01.2022 13:37 Відповісти
ну найдут прокси или впн или еще чего - и что с того?? отвечать надо на атаку - отключением города москвы от электроснабжения, атака - запрет на экспулатацию газопровода СП2 на 5 лет
, неделя окупации Крыма - Миллиар доларов с резерва, неделя окупации крыма - минус 2 миллиарда доларов. провакационное выступление госдумы - миллиард с резерва.... как по мне ликвидация все таки дешевле!
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18.01.2022 13:59 Відповісти
вот ****, загадка века!кто же это мог быть? Карлсон на тюряге срок матает! Может Винни Пух !!!
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18.01.2022 14:50 Відповісти
Ще кацапо-тварюки "Толоку" завалили. Щоб їм пусто було!
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18.01.2022 21:49 Відповісти
 
 