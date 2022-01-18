Європол допомагає Україні розслідувати кібератаки на урядові сайти, - речниця пресслужби Жорж
Європол підтримує зв’язок з українськими партнерами та сприяє розслідуванню кібератаки на українські урядові сайти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.
"Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку, включаючи розгортання на місці", - сказала вона.
За словами речниці, розслідування атак триває, тому деталі не розголошуються.
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, неделя окупации Крыма - Миллиар доларов с резерва, неделя окупации крыма - минус 2 миллиарда доларов. провакационное выступление госдумы - миллиард с резерва.... как по мне ликвидация все таки дешевле!