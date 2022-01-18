Європол допомагає Україні розслідувати кібератаки на урядові сайти, - речниця пресслужби Жорж

Європол підтримує зв’язок з українськими партнерами та сприяє розслідуванню кібератаки на українські урядові сайти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.

"Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку, включаючи розгортання на місці", - сказала вона.

За словами речниці, розслідування атак триває, тому деталі не розголошуються.

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