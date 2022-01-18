Проїзд у транспорті Києва для школярів лишається безкоштовним, але необхідно оформити електронну картку учня, - КМДА

Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Проєкт "Електронна картка учня" розпочато у 2019 році. З того часу столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. У той же час решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту. Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті", - пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

В КМДА додали, що електронна картка учня - це сучасний застосунок, який не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами, а й стане сучасним носієм корисних функцій – як для школярів, так і для їхніх батьків.

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