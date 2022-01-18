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Проїзд у транспорті Києва для школярів лишається безкоштовним, але необхідно оформити електронну картку учня, - КМДА

Проїзд у транспорті Києва для школярів лишається безкоштовним, але необхідно оформити електронну картку учня, - КМДА

Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Проєкт "Електронна картка учня" розпочато у 2019 році. З того часу столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. У той же час решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту. Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті", - пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

В КМДА додали, що електронна картка учня - це сучасний застосунок, який не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами, а й стане сучасним носієм корисних функцій – як для школярів, так і для їхніх батьків.

Читайте: З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

Автор: 

діти (5093) Київ (19534) проїзд (279) транспорт (1397) школа (2215) Мондриївський Валентин (34)


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Топ коментарі
+1
Скоро уже супружеский долг низзя будет исполнять без какой-либо электронной карточки.
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18.01.2022 14:25
+1
с женой на конспиративной квартире по поддельным документам
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18.01.2022 15:05
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безкарточный ребенок - иди гуляй.
державе на веники в сауну не хватает
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18.01.2022 13:57 Відповісти
А ви не не можете оформить цей квиток? Якщо існують такі правила, то чому вам і будь кому іншому потрібно робити виключення. Саме оформлення займає 20 хв. часу, не підіймаючи дупи з-за комп'ютера і 50 грн. Якщо щось не подобається, підняли дупу і до міськради або в суд оскаржувати
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18.01.2022 14:49 Відповісти
какие правила? еще и 50 гр???
да к райцентру доехать оформить для полвины Украины 100 гр будет стоить.
а где работа в этих селах?
всега хаватало ученического
а если ребенок не ходит в школу и у него нет 50 гр на оформление, он что - изгой?
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18.01.2022 14:56 Відповісти
Я дивлюся, у вас в Італії кукуха зовсім кукнулася. Або очі роззуйте, або не пишіть дурниць, бо ви виглядаєте як довбень. Ця інформація для Києва і громадського транспорта Києва і не потрібно приплітати села і райцентри. А пенсіонери і школярі без картки киянина і учнівського київської школи вже понад три роки, як повинні сплачувати проїзд в київському громадському транспорті. Ви це не знали? Думаю одноразово 50 грн. для оформлення учнівського квитка кожен знайде, тим більше що звичайний, паперовий, теж не видавався безкоштовно в школах. А ще таке враження, що ви з кацапських ****** і ви такі ж далекі до питань учнівських квитків в Україні, як морська свинка до моря. Так що не розганяйте зраду-зрадную
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18.01.2022 16:39 Відповісти
вот и я о том.
дети в киеве бесплатно по электронным карточкам, а дети приезжие?
50 гр для ученического быть не должно. клочек бумаги с печатью школы

тогда и автобусом школьным надо по билету ездить.
похоже, что вы не вкурсе реалий
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18.01.2022 16:53 Відповісти
Зрозуміло, з дурним балакати гаяти час. Хоча в принципі, відповідь писав не скільки для вас, скільки щоб ваш висер не розганявся зраду у інших читачі. Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера це про вас, не переймайтеся, все буде добре, росія впєрдє
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18.01.2022 17:08 Відповісти
что бы не быть московией надо детям давать максимально равные права по всей стране
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18.01.2022 17:32 Відповісти
https://realist.online/news/po-vsej-ukraine-massovo-minirujut-shkoly-nekotorye-perekhodjat-na-distantsionku По всей Украине массово "минируют" школы: некоторые переходят на "дистанционку из за нехватки природного газа для отопления"
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18.01.2022 14:11 Відповісти
дiтям подобається на дистанцiйцi
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18.01.2022 14:41 Відповісти
очень может быть.
только почему эти новости из сайта, домен которого
имеют анонимных админов
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18.01.2022 15:04 Відповісти
Скоро уже супружеский долг низзя будет исполнять без какой-либо электронной карточки.
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18.01.2022 14:25 Відповісти
с женой на конспиративной квартире по поддельным документам
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18.01.2022 15:05 Відповісти
А почему в 60 лет нельзя стать школьником ?
В руках ранец, в нём учебники, бутерброд, яблоко, рогатка, машинки и жвачки. Ну, ещё пивко и сигареты.
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18.01.2022 14:39 Відповісти
А какого хера вообще школота должна на шару ездить? Страна богатая что ли? Пусть по ученическому проездному 50 процентов платят.
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19.01.2022 00:34 Відповісти
 
 