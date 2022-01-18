"Не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ердоган має намір обговорити тему напруженості на кордоні з президентом Путіним.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію", - пояснив президент Туреччини.

Ердоган також додав, що йому хотілося б "обговорити це питання із президентом Росії Володимиром Путіним".

Також читайте: Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації