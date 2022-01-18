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"Не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ердоган має намір обговорити тему напруженості на кордоні з президентом Путіним.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію", - пояснив президент Туреччини.

Ердоган також додав, що йому хотілося б "обговорити це питання із президентом Росії Володимиром Путіним".

Також читайте: Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації

Автор: 

путін володимир (23878) росія (65379) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+22
Хочешь мира - готовься к войне. Не было бы в Украине пацифизма до 2014, то и последующих событий с Россией не было бы.

Помню как с Ющенко смеялись, когда он говорил что-то про новые ОТРК или Корветы - спрашивали с кем он собрался воевать, ведь с одной стороны ЕС, куда Украины стремится, а с другой "братские" народы. Врагами видели лишь турок и румын, но против них Россия поможет. А еще Будапештский меморандум, за Украину должны вообще все ядерные державы вписаться. Типа Украина как Швейцария окружена сильными друзьями и потому не фиг выкидывать деньги на дорогие игрушки для военных. Ну итог этого идиотизма мы знаем...

Потому нападет или не нападет, а усиливаться надо, чтобы точно не напал.
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18.01.2022 14:31
+17
Ну це як на здорову голову, то дійсно сценарій не реалістичний. А як на іпануту, то хтозна.
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18.01.2022 14:16
+13
Эрдоган сказал , - Что Україна не звичайна країна, Україна сильна держава, Он не сказал об индивидуальном человеке или партии, а Об Украине , - Президенты и партии , приходят и уходят , а Украина остается , - Была Есть и Будит и ночной кошмар сменится на солнечнее Утро.Все буде Україна.
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18.01.2022 14:18
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А в 14-м это что было?
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18.01.2022 14:04 Відповісти
Турция без мокшанских и украинских туристов и туристок не вывезет
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18.01.2022 14:05 Відповісти
кацапские ***** это мелочь по сравнению с мировой революцией рынком овощей который турки контролируют на рашке и в Украине тоже...для тех кто не в курсе огород кацапов
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18.01.2022 14:56 Відповісти
Украина была слабой...ща тоже слабеет,но не в том плане,шоб это ***** помогло.ибо дух все равно сильный.
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18.01.2022 14:17 Відповісти
Ну на двух стульях это он умеет) и россию не обвинил... И украину назвал сильной)))
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18.01.2022 14:05 Відповісти
Туристы не пахнут.
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18.01.2022 14:24 Відповісти
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18.01.2022 14:41 Відповісти
Не скололько туристы, сколько тряпки с овощами...да и промка тоже
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19.01.2022 20:12 Відповісти
Коли роздавали розум-лаптнікі взували лапті...
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18.01.2022 14:05 Відповісти
Ну це як на здорову голову, то дійсно сценарій не реалістичний. А як на іпануту, то хтозна.
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18.01.2022 14:16 Відповісти
Эрдоган сказал , - Что Україна не звичайна країна, Україна сильна держава, Он не сказал об индивидуальном человеке или партии, а Об Украине , - Президенты и партии , приходят и уходят , а Украина остается , - Была Есть и Будит и ночной кошмар сменится на солнечнее Утро.Все буде Україна.
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18.01.2022 14:18 Відповісти
Єрдоган сказал коротко , но ясно . Надеюсь , и до Пу дойдет. Российский Генштаб наверняка думает так же. Имхо
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18.01.2022 14:19 Відповісти
нет. российский генштаб с удовольствием планирует операции, кончающиеся ядерным апокалипсисом. дальше не планирует.
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18.01.2022 14:40 Відповісти
Ну навіщо російським генералам з їх дачами, коханками, дітьми в університетах США чи Британії, рахунками у швейцарських банках на найближчих родичів ядерний апокаліпсис? ***** може і все одно, бо по любому скоро подохне, а генералам це навіщо? Кому, як не їм, знати реальний стан речей в армії. І щось історія не знає генералів, які рвались на війну вмирати невідомо за що. Бо війну можна ж і програти, а коханки слабких не *******.
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18.01.2022 14:56 Відповісти
вы пытаетесь вложить в их головы рациональное мышление, это ошибка. в армии может твориться (и так оно и есть) полный бардак, но в том-то и прелесть ядерной войны - как у супертяжей в боксе - ты можешь пропускать сто ударов, стоя на ногах, но одним своим удачным тяжелым закончить бой победой.
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18.01.2022 15:29 Відповісти
Эрдик прав. А он парень не глупый.
путя не попрет в Украину.
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18.01.2022 14:23 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне. Не было бы в Украине пацифизма до 2014, то и последующих событий с Россией не было бы.

Помню как с Ющенко смеялись, когда он говорил что-то про новые ОТРК или Корветы - спрашивали с кем он собрался воевать, ведь с одной стороны ЕС, куда Украины стремится, а с другой "братские" народы. Врагами видели лишь турок и румын, но против них Россия поможет. А еще Будапештский меморандум, за Украину должны вообще все ядерные державы вписаться. Типа Украина как Швейцария окружена сильными друзьями и потому не фиг выкидывать деньги на дорогие игрушки для военных. Ну итог этого идиотизма мы знаем...

Потому нападет или не нападет, а усиливаться надо, чтобы точно не напал.
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18.01.2022 14:31 Відповісти
Якби ми не готувалися до війни то, точно попер би. Чим краще готуємося, тим менше шансів що піде у відкритий наступ.
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18.01.2022 14:55 Відповісти
Эээээ, кагбэ Вам ответить.... Абы совковое стадо не выбрало когда-то Кравчука-комуняку вместо Чорновила, то не было бы проблем говно-пацифизма и отдавания ядерного оружия за так.
А так - жрите то, что САМИ наготовили. Ну или родители ваши. Я не о Вас лично, но стадо совковое растоптало тогда свое будущее.
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18.01.2022 15:24 Відповісти
Не помню точно, как раз был в старших классах при развале совка и интересы были другие , но мне кажется Кравчука не выбирали напрямую, а просто остался тот кто был еще при совке главой парламента, он же и подписывал роспуск СССР. А вот следующие выборы Кравчук проиграл про-российскому кандидату - Кучме. Так что Кравчук был еще типа прозападным. И Кучме альтернативой был вообще коммунист Симоненко. Короче до Ющенко выбор был из плохого и очень плохого вариантов.

В потере стратегического ЯО виноваты американцы, у них тогда Ельцин был в фаворе, да и было это оружие как чемодан без ручки - коды были в Москве. А вот тактическое ЯО потерял Кучма и это точно была коррупция, т.к. надо это было только России - доставало до Москвы и не имело кодов, по деньгам бы Украина тоже потянула бы и главное - имела бы официально статус ядерной страны и могла бы и дальше его развивать не опасаясь санкций. А сейчас возврат ЯО приведет к санкциям.
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18.01.2022 16:49 Відповісти
Я точно помню - стадо пострыбало и проголовало за коммуняку-лиса. Было голосование, были разные кандидаты. Надо сказать, кандидаты-демократы тоже были разобщены и не выступили единой кандидатурой. Впрочем, как всегда.
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18.01.2022 17:39 Відповісти
У ***** Альцгеймер, це раз.
А по друге- кацапських свинособак так накрутили, що іншого виходу, окрім великої війни, у них і немає.
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18.01.2022 14:35 Відповісти
Та, подавлять трохи сала трактором та й підуть к'юар-коди від ковіду брати.
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18.01.2022 14:56 Відповісти
мене тільки турбує чому дотепер Україна не уклала воєнний союз чи з Польщою, чи з Туреччиною чи з Англією... в чому була проблема останніх років 7... Чомусь Польща в 1939 мала союз з Великобританією, Францією...
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18.01.2022 14:36 Відповісти
Здесь же просто. Тогда не было НАТО и ЕС. Сегодня подобное невозможно по военной части, прямой договор с отдельно взятой страной, которая находится в условии договора коллективной безопасности с иными странами. Экономически можно, хотя не во всём. Там есть жёсткая система квот на многое. Мы все свои шансы упустили при первых двух комуняках---почти полных 13 лет страна оставалась совковой. НАТО само по себе не ново. Антанта была когда то. Прямых тут связей нет, но схема примерно одна---вместе оборонятся. вместе наступать!
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18.01.2022 15:01 Відповісти
Помогло??
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18.01.2022 15:03 Відповісти
Ну англичане с французами вписались за Польшу, о чем наверное потом пожалели.
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18.01.2022 19:48 Відповісти
Они не вписались,они тогда обосрались.есть книга , конечно политизированная ,но другой нет.бруно винцер -солдат трёх армий.он там интересно пишет как драпали тогда британцы из Франции,а немецкие танкисты наблюдали за этим высунувшись из люков.люфтваффе не атаковала.за Францию даже смешно.за кого и когда она вписалась если немцы ее съели не поморщившись.смотрел документальный фильм оцифрованный ещё тех лет на Ютубе название вроде -немецкие штурмовые батальоны.кстати сильно отличались от остальных войск.что то вроде армейского спецназа.как они лениво брали доты мажино это потрясает.
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19.01.2022 20:10 Відповісти
Рекомендую посмотреть документальный сериал от Netflix - "Greatest Events of WWII in Colour" (2019 г.), обсуждаемой темы касаются первые 2 серии.

https://www.kinopoisk.ru/series/1371988/

Если коротко, то Англия и Франция были сильнее экономически и по общему военному потенциалу, но уступали немцам в желании воевать и в тактике применения танков и авиации. Немцы извлекли максимум из своих войск, а Французы и Англичане минимум.

В связи с этим надо задаться вопросом какая мотивация у украинцев, а какая у русских - последним не просто так 20 лет промывали мозг путинской пропагандой и они верят в сказки про бендеровцев... в то же время 73% украинцев выбрали клоуна пообещавшего прекратить войну, фактически сдаться... мдаа
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19.01.2022 22:59 Відповісти
Эродоган был бы прав, если бы в московском кремле находились психически здороовые люди.
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18.01.2022 14:38 Відповісти
ви не плутайте понти для аборигенів з ідіотизмом. Він покатає танки вздовж кордону, а потім оголосить день перемоги над натою.
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18.01.2022 14:58 Відповісти
Ничего не буду говорить,просто процитирую:
,,Нет, эта война не началась внезапно. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/a-1581471 Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов - даже если порой "фюрер", как он сам выражался, "запускал пацифистскую пластинку". Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра "Топография террора" Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: "Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии "Великой Германии" в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну".
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18.01.2022 14:44 Відповісти
але у Гітлера і керівництва партії не було маєтків в Великобританії та США, їх діти там не жили та гроші по тих банках. Хоча, про гроші я таки погарячкував.
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18.01.2022 15:02 Відповісти
Тому вони так панічно і хочуть приєднати до себе Україну, щоб всіх нас зробити ''гусскімі'', тому що їх самих там катастрофічно стає менше за інші національності! Якщо раніше всіх - і кавказців, і тувинці, і татар, і якутів і т.п. записували, як ''русскі'', то зараз для всіх національностей це є принизливо.
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18.01.2022 15:08 Відповісти
Глибока помилка. Ми, українці були, є і залишимося істинними споконвічними русичами, русами, русинами. А Україна споконвіків була Русь. Московщина не має до Святої Тисячолітньої Русі жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Бажання московитів приєднати Україну (Русь) до Московщини - то бажання присмоктатися до нашої тисячолітньої історії, культури, слави, церкви Руської, до чого московщині дуже бракує т.з. "глибокого історичного кореня". Історичний корінь Московії - біля вигрібної ями монгольського вігвама. Москалі украли у Києва (Галича, Чернігова, Новгорода (Сіверського) тисячолітню історію, славу, культуру , церкву і привласнили собі навіть назву РУСЬ.
Здобувши Незалежність, ставши на ноги, отримавши Томос - Україна поступово, але упевнено повертає собі тисячолітню історію Русі, а московщину виставляє на весь світ тупою злодюгою чужої історії, культури, церкви, святинь і цінностей. Саме цього Путін боїться як дідько ладана, а не українських танків чи гармат: валяться цивілізаційні основи т.з. дутого московського "русского міра", його гнилого краденого "вєлічія". За це Путін нападе і воюватиме до погибелі.
Ердогану, мабуть цього не сказали...
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18.01.2022 17:28 Відповісти
Байка Езопа "Лисиця та виноград". Тьфу, "***** та Україна"
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18.01.2022 15:18 Відповісти
ось ще эрдоган пидставил нашему сэру козладоеву свое крепкое плечико, шобы було на шо опереться у лихую годину
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18.01.2022 15:31 Відповісти
Султан сказал, в масквабаде услышали, можете не сомневаться. А 4 февраля пуйло к китайскому ********* должно приехать, там он и будет спрашивать, можно ему попробовать напасть или нет. А товарищу Си война в Европе не нужна пока.
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18.01.2022 15:41 Відповісти
Эрдоган себя ведет в стиле ВВХ - пообещал помощь техникой и войсками Украине,а теперь будет торговаться с карликом.ВВХ к такому не привык.
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18.01.2022 15:49 Відповісти
От вміє Ердоган сказати, так наче нічого незвичного не сказав, але і похвалив наче старого щирого друга, і попередив, і запропонував поговорити. Все, як поводяться із самогубцями. Майже ангел охоронець.
Аплодую, пане Ердоган.
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18.01.2022 16:46 Відповісти
реальность не для путина.
он уже лет 15 живет за чертой реальности.
моча и голова. основные его двигатели.
вот в какое полушарие подопрет моча, так он и поступит, все.
логики нет, я царь, я так хочу
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18.01.2022 19:03 Відповісти
 
 