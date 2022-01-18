17 454 42
"Не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну", - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ердоган має намір обговорити тему напруженості на кордоні з президентом Путіним.
"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію", - пояснив президент Туреччини.
Ердоган також додав, що йому хотілося б "обговорити це питання із президентом Росії Володимиром Путіним".
Топ коментарі
+22 Artem Postoyan #288230
показати весь коментар18.01.2022 14:31
+17 Анатолий Панасюк
показати весь коментар18.01.2022 14:16
+13 Володимир Вовкодав #421631
показати весь коментар18.01.2022 14:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с мировой революциейрынком овощей который турки контролируют на рашке и в Украине тоже...для тех кто не в курсе огород кацапов
путя не попрет в Украину.
Помню как с Ющенко смеялись, когда он говорил что-то про новые ОТРК или Корветы - спрашивали с кем он собрался воевать, ведь с одной стороны ЕС, куда Украины стремится, а с другой "братские" народы. Врагами видели лишь турок и румын, но против них Россия поможет. А еще Будапештский меморандум, за Украину должны вообще все ядерные державы вписаться. Типа Украина как Швейцария окружена сильными друзьями и потому не фиг выкидывать деньги на дорогие игрушки для военных. Ну итог этого идиотизма мы знаем...
Потому нападет или не нападет, а усиливаться надо, чтобы точно не напал.
А так - жрите то, что САМИ наготовили. Ну или родители ваши. Я не о Вас лично, но стадо совковое растоптало тогда свое будущее.
В потере стратегического ЯО виноваты американцы, у них тогда Ельцин был в фаворе, да и было это оружие как чемодан без ручки - коды были в Москве. А вот тактическое ЯО потерял Кучма и это точно была коррупция, т.к. надо это было только России - доставало до Москвы и не имело кодов, по деньгам бы Украина тоже потянула бы и главное - имела бы официально статус ядерной страны и могла бы и дальше его развивать не опасаясь санкций. А сейчас возврат ЯО приведет к санкциям.
А по друге- кацапських свинособак так накрутили, що іншого виходу, окрім великої війни, у них і немає.
https://www.kinopoisk.ru/series/1371988/
Если коротко, то Англия и Франция были сильнее экономически и по общему военному потенциалу, но уступали немцам в желании воевать и в тактике применения танков и авиации. Немцы извлекли максимум из своих войск, а Французы и Англичане минимум.
В связи с этим надо задаться вопросом какая мотивация у украинцев, а какая у русских - последним не просто так 20 лет промывали мозг путинской пропагандой и они верят в сказки про бендеровцев... в то же время 73% украинцев выбрали клоуна пообещавшего прекратить войну, фактически сдаться... мдаа
,,Нет, эта война не началась внезапно. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/a-1581471 Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов - даже если порой "фюрер", как он сам выражался, "запускал пацифистскую пластинку". Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра "Топография террора" Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: "Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии "Великой Германии" в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну".
Здобувши Незалежність, ставши на ноги, отримавши Томос - Україна поступово, але упевнено повертає собі тисячолітню історію Русі, а московщину виставляє на весь світ тупою злодюгою чужої історії, культури, церкви, святинь і цінностей. Саме цього Путін боїться як дідько ладана, а не українських танків чи гармат: валяться цивілізаційні основи т.з. дутого московського "русского міра", його гнилого краденого "вєлічія". За це Путін нападе і воюватиме до погибелі.
Ердогану, мабуть цього не сказали...
Аплодую, пане Ердоган.
он уже лет 15 живет за чертой реальности.
моча и голова. основные его двигатели.
вот в какое полушарие подопрет моча, так он и поступит, все.
логики нет, я царь, я так хочу