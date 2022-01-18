Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни, - сенатор США Мерфі

Президент РФ Володимир Путін безпідставно вигадує загрози для своєї країни з боку США та НАТО, хоча саме він вторгся до Грузії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Радіо Свобода" американський сенатор-демократ Кріс Мерфі.

"Володимир Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни", – зазначив він.

Мерфі нагадав, що Путін вторгся до Криму, на схід України та до Грузії.

Він також додав, що російський лідер "має знати, що Україна, США, НАТО – не загроза для Росії".

Сенатор наголосив, що США збільшили військову присутність у східній Європі через вторгнення Росії до України.

Як підкреслив американський політик, якщо Росія захоче обговорити виведення військ із Донбасу та Криму, то США "не доведеться витрачати стільки грошей" на підтримку НАТО та військову допомогу Україні.

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"Тому все це просто претензії, які існують лише в голові у Володимира Путіна", – сказав Мерфі.