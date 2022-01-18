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Новини Війна
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Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни, - сенатор США Мерфі

Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни, - сенатор США Мерфі

Президент РФ Володимир Путін безпідставно вигадує загрози для своєї країни з боку США та НАТО, хоча саме він вторгся до Грузії та України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Радіо Свобода" американський сенатор-демократ Кріс Мерфі.

"Володимир Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни", – зазначив він.

Мерфі нагадав, що Путін вторгся до Криму, на схід України та до Грузії.

Він також додав, що російський лідер "має знати, що Україна, США, НАТО – не загроза для Росії".

Сенатор наголосив, що США збільшили військову присутність у східній Європі через вторгнення Росії до України.

Як підкреслив американський політик, якщо Росія захоче обговорити виведення військ із Донбасу та Криму, то США "не доведеться витрачати стільки грошей" на підтримку НАТО та військову допомогу Україні.

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"Тому все це просто претензії, які існують лише в голові у Володимира Путіна", – сказав Мерфі.

Автор: 

армія рф (17526) путін володимир (23878) Сенат США (600) Мерфі Кріс (13)


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Топ коментарі
+5
Потрібно вже нарешті зрозуміти- що гопнік розуміє лише коли йому дадуть в рило,брудне свиняче лапатне рило...
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18.01.2022 14:09
+1
"Володимир Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни", - зазначив він. Джерело:

Уважаемый сенатор Мерфи.
Из ничего ничечо не бывает. Причина есть.
Очевидно, что она не в угрозе со стороны Украины и НАТО.
Значит, она в другом.
Вот разведслужбам всех стран мира надо подключиться к этому выяснению,
и тогда будет известно, где кощеево яйцо с иглой.
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18.01.2022 14:15
+1
Ага, просрать всю Сибирь, но спать спокойно этому ублюдку не дает именно Украина.
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18.01.2022 14:27
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Потрібно вже нарешті зрозуміти- що гопнік розуміє лише коли йому дадуть в рило,брудне свиняче лапатне рило...
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18.01.2022 14:09 Відповісти
Так по этому и держится у власти так долго, сам придумал - сам решил, наш бедоносец пошел по этому пути
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18.01.2022 14:09 Відповісти
Сенаторе, він вже давно іпанутий! Хіба ви тільки тепер взнали?
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18.01.2022 14:12 Відповісти
приздумывает а почему да потому что адекватно ему в пендель никто не дал хотите докажу предположением сравняйте атомной бомбой Москву и в ответ будет тишина никто даже не пукнет и не пискнет из параши они храбрые пока не дали ответку как дадут будут скулить ну вы даете мы же просто пошутили вы нас не так поняли.... германия в полтора месяца первые войны взяла в плен 80% всего состава пленных....это потом когда Сталимн ввел Приказ ни шагу назад и поставил в спину беззоружным голодным раздетым новобранцам пулеметы НКВД и у тех реально был шанс выжитьв условиях атаки.. шанс был большим 30% а пулеметы НКВД в спину это шанс нуль целых и нуль десятых с нлями сотых % давал им... вот цена той ПИРОВОЙ ПО-БЕДЫ из 27-35 млн. как минмиум ПОЛОВИНА погибла потому что бабы есче нарожают... в Германии погибло в фильме Освобождение цифру показали--9 млн. 340 тысяч....а в СССР 20 млн....а почему так загадка...хотя ответ на поверхности кретины сифилитики гопники подонки маразматики ублюдки дегенераты психические неадекваты правят во валсти Параши Иван Грозный Павел 1 Петр 1 Катька проститутка Ленин Сталин Хрущев Брежнев Горбачев Ельцин и Путин все одного покроя и пошиба с свихнувшейся головкой мировозрения и самооправдания и самоприсвоения себе функций Бога... Стругацкие написали роман-- "Трудно быть Богом"... там все написано... Оруэлл Скотный двор и 1984 романы ....Булгаков Собачье Сердце и Мастер и Маргарита... Достоевский Преступления и наказание и Бесы и Идиот..... Чехов Человек в футляре... Гоголь- Ревизор и Тарас Бульба.. Некрасов -Кому на Руси жить хорошо.. Лермонтов - Кавказский пленник... «Кров людська - не водиця» -Стельмаха, Иван Франко, Брюсов-Огненный Ангел... и много иных вещей....и прочитай правители хотя бы половину этих произведений может быть и не было бы вполовину того горя какое они привнесли в свои страны и народы.... они даже не могут прочитать две ключевые вещи для правителя эток Зеленскому первая малюсенькая книжонка брошурка... Энгельс -- Происхождение семьи, частной собственности и государства. и Макрс КАПИТАЛ 3 тома и уже можно считать себя более менее образованным человеком.. но увы -увы...
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18.01.2022 14:43 Відповісти
Глава МИД Германии заявила, что "немцы навечно благодарны России за примирение" Бачиш фашистів? А вони є
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18.01.2022 14:14 Відповісти
"Володимир Путін із нічого вигадує загрози для своєї країни", - зазначив він. Джерело:

Уважаемый сенатор Мерфи.
Из ничего ничечо не бывает. Причина есть.
Очевидно, что она не в угрозе со стороны Украины и НАТО.
Значит, она в другом.
Вот разведслужбам всех стран мира надо подключиться к этому выяснению,
и тогда будет известно, где кощеево яйцо с иглой.
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18.01.2022 14:15 Відповісти
Яка "прічіна", полудурок? Як ти пернуло набір слів без зв'язку з реаліями, то психіатрам тебе "нада падключіцца" й ізолювати з корком у писку, дебіл
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18.01.2022 14:23 Відповісти
причин может быть куча:
1. какиет-то проблемы у пу с окружением
2. проблемы с населением, нам не известные
3. проблемы с головой и хочет похоронить всеь мир перед своей кончиной
...
...
разведки должны вычислить и бить по больному месту
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18.01.2022 14:28 Відповісти
ОН ЭТИМ ХОЧЕТ СКРЫТЬ МАСШТАБНОЕ ВОРОВСТВО ЕГО И ЕГО БЛИЗКИХ !!!
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18.01.2022 14:17 Відповісти
как вариант
значит, надо голосу америки и прочим фейсбукам засветить населению московии где кто враг
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18.01.2022 14:30 Відповісти
Ага, просрать всю Сибирь, но спать спокойно этому ублюдку не дает именно Украина.
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18.01.2022 14:27 Відповісти
Ху***ло корчит дурака а вы оправдываетесь на каждый его высер вместо дать ему по лбу
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18.01.2022 14:48 Відповісти

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18.01.2022 16:05 Відповісти
 
 