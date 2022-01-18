Через візит Блінкена 19-20 січня можливі обмеження дорожнього руху в центрі Києва та Дарницькому районі, - Управління держохорони

Через робочий візит до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва та на деяких вулицях Дарницького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.

Зазначається, що 19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району

"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - додали в Укравлінні держохорони.

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