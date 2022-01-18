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Через візит Блінкена 19-20 січня можливі обмеження дорожнього руху в центрі Києва та Дарницькому районі, - Управління держохорони

Через візит Блінкена 19-20 січня можливі обмеження дорожнього руху в центрі Києва та Дарницькому районі, - Управління держохорони

Через робочий візит до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва та на деяких вулицях Дарницького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.

Зазначається, що 19-20 січня у зв’язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району

"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - додали в Укравлінні держохорони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-20 січня Блінкен вирушить до Києва та Берліну, - Держдеп

Через візит Блінкена 19-20 січня можливі обмеження дорожнього руху в центрі Києва та Дарницькому районі, - Управління держохорони 01

Автор: 

візит (1591) США (23054) Блінкен Ентоні (1157) Управління держохорони УДО (9)


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Топ коментарі
+2
еще бы
за избирательное правосудие и молчок по вагнергейту Блинкен будет ухи крутить за 100%
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18.01.2022 14:39
+1
мне за Блинкена как то спокойнее, если будет только его охрана плюс пару спутников.
вагнергейт никто ж не отменил
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18.01.2022 14:23
+1
Та люди туди і пішки пройдуть. Тільки сумнів, чи винесе завтра суддя рішення, може "живіт прихватити" і заляже в лікарню.
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18.01.2022 15:04
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Та нічьо-сам найвеличніший, та оп так завжди їздять...
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18.01.2022 14:19 Відповісти
мне за Блинкена как то спокойнее, если будет только его охрана плюс пару спутников.
вагнергейт никто ж не отменил
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18.01.2022 14:23 Відповісти
Ентоні Блінкен на 19 січня , - привезе на свято Подарок. І на 19 січня самий реформірований Суд то же хоче зробити подарок Українцям. Побачимо який буде для нас приємніший. Но Блінкен Відкритий , а наш суд кіт в Мішку.
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18.01.2022 14:26 Відповісти
Скоріше за все, плануються обмеження засідань в печерному суді)))))
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18.01.2022 14:36 Відповісти
еще бы
за избирательное правосудие и молчок по вагнергейту Блинкен будет ухи крутить за 100%
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18.01.2022 14:39 Відповісти
Головне йому спіймати невловимишого(
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18.01.2022 14:48 Відповісти
Там вже пора не "ухи крутити", а і те що нижче пупа, якщо воно там є.
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18.01.2022 15:06 Відповісти
дла Блинкена в этом деле 2 момента
1. стандарты нато в сфере способности эффективно вести контразведку
2. опасения, что секреты в том числе оружейные уйдут налево
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18.01.2022 15:16 Відповісти
Та люди туди і пішки пройдуть. Тільки сумнів, чи винесе завтра суддя рішення, може "живіт прихватити" і заляже в лікарню.
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18.01.2022 15:04 Відповісти
то вирок пороху перенесли на 19,01 тому що буде
1 обмежений рух
2 дуже погана погода.
3 ОП вирішить суму застави.
4 а накуя тоді, взагалі суд?
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18.01.2022 15:00 Відповісти
Як накуя? А як же без декорації для зйомок серіала "Посадити Порошенка"!
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18.01.2022 15:10 Відповісти
 
 