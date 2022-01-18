"Диктатори нас не розділять": новообрана президентка Європарламенту Метсола пообіцяла підтримку Україні
Новобрана президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила про необхідність посилити дипломатичні зусилля для вирішення глобальних конфліктів, в тому числі навколо України.
Про це вона заявила у виступі перед голосуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У своїй промові перед голосуванням Метсола згадала "Україну, яка перебуває під загрозою", щоправда, не сказала про Росію.
"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі повідомлення будуть і надалі надсилатися", - сказала вона пізніше на пресконференції після обрання.
Метсола також окремо зазначила, що "ситуація в Білорусі і надалі викликає занепокоєння і ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надіслати найсильніший політичний меседж, а також підтримати людей, які живуть під диктаторським режимом і чиї права порушуються".
Нагадаємо, Метсола була обрана президенткою Європейського парламенту 18 січня відразу у першому турі голосування. Вона замінить на посту Давіда Сассолі, який раптово помер 11 січня.
Метсола у свої 43 роки є наймолодшим президентом в історії Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі була членом політичної групи лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).
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