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"Диктатори нас не розділять": новообрана президентка Європарламенту Метсола пообіцяла підтримку Україні

Новобрана президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила про необхідність посилити дипломатичні зусилля для вирішення глобальних конфліктів, в тому числі навколо України.

Про це вона заявила у виступі перед голосуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У своїй промові перед голосуванням Метсола згадала "Україну, яка перебуває під загрозою", щоправда, не сказала про Росію.

"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі повідомлення будуть і надалі надсилатися", - сказала вона пізніше на пресконференції після обрання.

Метсола також окремо зазначила, що "ситуація в Білорусі і надалі викликає занепокоєння і ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надіслати найсильніший політичний меседж, а також підтримати людей, які живуть під диктаторським режимом і чиї права порушуються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба привітав Метсолу із обранням головою Європарламенту: Розраховую на плідну співпрацю

Нагадаємо, Метсола була обрана президенткою Європейського парламенту 18 січня відразу у першому турі голосування. Вона замінить на посту Давіда Сассолі, який раптово помер 11 січня.

Метсола у свої 43 роки є наймолодшим президентом в історії Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі була членом політичної групи лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).

Білорусь (7938) Європарламент (1049) росія (65379) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+5
Так ще є німці,французи та ще дехто...
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18.01.2022 14:28
+4
А DICKтаторы?
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18.01.2022 14:27
+3
а dickтатор у світі один, він же зелупа, він же клоун, він же слуга йудейського урода, квартальний през, членограй, короче стільки титулів як у зешляпи не було навіть у Імператора Всеросійського Миколи 2!
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18.01.2022 14:54
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А DICKтаторы?
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18.01.2022 14:27 Відповісти
а dickтатор у світі один, він же зелупа, він же клоун, він же слуга йудейського урода, квартальний през, членограй, короче стільки титулів як у зешляпи не було навіть у Імператора Всеросійського Миколи 2!
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18.01.2022 14:54 Відповісти
На сьогодні вже 248!
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18.01.2022 19:57 Відповісти
Так ще є німці,французи та ще дехто...
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18.01.2022 14:28 Відповісти
Интересно то , что "Батькивщина" Тимошенко является ассоциированньім членом ЕНП , причем , давно , с года примерно 2008 . ЮВТ наверняка использует в работе данное обстоятельство , что правильно и на пользу Украине .
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18.01.2022 14:34 Відповісти
зачетный бред! Что курите? Или уже на игле?
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18.01.2022 14:52 Відповісти
На голці електорат презекоМанди, а справжні тимошенківці йо.бнуті з дитинства, причому йо.бнуті пезповоротно!
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18.01.2022 14:56 Відповісти
Курю "Davidoff" Classik , а что неверно написал ? Или только гадить умеете , без знания матчасти, Гусаченко ? 😜
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18.01.2022 14:56 Відповісти
Партии-члены:
Европе́йская наро́дная па́ртия (ЕНП) - правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году.

ЕНП включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы.
Украина:

Європейська солідарність (ЄС) (Европейская солидарность)
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (Всеукраинское объединение «Батькивщина»)
Народний фронт (НФ) (Народный фронт)
Об'єднання «Самопоміч» (Объединение «Самопомощь»)
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18.01.2022 15:02 Відповісти
и тут засцали вещи своими именами называть, агов, вы ж не дипломаты, в парламенте можно ляпать языком как хочешь. потом удивляются почему с ними никто ничего решать не хочет
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18.01.2022 14:35 Відповісти
Ага , они вас не разделят , а купят
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18.01.2022 15:12 Відповісти
то тільки в ізраілі можна все і всіх купити за гроші, А нормальні люди борються за Ідею, за Правду, за Честь
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18.01.2022 15:35 Відповісти
деваха явно не насвоем мисти, тыдать кулебу нать але на худой конец торчка нашего, зеленого, шоб научили вконец европейцев любить украину, як ридну матку
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18.01.2022 15:16 Відповісти
 
 