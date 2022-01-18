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На лікування онкології у 2022 році виділили більше коштів, ніж торік, - НСЗУ

На лікування онкології у 2022 році виділили більше коштів, ніж торік, - НСЗУ

У Програму медичних гарантій на 2022 рік заклали понад 8 мільярдів гривень на лікування онкологічних хвороб. Це на 4,8 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю "Укрінформу" голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Бюджет Програми медичних гарантій-2022 збільшено на 33,8 мільярда у порівнянні з 2021 роком (123,5 млрд). У межах бюджету Програми медичних гарантій-2022 передбачили понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше ніж у 2021 році. Понад 8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд більше, ніж було у бюджеті Програми в минулому році", - зазначила вона.

Водночас більше грошей виділили і на лікування серцево-судинних захворювань, а за кожен пролікований випадок неонатальної допомоги заклад може отримати до 161 тис. грн.

"На лікування інфарктів та інсультів передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021 роком. Медичні заклади отримають більші оплати за пріоритетні послуги. Так, за одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій-2022 оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн - до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам - до 20 тис. грн", - пояснила Гусак.

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Автор: 

здоров’я (445) рак (80) онкологія (134) НСЗУ (313)


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та шо толку усе равно большая стройка ции гроши поглотят, надо же онкобольных потом як то вдобнее возить на погост
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18.01.2022 15:23 Відповісти
Виявляється, достатньо було просто менше красти у держави, і бути більш порядним. Я впевнений, що адептів сої від цих слів почне продовжить корчити, проте для майбутнього країни це плюс.
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18.01.2022 15:43 Відповісти
Наивный. Это старая сказка для вас лошар
В 2020 году по Программе медицинских гарантий финансирования лечения онкологических заболеваний было увеличено на 70%
все бабло ушло на чат-бот «Лечись»
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18.01.2022 15:52 Відповісти
Иди панские сортиры мой. Мнение парашемоев тут никого не интересует, дегенерат73%.
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18.01.2022 16:22 Відповісти
Вот "молодцы " Только ни слова пророст цен на медикаменты и сколько этих "средств" дошло до пациентов
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18.01.2022 15:44 Відповісти
А в прошлом было выделено в десять раз меньше чем в 2019-м.
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18.01.2022 16:21 Відповісти
 
 