На лікування онкології у 2022 році виділили більше коштів, ніж торік, - НСЗУ
У Програму медичних гарантій на 2022 рік заклали понад 8 мільярдів гривень на лікування онкологічних хвороб. Це на 4,8 мільярда гривень більше, ніж минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю "Укрінформу" голова НСЗУ Наталія Гусак.
"Бюджет Програми медичних гарантій-2022 збільшено на 33,8 мільярда у порівнянні з 2021 роком (123,5 млрд). У межах бюджету Програми медичних гарантій-2022 передбачили понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше ніж у 2021 році. Понад 8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд більше, ніж було у бюджеті Програми в минулому році", - зазначила вона.
Водночас більше грошей виділили і на лікування серцево-судинних захворювань, а за кожен пролікований випадок неонатальної допомоги заклад може отримати до 161 тис. грн.
"На лікування інфарктів та інсультів передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021 роком. Медичні заклади отримають більші оплати за пріоритетні послуги. Так, за одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій-2022 оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн - до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам - до 20 тис. грн", - пояснила Гусак.
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