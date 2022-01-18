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Використання енергетики як зброї матиме наслідки для "Північного потоку-2", - глава МЗС ФРН Бербок

Використання енергетики як зброї матиме наслідки для

Використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проєкту "Північний потік 2".

Про це заявила у вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, у тому числі і у зв'язку з цим трубопроводом", - сказала Бербок на пресконференції за підсумками перемовин із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Глава МЗС ФРН нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проектів, у тому числі і щодо "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство - "як його буква, так і дух".

"Тому зараз відбувається процедура сертифікації, поки ця процедура призупинена", - заявила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

Автор: 

Німеччина (7386) росія (65379) Північний потік (2465) Анналена Бербок (456)


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Продажная немчура! Готовьтесь к великому строительству берлинской стены. Скоро и у вас появится своя ДНР.
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18.01.2022 14:46 Відповісти
але, у вас уже цена 2000 баксов за тыщу кубиков? это что по вашему? не зброя? продолжайте в том же духе и цена за кубик газа будет дороже чем за кубик герыча
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18.01.2022 14:49 Відповісти
що б не вилітало з рота німців, все брехня
і тільки їхні власні інтереси та не виключений скритий договорняк з рашою.
інакше пояснити їх дії не можливо
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18.01.2022 14:51 Відповісти
Скільки можна торочити одне і те ж? Ні хрена не роблять, тільки брешуть. Думаєте, москалі до вас не доберуться, якщо їх не зупинити зараз?
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18.01.2022 14:53 Відповісти
Анналене Бербок респект , она вставила правильную клизму Лошади , по самьіе гландьі ! 😀
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18.01.2022 15:02 Відповісти
Англія зрозуміла ,хто такі фріци (брехливі ,захланні ,підлі фашисти ), як і параша ,тому і вийшла з євросоюзу !!!
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18.01.2022 15:05 Відповісти
Шкода що німці запізно зрозуміють що кремль насправді будує газову трубу не для них а для себе - для майбутнього підконтрольного державного утворення десь на території Німеччини (можливо і інших країн ЄС, там з апетитами проблем немає). Оце вони прозріють коли побачать в новинах що російськомовні мешканці Німеччини зазнають утисків, що їх заставляють вчити німецьку мову і т.д. і тому руський мір вимушений прийти їх рятувати... Так що з розбиранням стіни вони мабуть погарячкували...
Пані Анналена мала б розуміти що дешевий російський газ може обійтися дуууже дорого та й немає сенсу вмовляти крокодила щоб він тебе не з'їв, краще тримати його в окремому вальєрі
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18.01.2022 15:48 Відповісти
Цену на газ посмотри!!! Вас уже давным давно шантажируют, а вы сопли жуете.
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18.01.2022 16:54 Відповісти
 
 