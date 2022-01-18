Використання енергетики як зброї матиме наслідки для "Північного потоку-2", - глава МЗС ФРН Бербок
Використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проєкту "Північний потік 2".
Про це заявила у вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, у тому числі і у зв'язку з цим трубопроводом", - сказала Бербок на пресконференції за підсумками перемовин із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Глава МЗС ФРН нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проектів, у тому числі і щодо "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство - "як його буква, так і дух".
"Тому зараз відбувається процедура сертифікації, поки ця процедура призупинена", - заявила Бербок.
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і тільки їхні власні інтереси та не виключений скритий договорняк з рашою.
інакше пояснити їх дії не можливо
Пані Анналена мала б розуміти що дешевий російський газ може обійтися дуууже дорого та й немає сенсу вмовляти крокодила щоб він тебе не з'їв, краще тримати його в окремому вальєрі