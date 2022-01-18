Використання енергетики як зброї матиме наслідки для "Північного потоку-2", - глава МЗС ФРН Бербок

Використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проєкту "Північний потік 2".

Про це заявила у вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, у тому числі і у зв'язку з цим трубопроводом", - сказала Бербок на пресконференції за підсумками перемовин із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Глава МЗС ФРН нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проектів, у тому числі і щодо "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство - "як його буква, так і дух".

"Тому зараз відбувається процедура сертифікації, поки ця процедура призупинена", - заявила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін