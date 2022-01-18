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Зазіхнули на багаторічну радянську "традицію": Зеленська прокоментувала критику нового шкільного меню

Зазіхнули на багаторічну радянську

Перша леді України - ініціаторка реформи шкільного харчування - розповіла, наскільки вона була готова до критики, і чому, на її думку, українцям важко прийняти нове шкільне меню.

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Звичайно, ми були готові до критики, коли спільно з МОЗ, МОН, Мінекономіки та Держспоживслужбою розпочинали реформу шкільного харчування, а команда Євгена Клопотенка за участю технологів, дієтологів та представників МОЗ розробляла нове меню. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати.

А тут ми зайшли на подвійно складну територію: по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей. По-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР. Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом.

Тобто ми спокусилися на багаторічну, ще радянську "традицію". Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід від старого до нового психологічно складний суспільству", - сказала Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує: кожна школа може скласти власне, - Клопотенко

Водночас, вона не вважає, що негативні відгуки переважають.

"Швидше, поділ такий: коментарі "за", "конструктивна критика" та третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть у шкільні столові булочку з олією та сосиски". Цей пункт викликає в соцмережах справжні "батли", бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти на кшталт сосисок та консервів, кондитерські вироби", - додала Зеленська.

Крім того, вона зазначила, що тим, хто звик до всього перерахованого вище, нова шкільна їжа може здатися незвичною: "Це називається "харчова звичка". Такі звички має кожен з нас. Проте треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих".

"Норми про зниження кількості солі та цукру МОЗ затвердило для покращення здоров'я українців. Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти", - резюмувала перша леді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні розроблять програму, у якій батьки бачитимуть меню своєї дитини щодня разом з фото страв, - Клопотенко

Більш детально про нове шкільне меню можна ознайомитись у статті на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"

школа (2215) їжа (429) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+48
Яким чином ця вівця стала ініціаторкою????? У 2017 році команда Євгена Клопотенка отримала грант від Фундації Ашан для молоді на створення нових рецептів страв для харчування у школах України. Результатом реалізації проєкту, на основі відгуків більш ніж 1500 батьків та учнів, стала розробка 110 унікальних рецептів, які згодом увійшли до збірника. А в грудні 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів видала Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким надано дозвіл на впровадження програми. 6 лютого 2019 року відбулася пресконференція, присвячена підбиттю проміжних підсумків програми «Нове шкільне харчування», а 21 лютого збірник було опубліковано на сайті проєктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . Одразу після публікації про введення нового шкільного меню окремі міста, такі як Полтаваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] , Кременчукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] , Рівнеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] , Тернопільhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] , Каховкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] заявили про впровадження нового шкільного харчування.
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18.01.2022 14:58
+46
А это не радянщина разве?
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18.01.2022 15:03
+40
нет хлеба? грызите мороженную скумбрию!
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18.01.2022 14:57
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Велике годівництво розпочалося!
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18.01.2022 15:22 Відповісти
Слухай, традиція, в Штатах вже Трамп свого часу скасував такі ж нововведення: без солі і цукру, бо діти таке не їдять, твої, до речі, теж. До того ж там є і бургери, в Італії - піцци, в Німеччині - сосиски, аби діти їли. За якістю продуктів і приготування слідкувати треба, а не збоченнями займатись.
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18.01.2022 15:23 Відповісти
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18.01.2022 15:23 Відповісти
Дура, где твой нарик? Пусть выйдет из анабиоза наконец. Он же, типа, президент.
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18.01.2022 15:24 Відповісти
Нет, Лена, просто не все повара знают, где купить для него продукты, например скумбрию по 8грн./кг. Ты бы сразу адресок к этим новым меню прикрепляла бы с адреском, где по этим ценам скупиться можно - так повара бы тебя на коленях стоя бы благодарили.
Ты если подзабыла адресок-то, то у дружка своего, Коли Тищенко - спроси, у него и ассортимент дешевых товаров пошире.
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18.01.2022 15:28 Відповісти
Тю, да в любом магазине все по 10)))
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18.01.2022 15:36 Відповісти
Интересно а она сама скумбрию без соли есть будет. Мадам занялись бы вы лучше своими детьми и семьёй и не лезли бы на публику со своими рассуждениями ни о чем которые только раздражают пересичных граждан
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18.01.2022 15:28 Відповісти
Жри скумбрію по 8 і невітриквай свого смердючого рота, ти шмаркля підстилкова.
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18.01.2022 15:31 Відповісти
Под соусом борьбы с коммунизмом народ схавает что-попало.
Вы лучше искорените совок в коммунальных службах!
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18.01.2022 15:31 Відповісти
А почему эта лядь молчит сколько теперь это убожество-ее реформа будет стоить.
Сколько родителям придется платить за это неадекватное питание с е...нутыми названиями?
И да, клопотенко дал заднюю и отмораживается от скумбрии по 8.
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18.01.2022 15:32 Відповісти
Сосиска с СССР и нынешняя /даже сравнивать нельзя /
Да и кот лета была ,,немножко ,, получше
Кот лету готовили в школьной столове
Можно было проконтролиловать состав
Компот был в основном из сухо фруктов
Меню нужно менять больше вводить фруктов
И главное наладить физнагрузки /а не сидение в смарфоне /
А то пробежал круг в спортзале и упал замертво /это нонсенс /
Живу в посёлке прошла почти зима не видел лыжного следа/это не нормально/раньше на горке не было снега сметали попами при падении
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18.01.2022 15:34 Відповісти
Фрукты нужно покупать самим, а не кормить ими в школьных столовых.
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18.01.2022 15:42 Відповісти
Розповідали, що котлета була з хліба та сала.
Обсмажена у сухарях. Ото смакота напевно..
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18.01.2022 15:46 Відповісти
Хто розповідав? Вятрович?
ПС. То ти, виходить, ще малолітка, школота зелена? Тоді все зрозуміло...
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18.01.2022 17:30 Відповісти
Это так и было - здесь даже спорить не о чем. Они потому так и хрустели, что процентов на 50 состояли из хлеба. Мясом там и не пахло.
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18.01.2022 17:37 Відповісти
М"ясом якраз там пахло, хоча б другосортними обрізками. На відміну від нинішніх "котлет".
ПС. Сам я дитинство провів в селі, шкільна їдальня була під шефством місцевого колгоспу, далеко не бідного, так що в шкільних котлетах, як і в інших стравах, м"яса, слава Богу, вистачало. За міські шкільні їдальні не знаю.
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18.01.2022 17:45 Відповісти
Нашли с чем сравнивать! Понятно, что в колхозах мяса хватало!
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18.01.2022 18:15 Відповісти
Мне кстати в детстве нравилась больше домашних. Именно потому, что была из хлеба и хрустела - мясо так не зажаришь. А мясо скорее всего если и доходило до школьной столовой, то разбиралось ее же работниками. Так что, что там собрался контролировать товарищ из СССР - не знаю.
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18.01.2022 17:35 Відповісти
Дура пьяная пусть в школу скумбрию по 8 оформит, сало по 50 и тд. Популистка хренова
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18.01.2022 15:42 Відповісти
Я особисто напевно більше підтримую подібний підхід до харчування. Але все одно він якийсь жебрацький чи що.. Діти вдома доберуть по солодощам, солі та калоріях.
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18.01.2022 15:47 Відповісти
Нам бракує культу здорового харчування та спорту.
В раціоні стало більше білка ніж було при совку, то статура в людей змінилась, але правильних навантажень ще не вистачає.
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18.01.2022 15:49 Відповісти
а iх i нe будe тих навантажeнь. всe бiльшe людeй пeрeходять на городський спосiб життя. а всe бiльшe городських прeдпочитають давити диван.
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18.01.2022 16:01 Відповісти
я коли уявляю майбутнє людeй то мeнi завжди на думку приходить фiльм мультик "Wally" Воллi.
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18.01.2022 16:05 Відповісти
що ця тупа меле, нехай спочатку вивчить медичну гігієну, де чітко прописані всі норми (в тому числі харчування) в школах в залежності від віку учнів
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18.01.2022 15:50 Відповісти
Когда зашел в первый раз на украинские сайты был немного шокирован. Совок совок совок совок.. в каждом комментарии пересичного и в каждом заявлении чиновника, эксперта, президента, героя революции, генерала, пастора, повара, доктора, не доктора.. Сейчас вроде меньше но все равно многовато. Нигде так много не говорят про совок.
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18.01.2022 15:54 Відповісти
фор eкзампл умнку? я тобi кажу що в тeбe рeaкцiя як у совка
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18.01.2022 15:59 Відповісти
Бо подібні "патріоти" та "щирі українці" десь там підсвідомо все-таки розуміють, що за 30 років так нічого не спромоглись ні побудувати, ні створити, навпаки, успішно розвалили та просрали навіть те, що дісталось в спадок від "совка". Тому і намагаються на кожному кроці очорнити той "совок" та все, що з ним пов"язане, щоб хоч якось виправдати в своїх же очах свою абсолютну недолугість та бездарність...
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18.01.2022 17:39 Відповісти
рeально вийшло так що тeма "шкiльна iжа" за об"ємом як тeма "мова".
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18.01.2022 15:57 Відповісти
муж крадет на дорогах, жена на школьных столовых...
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18.01.2022 16:16 Відповісти
Два зелебота веретено и ксюша отрабатывают пайку
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18.01.2022 16:20 Відповісти
нє то твоя русскомозгла макiтра багато чого нe доганяє: бо русский дєлаєт твой мозг узким
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18.01.2022 16:26 Відповісти
Централизованное питание это хорошо. Почти как в СССР.
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18.01.2022 16:22 Відповісти
цeтралiзованe пiтанiє цe коли одна фiрма будe годувати всi школи мiста
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18.01.2022 16:28 Відповісти
Вождь решает за всех что кушать. Сколько сахара и соли. И нужен ли тебе компот.)
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18.01.2022 16:31 Відповісти
цe нe вождь цe свiтова тeндeнцiя. алe при тому що чoгось мало кладуть при приготуваннi. сiль i цукор повинн бути доступнi у соляночках окрeмо.
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18.01.2022 16:35 Відповісти
А компот за что? Какой такой световой тенденция?
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18.01.2022 16:38 Відповісти
вeсь свiт носиться зi здоровою iжoю. ось i до шопопалоiдiв дiйшло.
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18.01.2022 16:40 Відповісти
а дe в мeнe написано що я пiдтримую?
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18.01.2022 18:46 Відповісти
Если в котлетах нет мяса, надо начать кормить детей минестрони. Это же так логично.

И только гадкие порохоботы не понимают, что запеканка из макарон не заменяет мясо в котлетах.
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18.01.2022 16:52 Відповісти
Ага, Лена - ма?да до колена. Давай ка, накорми своих выкормышей скумбрией по 8,00 грн/кг и гречкой по 12,00! А-то ведь за снежком забыла, что почем... Плюс Беня через ВАЗа "салями с устрицами" подкидывает...
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18.01.2022 16:58 Відповісти
Морковное пюре в школе - деньги на ветер....Это дети и поэтому они его просто не будут кушать...и при том ВСЕ дети не будут кушать ... а еда без сахара, без соли для детей -??? это вообще уже клиника ...короче, товариСЧей Клоунов просто увеличилось в числе и они залезли уже в питание ...

"Что ни делает дурак,

Все он делает не так.



С потолка он строит дом,

Носит воду решетом..."
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18.01.2022 17:10 Відповісти
а при чом тут шоколаднi? хєрня в шкiльних iдальнях почалася задовго до шоколадних. чи у тeбe на шоколдних алeгiя тому тобi вони скрiзь ввижаються?
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18.01.2022 17:22 Відповісти
Перша бледі і у Пфриці перша бледі.
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18.01.2022 17:52 Відповісти
молодчина, всё верно.
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18.01.2022 18:21 Відповісти
Украинцев со школьного возраста приучают к нищете.
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18.01.2022 18:35 Відповісти
Все, за что берутся зебилы, првращается в лайно!
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18.01.2022 23:02 Відповісти
У цієї афци чоловік їсть шаурму на заправках, а донька у 10 років товста, наче окрім гамбургерів нічого взагалі не їсть . Мати товсту власну доньку та займатися реформою шкільного харчування - це виглядає наче знущання на усіма українськими дітьми.
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18.01.2022 23:10 Відповісти
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