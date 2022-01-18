Зазіхнули на багаторічну радянську "традицію": Зеленська прокоментувала критику нового шкільного меню
Перша леді України - ініціаторка реформи шкільного харчування - розповіла, наскільки вона була готова до критики, і чому, на її думку, українцям важко прийняти нове шкільне меню.
Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".
"Звичайно, ми були готові до критики, коли спільно з МОЗ, МОН, Мінекономіки та Держспоживслужбою розпочинали реформу шкільного харчування, а команда Євгена Клопотенка за участю технологів, дієтологів та представників МОЗ розробляла нове меню. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати.
А тут ми зайшли на подвійно складну територію: по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей. По-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР. Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом.
Тобто ми спокусилися на багаторічну, ще радянську "традицію". Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід від старого до нового психологічно складний суспільству", - сказала Зеленська.
Водночас, вона не вважає, що негативні відгуки переважають.
"Швидше, поділ такий: коментарі "за", "конструктивна критика" та третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть у шкільні столові булочку з олією та сосиски". Цей пункт викликає в соцмережах справжні "батли", бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти на кшталт сосисок та консервів, кондитерські вироби", - додала Зеленська.
Крім того, вона зазначила, що тим, хто звик до всього перерахованого вище, нова шкільна їжа може здатися незвичною: "Це називається "харчова звичка". Такі звички має кожен з нас. Проте треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих".
"Норми про зниження кількості солі та цукру МОЗ затвердило для покращення здоров'я українців. Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти", - резюмувала перша леді.
Більш детально про нове шкільне меню можна ознайомитись у статті на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"
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Ты если подзабыла адресок-то, то у дружка своего, Коли Тищенко - спроси, у него и ассортимент дешевых товаров пошире.
Вы лучше искорените совок в коммунальных службах!
Сколько родителям придется платить за это неадекватное питание с е...нутыми названиями?
И да, клопотенко дал заднюю и отмораживается от скумбрии по 8.
Да и кот лета была ,,немножко ,, получше
Кот лету готовили в школьной столове
Можно было проконтролиловать состав
Компот был в основном из сухо фруктов
Меню нужно менять больше вводить фруктов
И главное наладить физнагрузки /а не сидение в смарфоне /
А то пробежал круг в спортзале и упал замертво /это нонсенс /
Живу в посёлке прошла почти зима не видел лыжного следа/это не нормально/раньше на горке не было снега сметали попами при падении
Обсмажена у сухарях. Ото смакота напевно..
ПС. То ти, виходить, ще малолітка, школота зелена? Тоді все зрозуміло...
ПС. Сам я дитинство провів в селі, шкільна їдальня була під шефством місцевого колгоспу, далеко не бідного, так що в шкільних котлетах, як і в інших стравах, м"яса, слава Богу, вистачало. За міські шкільні їдальні не знаю.
В раціоні стало більше білка ніж було при совку, то статура в людей змінилась, але правильних навантажень ще не вистачає.
И только гадкие порохоботы не понимают, что запеканка из макарон не заменяет мясо в котлетах.
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."