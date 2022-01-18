Зазіхнули на багаторічну радянську "традицію": Зеленська прокоментувала критику нового шкільного меню

Перша леді України - ініціаторка реформи шкільного харчування - розповіла, наскільки вона була готова до критики, і чому, на її думку, українцям важко прийняти нове шкільне меню.

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Звичайно, ми були готові до критики, коли спільно з МОЗ, МОН, Мінекономіки та Держспоживслужбою розпочинали реформу шкільного харчування, а команда Євгена Клопотенка за участю технологів, дієтологів та представників МОЗ розробляла нове меню. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати.

А тут ми зайшли на подвійно складну територію: по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей. По-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР. Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом.

Тобто ми спокусилися на багаторічну, ще радянську "традицію". Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід від старого до нового психологічно складний суспільству", - сказала Зеленська.

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Водночас, вона не вважає, що негативні відгуки переважають.

"Швидше, поділ такий: коментарі "за", "конструктивна критика" та третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть у шкільні столові булочку з олією та сосиски". Цей пункт викликає в соцмережах справжні "батли", бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти на кшталт сосисок та консервів, кондитерські вироби", - додала Зеленська.

Крім того, вона зазначила, що тим, хто звик до всього перерахованого вище, нова шкільна їжа може здатися незвичною: "Це називається "харчова звичка". Такі звички має кожен з нас. Проте треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих".

"Норми про зниження кількості солі та цукру МОЗ затвердило для покращення здоров'я українців. Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти", - резюмувала перша леді.

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Більш детально про нове шкільне меню можна ознайомитись у статті на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"