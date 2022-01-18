УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7234 відвідувача онлайн
Новини
1 596 21

Київ має достатню фінансову подушку, щоб дбати про комфорт киян, - "слуга народу" Шуляк

Київ має достатню фінансову подушку, щоб дбати про комфорт киян, -

Без втручання та об’єднання різних політичних сил у київській владі вирішення стратегічних проблем міста неможливе.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок під час Великого звіту сказала голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

За її словами, на сьогоднішній день існує мало можливостей для тиску на київську владу та мера столиці Віталія Кличка.

Шуляк озвучила три, на її думку, головні проблеми Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Монобільшість працює, "Слуга народу" не розглядає коаліції з іншими політсилами, - Шуляк

Перша - відсутність повноцінного та актуального Генплану, що призводить до появи хаотичних і незаконних забудов.

"Думаю, вони усіх киян уже замучили", - зауважила нардеп.

Другою проблемою голова партії "СН" назвала затори в столиці, у яких кожен водій проводить приблизно 227 годин на рік.

Також Шуляк наголосила на проблемах забруднення повітря та брак зелених зон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" планують створити дисциплінарну комісію для аналізу "зашкварів" нардепів, - Шуляк

Народний депутат зазначила, що Київ має "достатню фінансову подушку", тому може дбати про комфорт киян.

Автор: 

Київ (19534) затори (100) екологія (1354) забудова (580) Шуляк Олена (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
очередная сосна в бюджет желает влезть
показати весь коментар
18.01.2022 15:00
+9
Кияни! Не пускайте зелену слизину в бюджет свого міста. Женіть їх сцяними ганчірками.
показати весь коментар
18.01.2022 15:01
+6
Чомусь у презіка "слуги" Шуляка немає такої подушки для всіх українців.
Роздерибанив по офшорах.
показати весь коментар
18.01.2022 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
очередная сосна в бюджет желает влезть
показати весь коментар
18.01.2022 15:00 Відповісти
Чомусь у презіка "слуги" Шуляка немає такої подушки для всіх українців.
Роздерибанив по офшорах.
показати весь коментар
18.01.2022 15:00 Відповісти
* у презіка "служки" Шуляк )
показати весь коментар
18.01.2022 15:05 Відповісти
Кияни! Не пускайте зелену слизину в бюджет свого міста. Женіть їх сцяними ганчірками.
показати весь коментар
18.01.2022 15:01 Відповісти
Стараемся
показати весь коментар
18.01.2022 15:18 Відповісти
Стараемся, но зеленые на пену исходят, что Киев не в их руках. Слуги народа в отличие от большинства других городов Украины только 6-е место по количеству занимают в Киевской раде.
показати весь коментар
18.01.2022 15:52 Відповісти
А третя проблема як для киян так і для всієї України це слуги народу )
показати весь коментар
18.01.2022 15:02 Відповісти
А что в Украине живут одни киевляне
Раньше в каждого города был генплан
Г. Сумы в 10 микрорайоне стоял Бикборд с планом застройки
9,10,11,12 микрорайонов
Теперь застроили все детские площадки спорт площадки
Домов надстроили окно в окно
И все чтобы не строить коммуникаций /полный хаос /
показати весь коментар
18.01.2022 15:08 Відповісти
Їй приглянулась фінансова подушка у киян.
Хоче всунути туди свого зеленого писка.
Займіться тим для чого вас вибрали зетіпіли - зменшіть ціну на все вдвічі.
показати весь коментар
18.01.2022 15:14 Відповісти
Ты веришь в скумбрию по 8 и говядину по 20, и зарплаты учителям по 4000 долларов?)
показати весь коментар
18.01.2022 15:54 Відповісти
Ти шо, сумніваєшся в можливостях слуг народу? Коли голосували за Кловуна, вірили?
показати весь коментар
18.01.2022 16:47 Відповісти
Я не голосував, я считай правосек) На первых выборах в 2014 голосовали с женой за Яроша, в 2019 так и быть голосовали за Порошенко. Я тоже от него не в восторге, но лучше, чем зеленый клоун однозначно.
показати весь коментар
18.01.2022 17:05 Відповісти
Ублюдки зелёные уже хотят и в бюджет Киева залезть, своим жалким вонючим клювом
показати весь коментар
18.01.2022 15:17 Відповісти
Зрозуміло - треба і у Києві затіяти "велике крадівництво".
показати весь коментар
18.01.2022 15:28 Відповісти
Ребяти ввійшли в смак, щоб потім не обригались...
показати весь коментар
18.01.2022 15:53 Відповісти
цапа, мой унитаз, не отвлекайся
показати весь коментар
18.01.2022 18:26 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 15:49 Відповісти
очередная шлюха из БОЛЬШОГО борделя мародера зеленского
показати весь коментар
18.01.2022 16:24 Відповісти
Как каждая гнида, всё больше и больше рвётся к кормушке, всё мало ей, надо больше и больше. Когда же вы твари уже нажрётесь, подумайте о народе, который не живёт, а выживает, считает эти крохотные гроши.
показати весь коментар
18.01.2022 16:29 Відповісти
Да, да, без Зеленского и Шулячки, заторы в Киеве не разгрести, эт точно. Не говоря уже шоб справицца с загазованностью. Зеленский видать свои лисапеты на авто киевлян выменивать собрался, так шо газу не будет. Никакого.
показати весь коментар
18.01.2022 22:41 Відповісти
 
 