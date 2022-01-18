Київ має достатню фінансову подушку, щоб дбати про комфорт киян, - "слуга народу" Шуляк
Без втручання та об’єднання різних політичних сил у київській владі вирішення стратегічних проблем міста неможливе.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок під час Великого звіту сказала голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.
За її словами, на сьогоднішній день існує мало можливостей для тиску на київську владу та мера столиці Віталія Кличка.
Шуляк озвучила три, на її думку, головні проблеми Києва.
Перша - відсутність повноцінного та актуального Генплану, що призводить до появи хаотичних і незаконних забудов.
"Думаю, вони усіх киян уже замучили", - зауважила нардеп.
Другою проблемою голова партії "СН" назвала затори в столиці, у яких кожен водій проводить приблизно 227 годин на рік.
Також Шуляк наголосила на проблемах забруднення повітря та брак зелених зон.
Народний депутат зазначила, що Київ має "достатню фінансову подушку", тому може дбати про комфорт киян.
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Роздерибанив по офшорах.
Раньше в каждого города был генплан
Г. Сумы в 10 микрорайоне стоял Бикборд с планом застройки
9,10,11,12 микрорайонов
Теперь застроили все детские площадки спорт площадки
Домов надстроили окно в окно
И все чтобы не строить коммуникаций /полный хаос /
Хоче всунути туди свого зеленого писка.
Займіться тим для чого вас вибрали зетіпіли - зменшіть ціну на все вдвічі.