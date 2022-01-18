МЗС про мету візиту Блінкена до України: Продовження координації дій з США задля стримування РФ

19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах", - йдеться у повідомленні.

Подробиці можливих заходів для ЗМІ будуть повідомлені додатково.

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