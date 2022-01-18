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Новини
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МЗС про мету візиту Блінкена до України: Продовження координації дій з США задля стримування РФ

МЗС про мету візиту Блінкена до України: Продовження координації дій з США задля стримування РФ

19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах", - йдеться у повідомленні.

Подробиці можливих заходів для ЗМІ будуть повідомлені додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен 19 січня зустрінеться із Зеленським та Кулебою, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1639) МЗС (4140) США (23054) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
Отже, рішення суду знову перенесуть.
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18.01.2022 15:39
+2
ремня вове выпишут
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18.01.2022 15:04
+1
ТРЫНДА - бубочке... ПОРОХ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ !
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18.01.2022 15:02
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ТРЫНДА - бубочке... ПОРОХ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ !
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18.01.2022 15:02 Відповісти
ню ню
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18.01.2022 15:13 Відповісти
Истерикой удовлетворен...
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18.01.2022 15:26 Відповісти
(Типо, флаг клиента из дурдома "Солнышко", бубочка с Канар трындит) А все то думали , мол где можно было зашифроваться.
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18.01.2022 15:45 Відповісти
я теж істерикой порохоботів на цензорі задоволений, кругом зрада і ср@ка
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18.01.2022 16:02 Відповісти
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18.01.2022 16:22 Відповісти
а где ж истерика? планомерно насаживают тебя не бутылку
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18.01.2022 17:39 Відповісти
задньоприводним слово не давали
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19.01.2022 10:09 Відповісти
ремня вове выпишут
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18.01.2022 15:04 Відповісти
тААВАРИсч ВЫШЕ ДАЖЕ ХРЮКНУЛ ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ( В ПРЕДВКУШЕНИИ).
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18.01.2022 15:22 Відповісти
Намечаются очень важньіе переговорьі , а порохоботьі долдонят свое , малоинтересное . 😀
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18.01.2022 15:10 Відповісти
Таке враження, що вова вже в Ростові. Чи йому не довіряють після Варенгейту.
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18.01.2022 15:11 Відповісти
не, на Канарах
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18.01.2022 16:01 Відповісти
Отже, рішення суду знову перенесуть.
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18.01.2022 15:39 Відповісти
Довелось містеру Блінкену терміново летіти в Україну- ЗеЛоху «пєндєля животворного» видати… Щоб до тями привести!…
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18.01.2022 17:21 Відповісти


Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1483399176167821312 4 ч



Завтра с очень секретным визитом прилетает Блинкен !!! Речь пойдёт о войне. Рядом с Зюзей будет сидеть чекист ермак, в уголке будет записывать встречу машка левченко. Та которая жена **** Гогилашвили. Это сюр или просто пи@дец !!!????
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18.01.2022 17:31 Відповісти
 
 