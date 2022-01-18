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Новини
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Бербок і Лавров домовились про підготовку зустрічі у Нормандському форматі

Бербок і Лавров домовились про підготовку зустрічі у Нормандському форматі

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 січня, після перемовин зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявила про необхідність продовження мирного врегулювання на Донбасі в рамках "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це вона заявила на пресконференції.

"Важливо наповнити конкретним змістом нормандський процес, щоб нарешті досягти прогресу у впровадженні Мінських угод. Учора в Києві і сьогодні в Москві я обговорювала ці кроки. Ми зважували зустрічні пропозиції і говорили про те, як знову запустити цей процес. Дуже добре, що усі сторони заявили про підтримку нормандського формату та Мінських угод та добилися спільного розуміння щодо продовження роботи на їх базі, щоб підготувати нову спільну зустріч", - заявила Бербок.

За її словами, попередній підсумок переговорів з Лавровим полягає в тому, що Росія погодилась почати кроки в цьому напрямку.

У свою чергу Лавров наголосив, що Росії не потрібні беззмістовні переговори, тільки щоб "президент Зеленський міг знову сказати, що за його ініціативою зібралася група шановних керівників".

За його словами, Україна досі саботує виконання Мінських угод і відмовляється зробити головне, на думку Росії, - надати особливий статус Донбасу.

"Надії на Київ жодної нема. Надія тільки на Берлін і Париж, що вони змусять пана Зеленського виконати те, що він багаторазово виконати обіцяв. [...] Я вас переконую: щойно буде ясність щодо тих повноважень, які згідно з Мінськими угодами мають отримати Донецьк і Луганськ, інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - заявив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу. ФОТО

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки", але реалізувати ці плани не вдалося.

11 жовтня тодішня канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже три місяці, а вона досі не відбулась. МЗС України неодноразово заявляло, що російський міністр Сергій Лавров відмовляється від зустрічі в форматі "четвірки".

Учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Німеччина (7386) Лавров Сергій (1592) перемовини (2923) росія (65379) нормандська четвірка (1526) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+4
Будут совмесно с Францией додавливать Украину к реализации "формулы Штанмайера" в версии от Путина
1. Изменения в Конституцию, федерализация
2. Тотальная амнистия
3. Голосование на оккупированных ЛДНР
и т.д.
А вывод войск РФ и передача границы - это как РФ решит..

"Лишь бы не стреляли". И чтоб Путин не нервничал
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18.01.2022 15:20
+4
Немцы интересные. Оружие через НАТО блокируют. Сев потоки помогают строить. Шредер годами в росии работает. Ездят договариваются про переговорю об особом статусе ордло. Помощники росии в Европе больше Венгрии.
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18.01.2022 15:24
+3
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18.01.2022 15:24
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Схоже процес здачі інтересів України зрушив з місця ..(((((((
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18.01.2022 15:17 Відповісти
Будут совмесно с Францией додавливать Украину к реализации "формулы Штанмайера" в версии от Путина
1. Изменения в Конституцию, федерализация
2. Тотальная амнистия
3. Голосование на оккупированных ЛДНР
и т.д.
А вывод войск РФ и передача границы - это как РФ решит..

"Лишь бы не стреляли". И чтоб Путин не нервничал
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18.01.2022 15:20 Відповісти
Це все написано в Мінських, які написав гетьман разом з пуйлом.
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18.01.2022 17:10 Відповісти
Все что нужно знать про немцев "Германия, которая систематически отказывает в продаже оружия Украине, отказала и в пропуске в свое воздушной пространство британским транспортным самолетам, которые перевозят вооружения для ВСУ."
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18.01.2022 15:23 Відповісти
Немцы интересные. Оружие через НАТО блокируют. Сев потоки помогают строить. Шредер годами в росии работает. Ездят договариваются про переговорю об особом статусе ордло. Помощники росии в Европе больше Венгрии.
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18.01.2022 15:24 Відповісти
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18.01.2022 15:24 Відповісти
по ходу шо то аналена там мутит, и кулебу с союой в мацкву не взяла, а то оне б там на пару порезвились у постельке, була б у кулебы третья жинка, бо бог троицу любит
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18.01.2022 15:27 Відповісти
Із цього базару витікає, що раша плекає надію на допомогу куплених жабоїдів і фріців
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18.01.2022 15:30 Відповісти
фріци з рашистами ,в черговий раз затіяли приєднати Україну до рашистського ордло.Вороги України відстоюють свої особисті інтереси за рахунок України і її народу.
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18.01.2022 15:32 Відповісти
Я вас переконую: щойно буде ясність щодо тих повноважень, які згідно з Мінськими угодами мають отримати Донецьк і Луганськ, інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - заявив Лавров. Джерело:

Если Донецк-Луганск получит какой-то особый статус - эта зараза разьест наш и так недорогой политикум так, что весь бюджет пойдет на дороги и мосты. А продналог заменят продразверсткой.
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18.01.2022 15:32 Відповісти
з нашим кловуном у президентському кріслі можна очікувати шо завгодно окрім користі для України і це на жаль навіть не обговорюється. тільки війська НАТО на українській землі стримають кончане на всю голову ху.йло від нападу.
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18.01.2022 15:33 Відповісти
Лавров - **** конченая!!!Особый статус - тварь , как вас земля еще всех носит особых!!!!ИРОДЫ
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18.01.2022 15:36 Відповісти
А хіба мінські підписував лавров?
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18.01.2022 17:11 Відповісти
Я вас переконую: щойно буде ясність, щодо тих повноважень, які згідно з Будапештськими угодами потрібно повернути Україні , виплативши відшкодування рашистським окупантом за окупацію українського Криму,частинЛуганської і Донецької областей всі інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - інакше з рашистом немає про що домовлятися
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18.01.2022 15:49 Відповісти
Лавров делает хорошую мину при плохой игре : именно в Нормандском формате Москву прямо и открьіто назвали "стороной конфликта" , что рушит все российские схемьі в Минских договоренностях . Путин почти два года упирался против проведения Берлинского саммита Норманди , но безуспешно , его нагнули совместньіми усилиями . Все складьівается удачно для Украиньі .
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18.01.2022 15:55 Відповісти
Я бы не обольщался, глядя на поведение Германии и Франции по этому вопросу уже несколько лет.
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18.01.2022 16:10 Відповісти
"Поведение" в чем ? Санкции не отмененьі , Москву прижимают аккуратно , но сильно .
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18.01.2022 16:15 Відповісти
Там одно название - "санкции".
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18.01.2022 16:56 Відповісти
Москву если и прижимают - то уж точно не Германия и Франция, эти два клоуна так и продолжают заигрывать с пуйлом, один СП2 чего стоит.
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18.01.2022 17:18 Відповісти
СП-2 не работает как минимум до лета , причем Франция против его работьі. Какие еще претензии ?
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18.01.2022 17:22 Відповісти
Вот для чего и хотят Зеленский и его банда посадить в тюрьму Петра Алексеевича Порошенко. Чтобы он и его политсила не мешали превратить Украину в бесформенное территориальное образование, где оккупационные российские войска миллионы граждан РФ будут размещены в Украине на законных основаниях с фактически открытой 400 км. границей с Россией. К чему это приведет нетрудно догадаться.
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18.01.2022 16:45 Відповісти
Эти минские соглашения никто иной как Петр Алексеевич на пару с Меркель выдумали.
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18.01.2022 16:58 Відповісти
Еще конкретней: Россия добивается таких уступок от Украины по минским соглашениям, которые открывают ей возможность быстрого поглощения остальной Украины без особого сопротивления.
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18.01.2022 17:00 Відповісти
Россия вольно трактует "Минск" , в виде своих хотелок . Но Украина , Германия и Франция трактуют их четко по тексту , согласно международного права , о чем Бербок и сказала Лаврову .
Минские соглашения не хочет и не может вьіполнить РФ , им надо убирать с Донбасса "ихтамнетов" и ВСЕ вооружения . А без єтого у Москвьі влияния там не станет , от слова совсем.
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18.01.2022 17:28 Відповісти
Для Зеленского и Запада "Минск" - это пусть и призрачная, но возможность мира, для России "Минск" - это возможность новой успешной войны для быстрой и легкой оккупации всей Украины. Возможно проведут "многоходовочку" для замены руководства Украины на своих ставленников, узаконивание террористов и открытая граница дает им для этого огромные возможности. Мы можем даже не успев опомниться оказаться во всеукраинском Лугандоне под контролем России, со всеми его бедами и напастями.
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18.01.2022 18:50 Відповісти
Какая открьітая граница ? И граница будет закрьіта , и российское офицерье вместе с вооружениями отправится за поребрик - в соответствии с "Минском". Другое дело , что Москва пьітается "забьіть" про єти пунктьі Соглашений , но кто ей даст ?
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18.01.2022 19:13 Відповісти
Честное говоря, объяснять очевидное - неблагодарное занятие. Россия прежде всего требует, чтобы вывод ее войск и наемников был в последнюю очередь, а это означает, что его не будет и вся граница будет в руках России. Если Зеленский и Запад по всяким "формулам" и "кластерам" на это пойдут, то так и будет. А потом им будет достаточно одного-двух месяцев, чтобы поменять поностью власть в Украине и тогде те, кто шел на все их условия могут оказаться в подвале с выбитыми зубами и отбитыми почками.
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18.01.2022 19:48 Відповісти
Нема дурньіх ! То , что хочет Москва , не соответствует духу и букве Минских договоренностей . Поєтому России придется вьіходить из Минского процесса самой и бесславно . Максимум , что они смогут , єто "признать" т.н. ЛДНР , по типу Абхазии и Осетии . И получить новую порцию санкций ...
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18.01.2022 21:03 Відповісти
Должны дебать Лаврова а будут дебать Зеленского?
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18.01.2022 17:58 Відповісти
 
 