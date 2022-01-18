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Новини
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Блінкен поінформує співробітників посольства США в Києві про зусилля з планування у разі подальшої ескалації з боку РФ, - Держдеп

Блінкен поінформує співробітників посольства США в Києві про зусилля з планування у разі подальшої ескалації з боку РФ, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен, здійснюючи візит до України, поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками та сім'ями посольства США, щоб поінформувати про зусилля Департаменту з планування у разі непередбачених обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", - йдеться у заяві.

"Ця поїздка слідує за широкими дипломатичними переговорами з нашими європейськими союзниками та партнерами про єдиний підхід до усунення загрози, яку Росія становить для України, і про наші спільні зусилля на заклик обрати дипломатію та деескалацію в інтересах безпеки і стабільності", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про мету візиту Блінкена до України: Продовження координації дій з США задля стримування РФ

Автор: 

армія рф (17526) Держдепартамент США (1639) посольство (946) росія (65379) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Вернись в Україну і насолоджуйся життям при Зеленському.
Але ж всі знають, що ти не повернешся. Ото і гріш ціна твоїм бздикам.
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18.01.2022 15:53
+2
Готує посольство до від'їзду , на всякий випадок, якщо коротко
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18.01.2022 15:21
+2
Також прослідкує за діями півшостого проти Порошенка.
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18.01.2022 15:33
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Готує посольство до від'їзду , на всякий випадок, якщо коротко
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18.01.2022 15:21 Відповісти
Будь-яке посольство завжди готове до від'їзду ще до початку його заснування. Така специфіка дипломатичної роботи. Не завжди цей механізм працює ідеально. Іноді якесь трампонуте може немало нашкодити...
А Блінкен не може не зустрітися з колективом посольства. І на зустрічі він розповість їм, як офіційний Вашингтон буде діяти в тих чи інших обставинах, і які завдання покладатимуться при цьому на співробітників Посольства США.
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18.01.2022 15:49 Відповісти
Також прослідкує за діями півшостого проти Порошенка.
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18.01.2022 15:33 Відповісти
Він не буде з надією заглядати в труси порошку, він не ти і подібні.
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18.01.2022 15:50 Відповісти
Вернись в Україну і насолоджуйся життям при Зеленському.
Але ж всі знають, що ти не повернешся. Ото і гріш ціна твоїм бздикам.
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18.01.2022 15:53 Відповісти
А тобі, мірку, Порошенко теж у штани наклав?! От же моторний, стільки часу не при владі, а у вас досі смердить!
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18.01.2022 16:00 Відповісти
Порошок наклав всій Україні, і тобі в голову. Бо бути все життя чиновником і при цьому в пограбованій країні стати мільярдером - це достойне лише презирства. Бо Шварценеггер, всесвітньо відомий кіноактор та спортсмен Шварценеггер, губернатор Каліфорнії, має 400 мільйонів. ВЧЕТВЕРО МЕНШЕ ПОРОХЛА. Це ганьба. Саме тому навіть під час гострої фази АТО демократичний світ не довіряв порохлу. Бо чиновник, який п'ятнадцять років нищив Україну, її армію, економіку, імідж держави, який при цьому "випадково" став ВЧЕТВЕРО багатшим Шварценеггера, а коли припекло - почав клянчити допомогу - це достойне найвищого ступеня презирства. В тому числі презирства до тієї ницої купки, хто бігає за ним, як собачки.
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Ти , про всю Україну, хоч не мичі із за кордону, ексПЕРДЕ діванний! Тимпаче, за АТО, до якого ти, лайцнюк. ніякого відношення не маєш!!! За чотири, з лишком, роки на Сході розумнішав скоріш, ніж ти, пердячи на дивані!
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18.01.2022 17:09 Відповісти
Шо курнув, *******? Чи маККарони у дупі застрягли?
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18.01.2022 16:03 Відповісти
 
 