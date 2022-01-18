Блінкен поінформує співробітників посольства США в Києві про зусилля з планування у разі подальшої ескалації з боку РФ, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен, здійснюючи візит до України, поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками та сім'ями посольства США, щоб поінформувати про зусилля Департаменту з планування у разі непередбачених обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", - йдеться у заяві.

"Ця поїздка слідує за широкими дипломатичними переговорами з нашими європейськими союзниками та партнерами про єдиний підхід до усунення загрози, яку Росія становить для України, і про наші спільні зусилля на заклик обрати дипломатію та деескалацію в інтересах безпеки і стабільності", - йдеться у заяві.

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