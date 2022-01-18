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Новини Санкції проти Росії
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Лавров про можливе запровадження санкцій проти РФ: Ми нікому нічим не погрожуємо, але чуємо погрози на нашу адресу

Лавров про можливе запровадження санкцій проти РФ: Ми нікому нічим не погрожуємо, але чуємо погрози на нашу адресу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав емоціями можливе запровадження нових санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми нікому нічим не погрожуємо. ... Але ми чуємо погрози на нашу адресу. Сподіваюся, що все це відображає лише деякі емоції, які певні сили стверджують усередині табору західних країн. Ми керуватимемося конкретними кроками, конкретними справами, і залежно від того, які конкретні кроки будуть робити наші партнери , природно, визначатимемося зі своєю реакцією", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

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Автор: 

Лавров Сергій (1592) росія (65379) санкції (11880)


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Топ коментарі
+23
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18.01.2022 15:57
+11
Авганська мука набагато гірша за аргентинську-вже немає ніяких сумнівів...
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18.01.2022 15:53
+11
Ну кацапня вы и гниды оху..евшие!!!
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18.01.2022 15:55
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Авганська мука набагато гірша за аргентинську-вже немає ніяких сумнівів...
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18.01.2022 15:53 Відповісти
Та не мука, а овес. Коняки, тим більш сумні, борошно не їдять.
Хіба що нюхають.
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18.01.2022 16:55 Відповісти
Про те і мова, що афганську муку воно в дві ніздрі засипає. А взагалі нехай ввімкне ящик і послухає *********, соловьова, там вже Київ декілька раз розбомбили, а ротом то не тільки Київ а і Лондон вже взяли по сто раз. І при цьому це говорять їхні депутаті з Думри, а це офіційні, медійні особи. Так що пора коняці підкови здирати
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18.01.2022 17:22 Відповісти
выпустили бешенного..на арену...
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18.01.2022 15:53 Відповісти
Ну ду, молчат ворачают десятками тысяч солдат и техники, возле границы другого государства, а так больше ничего.... Уроды.
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18.01.2022 15:53 Відповісти
Лошадинная морда.
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18.01.2022 15:54 Відповісти
Ну кацапня вы и гниды оху..евшие!!!
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18.01.2022 15:55 Відповісти
"Ми нікому нічим не погрожуємо.,,, особливо відсутність рашистських погроз відчуває Грузія і Україна.
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18.01.2022 15:57 Відповісти
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18.01.2022 15:57 Відповісти
Великий человек. Просто будет искренне жалко, когда убьют.
Говорит правду, не скатываясь в желчь и слюни, его программы "наповал" очень интересны.
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18.01.2022 16:20 Відповісти
Не нападайте на Украину , и не будет новьіх санкций . Все четко !
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18.01.2022 15:57 Відповісти
Здохни лошадь!!!
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18.01.2022 16:00 Відповісти
Лавров шо протів крєпчанія з процвєтанієм Россєюжки із-за санкцій? Шо за прєдатєльсько-русофобский скульож на болотах начався?
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18.01.2022 16:00 Відповісти
воно не дебіл - воно СВОЛОТА ЗВИЧАЙНА...
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18.01.2022 16:05 Відповісти
а как же вагнеровцы от ЕрмаЗЕ, они вроде как самолеты сбивали над Украиной.
Ну да, они же не угрожали, они просто сбивали
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18.01.2022 16:09 Відповісти
Крым верните , цуки кацапские
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18.01.2022 16:09 Відповісти
та помним...помним.. (и верим))))

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18.01.2022 16:10 Відповісти
Шакал вже скавчить тільки від законопроекту про санкції.

12 января американский Сенат обнародовал законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц Российской Федерации. Они коснуться Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Аналогичные ограничения предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к войне против Украины.

Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.
 https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
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18.01.2022 16:10 Відповісти

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18.01.2022 16:12 Відповісти
Опять падорваному мерину не дали овса - должен заработать пайку.
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18.01.2022 16:17 Відповісти
2014: кацапи окупували Крим і частину Донбасу, збили Боїнг.
2022: "Мы никому ничем не угрожаем."
Давай вже без емоцій, Сумний Кінь!
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18.01.2022 16:20 Відповісти
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18.01.2022 16:32 Відповісти
брехло вірменське.
Якщо вже про своє ім'я бреше, то що казати про такі пустощі як міжнародна політика?
(Якщо що - сумний кінь мав предків вірмен Калантарових та народився у Тбілісі, вул. Араратська, Лавров - вітчим)
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18.01.2022 16:36 Відповісти
"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес".

Пля, и у этой старой клячи ещё метла поворачивается такое мести? Или в их зоопарке ему овса не додают?
Давно уже пора с него подковы содрать, а самого на мыловарню отправить.
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18.01.2022 16:51 Відповісти
Вы и в Крым зашли никому не угрожая,петушня кацапская.
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18.01.2022 16:51 Відповісти
Всегда было: СССР, а сейчас-РФ=оплот мира! Миролюбивая внешняя политика, гармония внутри страны... Идиллия и только!
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18.01.2022 17:43 Відповісти
Кацапня не погрожує, вони просто вбивають людей по усьому світу і кажуть, що вони самі великі миролюби.
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18.01.2022 17:56 Відповісти
а разве жирик не предлагал бомбить нас на новый год?
или это не угроза?
он же не простой прохожий, а лидер партии, за которую голосуют миллионы. и в думе занимает нехилый пост.
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18.01.2022 18:27 Відповісти
Лавров -"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес."
Зеленский - "Война идёт потому, что она выгодна Порошенко"
Шах и мат, порохоботы!
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18.01.2022 18:29 Відповісти
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18.01.2022 19:34 Відповісти
 
 