Лавров про можливе запровадження санкцій проти РФ: Ми нікому нічим не погрожуємо, але чуємо погрози на нашу адресу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав емоціями можливе запровадження нових санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми нікому нічим не погрожуємо. ... Але ми чуємо погрози на нашу адресу. Сподіваюся, що все це відображає лише деякі емоції, які певні сили стверджують усередині табору західних країн. Ми керуватимемося конкретними кроками, конкретними справами, і залежно від того, які конкретні кроки будуть робити наші партнери , природно, визначатимемося зі своєю реакцією", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

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