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Лавров про можливе запровадження санкцій проти РФ: Ми нікому нічим не погрожуємо, але чуємо погрози на нашу адресу
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав емоціями можливе запровадження нових санкцій щодо Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Ми нікому нічим не погрожуємо. ... Але ми чуємо погрози на нашу адресу. Сподіваюся, що все це відображає лише деякі емоції, які певні сили стверджують усередині табору західних країн. Ми керуватимемося конкретними кроками, конкретними справами, і залежно від того, які конкретні кроки будуть робити наші партнери , природно, визначатимемося зі своєю реакцією", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.
Топ коментарі
+23 Перехватчик
показати весь коментар18.01.2022 15:57
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 15:53
+11 Антон Чигур
показати весь коментар18.01.2022 15:55
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Хіба що нюхають.
мри, а це офіційні, медійні особи. Так що пора коняці підкови здирати
Говорит правду, не скатываясь в желчь и слюни, его программы "наповал" очень интересны.
Ну да, они же не угрожали, они просто сбивали
12 января американский Сенат обнародовал законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц Российской Федерации. Они коснуться Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Аналогичные ограничения предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к войне против Украины.
Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
2022: "Мы никому ничем не угрожаем."
Давай вже без емоцій, Сумний Кінь!
Якщо вже про своє ім'я бреше, то що казати про такі пустощі як міжнародна політика?
(Якщо що - сумний кінь мав предків вірмен Калантарових та народився у Тбілісі, вул. Араратська, Лавров - вітчим)
Пля, и у этой старой клячи ещё метла поворачивается такое мести? Или в их зоопарке ему овса не додают?
Давно уже пора с него подковы содрать, а самого на мыловарню отправить.
или это не угроза?
он же не простой прохожий, а лидер партии, за которую голосуют миллионы. и в думе занимает нехилый пост.
Зеленский - "Война идёт потому, что она выгодна Порошенко"
Шах и мат, порохоботы!