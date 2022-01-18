Законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний Ради наступного тижня, - "слуга народу" Забуранна

Народний депутат "Слуги народу", голова Київської міської організації партії "СН" Леся Забуранна переконана, що законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний роботи ВР наступного пленарного тижня.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала у вівторок під час Великого звіту.

За словами нардепа, "слуги народу" налаштовані на прийняття цього законопроєкту.

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"Він вже стояв у порядку денному. Але, на жаль, політичні баталії точаться не тільки на рівні Києва, а й у Верховній Раді. Інколи певні популістські кроки з боку опозиції заважають динамічному і ефективному прийняттю законопроєктів і вирішенню питань", - зазначила Забуранна.

Вона сподівається, що "переможе здоровий глузд", й опозиційні фракції не блокуватимуть та не затримуватимуть прийняття законопроєкту про столицю.

"Я закликаю всі свідомі фракції, незалежно від політичної приналежності, все ж таки голосувати і підтримати зростання ролі самоврядування в управлінні містом", - наголосила політик.

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Забуранна розказала, що більшість фракції "СН" проголосує за законопроєкт і зауважила, що також його можуть підтримати групи "За Майбутнє" і "Довіра".