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Законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний Ради наступного тижня, - "слуга народу" Забуранна

Законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний Ради наступного тижня, -

Народний депутат "Слуги народу", голова Київської міської організації партії "СН" Леся Забуранна переконана, що законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний роботи ВР наступного пленарного тижня.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала у вівторок під час Великого звіту.

За словами нардепа, "слуги народу" налаштовані на прийняття цього законопроєкту.

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"Він вже стояв у порядку денному. Але, на жаль, політичні баталії точаться не тільки на рівні Києва, а й у Верховній Раді. Інколи певні популістські кроки з боку опозиції заважають динамічному і ефективному прийняттю законопроєктів і вирішенню питань", - зазначила Забуранна.

Вона сподівається, що "переможе здоровий глузд", й опозиційні фракції не блокуватимуть та не затримуватимуть прийняття законопроєкту про столицю.

"Я закликаю всі свідомі фракції, незалежно від політичної приналежності, все ж таки голосувати і підтримати зростання ролі самоврядування в управлінні містом", - наголосила політик.

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Забуранна розказала, що більшість фракції "СН" проголосує за законопроєкт і зауважила, що також його можуть підтримати групи "За Майбутнє" і "Довіра".

Автор: 

ВР (14997) Київ (19534) місцеве самоврядування (321) Забуранна Леся (7)


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Топ коментарі
+5
По стопам Януковича. Де голову столиці визначають не жителі, а іграшка Коломойського.
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18.01.2022 16:02
+5
Головне, як завжди, наобіСцяти шари.
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18.01.2022 16:14
+4
Так там вся стаття цікава.

Стаття 14. Голова Київської міської державної адміністрації
1. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
2. Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова.
3. У зв'язку із столичним статусом міста Києва голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:
1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення на території міста Києві заходів загальнодержавного та міжнародного значення;
2) може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста Києва;
3) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення на території міста Києва резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;
4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих на території міста Києва державних підприємств (крім керівників підприємств Збройних Сил України та інших військових формувань України);
5) погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств, установ, організацій загальнодержавного значення та/або державної форми власності, розташованих на території міста Києва.
4. Голова Київської міської державної адміністрації та/або уповноважені ним заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники структурних підрозділів її апарату можуть брати участь у засіданнях Київської міської ради, районних у місті Києві рад та їх органів з розгляду питань, пов'язаних із реалізацією повноважень Київської міської державної адміністрації, висловлювати свої зауваження та пропозиції.
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18.01.2022 16:18
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18.01.2022 15:58 Відповісти
По стопам Януковича. Де голову столиці визначають не жителі, а іграшка Коломойського.
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18.01.2022 16:02 Відповісти
Так там переплюнули шлепера, хотят перенести .
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18.01.2022 16:05 Відповісти
Так там вся стаття цікава.

Стаття 14. Голова Київської міської державної адміністрації
1. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
2. Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова.
3. У зв'язку із столичним статусом міста Києва голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:
1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення на території міста Києві заходів загальнодержавного та міжнародного значення;
2) може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста Києва;
3) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення на території міста Києва резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;
4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих на території міста Києва державних підприємств (крім керівників підприємств Збройних Сил України та інших військових формувань України);
5) погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств, установ, організацій загальнодержавного значення та/або державної форми власності, розташованих на території міста Києва.
4. Голова Київської міської державної адміністрації та/або уповноважені ним заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники структурних підрозділів її апарату можуть брати участь у засіданнях Київської міської ради, районних у місті Києві рад та їх органів з розгляду питань, пов'язаних із реалізацією повноважень Київської міської державної адміністрації, висловлювати свої зауваження та пропозиції.
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18.01.2022 16:18 Відповісти
Стаття 14. Голова Київської міської державної адміністрації
1. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
2. Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова.
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18.01.2022 16:16 Відповісти
оцените популизм ЗЕлени "Фракція https://lb.ua/file/party/4557_sluga_naroda_partiya.html партії "Слуга народу" в Київській міській раді запропонувала перевести https://lb.ua/tag/1699_gromadskiy_transport громадський транспорт у столиці на безоплатну основу.Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, інформує https://lb.ua/ кореспондентка LB.ua .

Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", - розповів Андрій Вітренко.Він пояснив, що є кілька моделей фінансування транспорту. Одна із них - це безкоштовний транспорт.

"Ми будемо наполягати на запровадженні в Києві саме цієї моделі", - наголосив депутат."
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18.01.2022 16:03 Відповісти
Головне, як завжди, наобіСцяти шари.
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18.01.2022 16:14 Відповісти
деньги заканчиваются у яйцеголовых. ищут где бы прибарахлиться
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18.01.2022 16:14 Відповісти
Під шумок посунути Кличка - мрія ВаЗеліна.
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18.01.2022 16:28 Відповісти
ЗЕленую плесень пора бить с ноги по лицу.
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18.01.2022 16:36 Відповісти
Зелені крадії все нажертись не можуть… Гроші Києва не дають покою…
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18.01.2022 17:28 Відповісти
Какая мерзость....
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18.01.2022 18:42 Відповісти
 
 