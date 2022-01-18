Законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний Ради наступного тижня, - "слуга народу" Забуранна
Народний депутат "Слуги народу", голова Київської міської організації партії "СН" Леся Забуранна переконана, що законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний роботи ВР наступного пленарного тижня.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала у вівторок під час Великого звіту.
За словами нардепа, "слуги народу" налаштовані на прийняття цього законопроєкту.
"Він вже стояв у порядку денному. Але, на жаль, політичні баталії точаться не тільки на рівні Києва, а й у Верховній Раді. Інколи певні популістські кроки з боку опозиції заважають динамічному і ефективному прийняттю законопроєктів і вирішенню питань", - зазначила Забуранна.
Вона сподівається, що "переможе здоровий глузд", й опозиційні фракції не блокуватимуть та не затримуватимуть прийняття законопроєкту про столицю.
"Я закликаю всі свідомі фракції, незалежно від політичної приналежності, все ж таки голосувати і підтримати зростання ролі самоврядування в управлінні містом", - наголосила політик.
Забуранна розказала, що більшість фракції "СН" проголосує за законопроєкт і зауважила, що також його можуть підтримати групи "За Майбутнє" і "Довіра".
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Стаття 14. Голова Київської міської державної адміністрації
1. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
2. Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова.
3. У зв'язку із столичним статусом міста Києва голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:
1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення на території міста Києві заходів загальнодержавного та міжнародного значення;
2) може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста Києва;
3) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення на території міста Києва резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;
4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих на території міста Києва державних підприємств (крім керівників підприємств Збройних Сил України та інших військових формувань України);
5) погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств, установ, організацій загальнодержавного значення та/або державної форми власності, розташованих на території міста Києва.
4. Голова Київської міської державної адміністрації та/або уповноважені ним заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники структурних підрозділів її апарату можуть брати участь у засіданнях Київської міської ради, районних у місті Києві рад та їх органів з розгляду питань, пов'язаних із реалізацією повноважень Київської міської державної адміністрації, висловлювати свої зауваження та пропозиції.
1. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
2. Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова.
Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", - розповів Андрій Вітренко.Він пояснив, що є кілька моделей фінансування транспорту. Одна із них - це безкоштовний транспорт.
"Ми будемо наполягати на запровадженні в Києві саме цієї моделі", - наголосив депутат."