Столтенберг запросив Росію та країни НАТО провести низку зустрічей для обговорення тем, що викликають занепокоєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив Росію і представників усіх країн Північноатлантичного альянсу провести низку зустрічей для обговорення тем, що викликають занепокоєння.

Про це він повідомив у вівторок, 18 січня, під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Союзники з НАТО готові зустрітися з Росією знову. Сьогодні я запросив Росію та всіх союзників із НАТО взяти участь у серії зустрічей у межах ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що на цих зустрічах хоче обговорити занепокоєння і країн НАТО, і Росії, а також знайти спосіб запобігти будь-яким військовим діям щодо України.

Крім того, на зустрічах, за словами генсека, може йтися про транспарентність у військовій сфері та про контроль над озброєннями.

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"Ми також готові відновити взаємні брифінги з навчань і наших доктрин з ядерної зброї", - додав Столтенберг.