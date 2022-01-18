"Слуги народу" наполягатимуть на безоплатному проїзді в транспорті для киян, - глава фракції "СН" в Київраді Вітренко
"Слуги народу" наполягатимуть на переході громадського транспорту Києва на безоплатну основу.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок під час Великого звіту сказав керівник фракції "СН" в Київраді Андрій Вітренко.
За його словами, "слуги народу" на сесії Київської міської ради ініціювали прийняття рішення про створення робочої групи з питання вартості поїзду в транспорті.
"До неї доєднався член нашої команди Женя Кузьменко, який є спеціалістом у транспортному секторі. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", – зазначив Вітренко.
Топ коментарі
+47 Yman Yman
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Київ - єдине з міст т.з. "жовтої зони", в якому для проїзду потрібна вакцинація або негативний тест!
Звісно якщо на те в них залишаться кошти %)
Воно,таке геніальне,але викидень
Жидки,вони, такі, Вумні...
Скільки,мене,вже,за антисіонізм банили..
Шо,вам,сказать?
но, нет
Очень странно что инициатива исходит от слуги урода..
Сейчас они частные. И куча схем по оптимизации налогообложения, начиная с зарплаты заканчивая маркетинговыми договорами. И бюджет в самом лучшем случае получает 20% того что мог получать при совке. И как ты при этом собрался вводить их социальные льготы.
З.Ы.: Я привел только один пример, а ведь могу и много более...
Они обкурились с утра ???
Следующий шаг Программы Презедента Зеленского - раздача киевлянам бесплатных булок за счёт их бюджета!
Зе-барыги коннченые
ІДІТЬ В СР@КУ ІЗ СВОЇМ ПОПУЛІЗМОМ !!!
ЗЕ владі аби халяви тупої наобіцяти, враження ніби вони навіть не всі школу закінчили всі лише в КВН отримували, як солнцеликий відео блогер (за сумісництвом адвокат Єрмака і президент)
Кретинизм полный....
Я не хочу бесплатного проезда! Потому что знаю, что тогда не будет денег на модернезацию и замену устаревших тролейбусов... А я хочу ездить в качественном новом и безопасном транспорте!