УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини
10 733 173

"Слуги народу" наполягатимуть на безоплатному проїзді в транспорті для киян, - глава фракції "СН" в Київраді Вітренко

"Слуги народу" наполягатимуть на переході громадського транспорту Києва на безоплатну основу.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок під час Великого звіту сказав керівник фракції "СН" в Київраді Андрій Вітренко.

За його словами, "слуги народу" на сесії Київської міської ради ініціювали прийняття рішення про створення робочої групи з питання вартості поїзду в транспорті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про столицю буде внесений в порядок денний Ради наступного тижня, - "слуга народу" Забуранна

"До неї доєднався член нашої команди Женя Кузьменко, який є спеціалістом у транспортному секторі. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", – зазначив Вітренко.

Автор: 

Київ (19534) Київрада (795) проїзд (279) транспорт (1397) Слуга народу (2814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
ЗЕбильные скоты не знают каким еще популистским говном подмазаться к избирателю
показати весь коментар
18.01.2022 16:10
+42
популізм
показати весь коментар
18.01.2022 16:10
+37
Голимый ПЕАР!
показати весь коментар
18.01.2022 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Юзик, первый пошел.
показати весь коментар
18.01.2022 16:29 Відповісти
я не пойму, а что киевляне особенные))) - пусть включят свой гнилой обещатор на полную, гуляют все - всем все бесплатно)))
показати весь коментар
18.01.2022 16:26 Відповісти
Так а може безкоштовний газ для початку, електроенергію і бензин? Гуляти так гуляти!
показати весь коментар
18.01.2022 16:27 Відповісти
А скумбрия для киевлян будет по 8?Вас на выборах послали-гуляйте🤣🖕
показати весь коментар
18.01.2022 16:29 Відповісти
Напомните - транспорт у нас уже бкогда-нибудь по какрточкам как продукты? Теперь будет - одна поездка на лицо в день.
показати весь коментар
18.01.2022 16:29 Відповісти
а другие города? или только на войну идти
показати весь коментар
18.01.2022 16:29 Відповісти
В других городах "слуг народа" нет. Не выбрали. И общественного транспорта тоже нет.Маршрутки и такси.*
показати весь коментар
18.01.2022 16:39 Відповісти
Зеленський, а ти в минулому житті часом не Троцьким (Лейбою Давидовичем Бронштейном) був?
показати весь коментар
18.01.2022 16:30 Відповісти
Троцкий был отличный оратор. Так что скорее всего - нет.
показати весь коментар
18.01.2022 16:32 Відповісти
Це в яблочко , бо дійсно пи@ дять , як Троцький
показати весь коментар
18.01.2022 16:35 Відповісти
Через месяц после этого будем ходить пешком. А что, зато экологически чисто.
показати весь коментар
18.01.2022 16:31 Відповісти
Попил и киздёж. Удобней всего пилять бабло на "бесплатных" услугах. Пойди посчитай сколько там народа проехало. Но хомячки будут довольны.
показати весь коментар
18.01.2022 16:32 Відповісти
Краще зробіть вільним проїзд у транспорті для невакцинованих!
Київ - єдине з міст т.з. "жовтої зони", в якому для проїзду потрібна вакцинація або негативний тест!
показати весь коментар
18.01.2022 16:33 Відповісти
Зачем? Антиваксеры должны страдать. Это мировой тренд.
показати весь коментар
18.01.2022 18:24 Відповісти
Якщо серйозно , то реагувати на випади зелених гопників , немає сенсу , так як це збіговисько ідіотів зі всієі України 😡
показати весь коментар
18.01.2022 16:34 Відповісти
Вся ця шобла мітить як взяти Киів ,адже великий фінансовий ресурс для Зелі ,Бені ,готують закон про столицю що б замість загальнообраного мера всі функціі перейшли до намісника ОП ,наприклад Коля котлета.
показати весь коментар
18.01.2022 16:34 Відповісти
Вот только это не Таллин где все четко и организованно. Часть перевозчиков обанкротятся так как я сомневаюсь что им будут все вовремя платить из бюджета, а в оставшемся транспорте будет жуткая давка.
показати весь коментар
18.01.2022 16:37 Відповісти
Отдельным перевозчикам будут платить, и немало. Это "кого надо" перевозчики...
показати весь коментар
18.01.2022 16:52 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 16:38 Відповісти
Продуктовые карточки,бесплатный проезд,что дальше?Трусы по талонам?
показати весь коментар
18.01.2022 16:39 Відповісти
Готов нести любую ахинею, лишь бы скинуть Кличко!
показати весь коментар
18.01.2022 16:40 Відповісти
Пролетайте зеляди, пролетайте мимо
показати весь коментар
18.01.2022 16:42 Відповісти
Спочатку необхідно перевести реєстрацію юридичних осіб та підприємств за адресами фактичних місць де розташовані виробничі потужності, а вже потім вельмишановним киянам надавати право на безкоштовний проїзд.
Звісно якщо на те в них залишаться кошти %)
показати весь коментар
18.01.2022 16:42 Відповісти
..а остальные в стране, что, нелюди, только киевляне должны иметь такие привилегии?
показати весь коментар
18.01.2022 16:44 Відповісти
О, вы таки повелись ? Все что делает зе-плесень - это ложь. обман , и развод доверчивых электоральщиков ну и правовой беспредел с 2019. Вы верьте, верьте , и вам повезет
показати весь коментар
18.01.2022 16:47 Відповісти
Життя,нічому невчить...Бажаєте за трудодні працювати? Тоді,вам,в місто Сонце...
показати весь коментар
18.01.2022 17:11 Відповісти
Щоб зручніше було до Банкової й на Майдан під'їжджати ?
показати весь коментар
18.01.2022 16:45 Відповісти
Нетопити Зовсім, а гроші Збирати!
Воно,таке геніальне,але викидень
показати весь коментар
18.01.2022 17:02 Відповісти
Популизм от СН в чистом виде.
показати весь коментар
18.01.2022 16:47 Відповісти
Безплатно - це як? У смартфоні? А зелень знає, що за рухомий склад потрібно заплатити? І за його ремонт? І за запчастини? І зарплату водіям і слюсарям заплатити? І хто платити буде? Коломойський, Верещук чи той самий зебіл Вітренко? Та ті ж самі кияни і заплатять. Податками. Утридорога. І блін коли ці прихильники зебілів подорослішають?
показати весь коментар
18.01.2022 16:52 Відповісти
Нє ,цимус:- Грошва окремо,а відсутній транспорт окремо
Жидки,вони, такі, Вумні...
показати весь коментар
18.01.2022 17:06 Відповісти
о, провокатор-юдофоб. дуня у будку
показати весь коментар
18.01.2022 17:15 Відповісти
Звісно,що робити жидобандерівцю
Скільки,мене,вже,за антисіонізм банили..
Шо,вам,сказать?
показати весь коментар
18.01.2022 17:37 Відповісти
интересно, а есть где то юдофилы? бывают вообще в природе?
показати весь коментар
19.01.2022 11:07 Відповісти
Безплатно...???? Нет хотят заставить Виталика платить из городского бюджета, так им легче воровать будет, из одного источника. А сейчас попробуй обойди каждую маршрутку и собери дань!
показати весь коментар
18.01.2022 18:02 Відповісти
А у київський б'юджет напевне Коломойський з Зєлєнскім і квартальними скидуються. Хіба ні? 🤢
показати весь коментар
18.01.2022 23:02 Відповісти
Я где-то написал про єтих особей? Нет, бюджет города наполняется из налогов, то есть из наших карманов, а вот распоряжается єтими средствами - Виталик. И не зря єта зеленая мразь поставила в повестку сессии ВР закон "о столице". Руки чешутся, так хочется столичній бюджет под себя подобрать.
показати весь коментар
19.01.2022 11:59 Відповісти
Якщо підходити спрощено, то так. 😊 Насправді Віталій - не цар, і не самодержець, тому тут є нюанси.
показати весь коментар
19.01.2022 12:12 Відповісти
Нюансы есть во всем, но ьез подписи Виталика средства из гор бюджета выделены не будут. Бюджет же в свою очередь принимается Гор радою, и в нем расписаны доходы и расходы. И да, Виталик и не считает себя царем, а скорее лицом города.
показати весь коментар
19.01.2022 12:18 Відповісти
Це правда.
показати весь коментар
19.01.2022 14:57 Відповісти
лоол. хочет клоун любви.

но, нет
показати весь коментар
18.01.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 16:57 Відповісти
Його,й,зараз недочекаєшся. А,як, пліснява сяде,на потоки, його Неіснуватиме!!!
показати весь коментар
18.01.2022 16:59 Відповісти
очень прогрессивная и своевременаня идея. Бесплатный общественный транспорт позволит разгрузить дороги.
Очень странно что инициатива исходит от слуги урода..
показати весь коментар
18.01.2022 16:59 Відповісти
Очень странно что инициативу не хотят оплатить за счёт бюджета. Правда?
показати весь коментар
18.01.2022 18:48 Відповісти
Угу. Только надо будет зарегистрироваться на 100500 приложениях Дия, а платить за это будут ВСЕ, в т.ч. те кто транспортом не пользуется - за счет инфляции, и неминуемого займа...
показати весь коментар
18.01.2022 17:07 Відповісти
Этот... дурак пытается пародировать совок, забывая простой факт. В совке все предприятия были государственными. И прибыль шла в бюджет.
Сейчас они частные. И куча схем по оптимизации налогообложения, начиная с зарплаты заканчивая маркетинговыми договорами. И бюджет в самом лучшем случае получает 20% того что мог получать при совке. И как ты при этом собрался вводить их социальные льготы.
показати весь коментар
18.01.2022 17:09 Відповісти
Только по итогу бюджет совка тратился на гонку вооружений и поддержку террористических комии-режимов по всему миру. Так что "на людей" тратилось еще меньше чем сейчас
показати весь коментар
19.01.2022 11:09 Відповісти
А ты сравни например... цену путевки в детский лагерь отдыха на 10-12 дней сейчас (стандартная путевка плюс-минус пара дней - можешь даже брать не на море, а куда-нить в лес под Киевом, с самодоставкой) и ... с цифрой 0 за 21 день и отвозом туда-обратно - тогда. И будет тебе понимание, что не только на оборонку тратился бюджет. И да - на оборонку он действительно был раздут, тут ты прав. И что на предмет с "меньше чем сейчас" всё несколько не так, как говорят тебе те, теперь продает путевки твоим детям в лагеря отдыха. Те самые, что руками сограждан твоих предков строились, а затем были "прихватизированы" по копеечным ценам - для полного понимания произошедшего а также сути тех кто впаривает тебе про "кровавый совок" (тм).
З.Ы.: Я привел только один пример, а ведь могу и много более...
показати весь коментар
19.01.2022 11:24 Відповісти
в совке за проезд тоже оплачивали...
Они обкурились с утра ???
показати весь коментар
19.01.2022 13:34 Відповісти
Після того як вперли стільки грошей у валідатори і "Київ цифровий " ?
показати весь коментар
18.01.2022 17:11 Відповісти
А тим хто відмовиться пособіє по 4000 долярів.
показати весь коментар
18.01.2022 17:16 Відповісти
Типа вся страна должна оплачивать и так самому богатому Куеву проезд?
показати весь коментар
18.01.2022 17:20 Відповісти
может, еще и доплачивать пассажирам?
показати весь коментар
18.01.2022 17:26 Відповісти
то есть, вся Украина должна оплачивать проезд киевлянам чтобы в Киеве повысился рейтинг зедебилов?
показати весь коментар
18.01.2022 17:30 Відповісти
Не ведитесь на этот бред, просто Бенины слуги очень хотят бюджетом Киева порулить, а Кличко отодвинуть никак не выходит.
показати весь коментар
18.01.2022 17:39 Відповісти
Всё для народа от слуг народа!
Следующий шаг Программы Презедента Зеленского - раздача киевлянам бесплатных булок за счёт их бюджета!
показати весь коментар
18.01.2022 17:34 Відповісти
Это СВОЛОЧНОЕ решение! Киев и так купается в деньгах! Услуга должна оплачиваться везде и всегда! Бабушке ж в магазине не дают бесплатно хлеб или колбасу из-за того, что ей уже за 80 ??? Популисты и провокаторы, а не политики!
показати весь коментар
18.01.2022 17:37 Відповісти
Слуги олигархов перед выборами будут всех в *опу целовать, лишь бы не попасть на следствия.
показати весь коментар
18.01.2022 17:42 Відповісти
Я нормально отношусь к зелёным, но объективно это не реально же? Вроде не Туркменистан какой-нибудь, где пытались подобное вытворять, да и то не получилось....
показати весь коментар
18.01.2022 17:47 Відповісти
"Я нормально отношусь к зелёным" - дальше мог уже не продолжать
показати весь коментар
19.01.2022 11:10 Відповісти
Бесплатный проезд + киллограм скумбрии каждому кто воспользовался услугой.
показати весь коментар
18.01.2022 18:25 Відповісти
начали засевать самый жирный округ в стране
показати весь коментар
18.01.2022 18:30 Відповісти
Совсем с рейтингом пи***ц? И у слабоумных есть надежда его поправить откровенным пи****м?
показати весь коментар
18.01.2022 19:02 Відповісти
Популисты угробят страну
показати весь коментар
18.01.2022 20:12 Відповісти
Краснопузый зебил. Сначала обложил налогами огороды крестьян чтобы потом за эти деньги трепаться о бесплатном проезде горожан.
Зе-барыги коннченые
показати весь коментар
18.01.2022 20:23 Відповісти
В 90-е годы в Одессе, в 90- е уже был такой мэр-популист, товарищ Гурвиц. Этот чувак, шоб нравицца местным выбарцам, то же ввел бесоплатные транспорт. Закончилось коллапсом подвижного состава, зато местные были оочень Гурвицем довольны. Любили так же как и бубочку.
показати весь коментар
18.01.2022 22:17 Відповісти
В КРИВОМУ РОЗІ РОБІТЬ СОБІ "БЕЗКОШТОВНИЙ" ПРОЇЗД А НЕ В КИЄВІ.

ІДІТЬ В СР@КУ ІЗ СВОЇМ ПОПУЛІЗМОМ !!!
показати весь коментар
18.01.2022 23:25 Відповісти
А за чий кошт банкет? Для Киян за грошы платників податків всієї країни? тому що Київ завжди був дотаційним містом. В такому випадку безкоштовний має бути для тих хто податкову декларацію покаже. Чи лише за кошти місцевого бюджету? Тоді це не безкоштовно а за рахунок тих же киян ...

ЗЕ владі аби халяви тупої наобіцяти, враження ніби вони навіть не всі школу закінчили всі лише в КВН отримували, як солнцеликий відео блогер (за сумісництвом адвокат Єрмака і президент)
показати весь коментар
19.01.2022 10:38 Відповісти
вот о чем ты трындишь?! Киев всегда с профицитным бюджетом
показати весь коментар
19.01.2022 11:12 Відповісти
А на ремонт дорог и улучшение городского транспорта откуда деньги брать будете???
Кретинизм полный....
показати весь коментар
19.01.2022 13:32 Відповісти
Пиар за чужой счёт...
Я не хочу бесплатного проезда! Потому что знаю, что тогда не будет денег на модернезацию и замену устаревших тролейбусов... А я хочу ездить в качественном новом и безопасном транспорте!
показати весь коментар
19.01.2022 15:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 