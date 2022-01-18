"Слуги народу" наполягатимуть на безоплатному проїзді в транспорті для киян, - глава фракції "СН" в Київраді Вітренко

"Слуги народу" наполягатимуть на переході громадського транспорту Києва на безоплатну основу.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок під час Великого звіту сказав керівник фракції "СН" в Київраді Андрій Вітренко.

За його словами, "слуги народу" на сесії Київської міської ради ініціювали прийняття рішення про створення робочої групи з питання вартості поїзду в транспорті.

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"До неї доєднався член нашої команди Женя Кузьменко, який є спеціалістом у транспортному секторі. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", – зазначив Вітренко.