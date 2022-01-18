"Слуга народу" Совгиря про тривалу перерву між засіданнями Ради: "Підстави для розпуску парламенту відсутні"

Дострокового припинення повноважень Верховної Ради не відбудеться, оскільки для цього немає підстав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представниця ВР у Конституційному Суді, народний депутат "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила в телеграмі.

"У зв'язку з активізацією окремих "політичних експертів", які стверджують, що, оскільки Верховна Рада не збиралася протягом 30 днів на пленарні засідання, її повноваження можуть бути припинені достроково, звертаю увагу на наявність тлумачення цього положення Конституції в рішенні Конституційного Суду від 19. 05. 2004 р. № 11-рп/2004", - написала вона.

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Як зауважила Совгиря, "словосполучення "пленарні засідання не можуть розпочатися", що вживається в частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції України, згідно із цим рішенням, треба розуміти так, що пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися через недодержання порядку роботи ВРУ, встановленого Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, що унеможливлює здійснення парламентом конституційних повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні (пункт 2 резолютивної частини)".

Зміна календарного плану роботи ВРУ, за її словами, відбулася з додержанням встановленого порядку роботи парламенту у встановлений Конституцією України і Регламентом ВРУ спосіб через ухвалення відповідної постанови Верховної Ради від 16.12.2021 р. № 1972-IX.

"Таким чином підстави для дострокового припинення повноважень парламенту відсутні", - резюмувала Совгиря.

Нагадаємо, останнє пленарне засідання Ради в минулому році відбулося 17 грудня. Наступне має відбутися 25 січня 2022 року.