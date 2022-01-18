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Новини
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"Слуга народу" Совгиря про тривалу перерву між засіданнями Ради: "Підстави для розпуску парламенту відсутні"

Дострокового припинення повноважень Верховної Ради не відбудеться, оскільки для цього немає підстав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представниця ВР у Конституційному Суді, народний депутат "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила в телеграмі.

"У зв'язку з активізацією окремих "політичних експертів", які стверджують, що, оскільки Верховна Рада не збиралася протягом 30 днів на пленарні засідання, її повноваження можуть бути припинені достроково, звертаю увагу на наявність тлумачення цього положення Конституції в рішенні Конституційного Суду від 19. 05. 2004 р. № 11-рп/2004", - написала вона.

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Як зауважила Совгиря, "словосполучення "пленарні засідання не можуть розпочатися", що вживається в частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції України, згідно із цим рішенням, треба розуміти так, що пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися через недодержання порядку роботи ВРУ, встановленого Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, що унеможливлює здійснення парламентом конституційних повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні (пункт 2 резолютивної частини)".

Зміна календарного плану роботи ВРУ, за її словами, відбулася з додержанням встановленого порядку роботи парламенту у встановлений Конституцією України і Регламентом ВРУ спосіб через ухвалення відповідної постанови Верховної Ради від 16.12.2021 р. № 1972-IX.

"Таким чином підстави для дострокового припинення повноважень парламенту відсутні", - резюмувала Совгиря.

Нагадаємо, останнє пленарне засідання Ради в минулому році відбулося 17 грудня. Наступне має відбутися 25 січня 2022 року.

Автор: 

ВР (14997) Конституція (548) КС (1427) розпуск (109) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+5
Як це немає підстав? Гроші отримують, а на роботу не ходять. Прямо недоторкані небожителі!
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18.01.2022 16:25
+4
Вот жеж суки.
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18.01.2022 16:24
+4
Блазням потрібно відпочити, сильно переморились на курортах.
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18.01.2022 16:31
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Звичайно-з карибських,багамських,гавайських...округів не близько повертатись...
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18.01.2022 16:23 Відповісти
Вот жеж суки.
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18.01.2022 16:24 Відповісти
Як це немає підстав? Гроші отримують, а на роботу не ходять. Прямо недоторкані небожителі!
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18.01.2022 16:25 Відповісти
Толку всё равно от этого монодерьма нет
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18.01.2022 16:26 Відповісти
Блазням потрібно відпочити, сильно переморились на курортах.
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18.01.2022 16:31 Відповісти
Отдыхают не покладая рук
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18.01.2022 16:35 Відповісти
Да это народу определять, а не вашей зеленой помойке, вы уже накерували.
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18.01.2022 16:38 Відповісти
Топ-новина - Руслан Стефанчук: Парламент України можеповернутися до питання щодо запровадження дистанційного голосування народних депутатів України вже після нового року
Прес-служба Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 19 грудня 2021, о 22:23

Зробили разом !!!
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Готовят массовую ФАЛЬСИФИКАЦИЮ .
в раше уже ввели , вроде, электронное голосование - Вот слуги обезьянничают
В Словакии нет электроного голосования
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18.01.2022 16:45 Відповісти
І правильно. Нехай там лежать собі під пальмою на пісочку, пиво п'ють і по смартфону голосують. А ще і преЗЕденту дайте таке право, щоб через тиждень не їздив по відпустках та не тратив на перельоти гроші з держбюджету. Нехай там і він лежить собі під пальмою з горилою дєрмаком. Все одно з них толку, як з козла молока.
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18.01.2022 17:02 Відповісти
краще не 3бирайтесь бо від вас одна біда і ганьба по3бирали тищенків
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18.01.2022 18:19 Відповісти
 
 