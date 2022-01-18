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Необхідно відкрити можливості для людей, які бажають стати на захист держави, - Данілов про формування резерву тероборони

Необхідно відкрити можливості для людей, які бажають стати на захист держави, - Данілов про формування резерву тероборони

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє про необідність надання центрами комплектування та соціальної підтримки чіткої інформації усім бажаючим записатися до резерву територіальної оборони та спрощення процедур проходження медичних комісій.

Про це він сказав в ході міжвідомчої наради щодо виконання вимог Закону України "Про основи національного спротиву", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Необхідно відкривати можливості для людей, які бажають стати на захист нашої держави", - зазначив він, висловивши переконання щодо можливості спрощення процедур проходження медичних комісій шляхом залучення відповідних ресурсів Національної гвардії та Національної поліції України.

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Секретар РНБО також наголосив на необхідності ближчим часом провести аналіз усіх ресурсів державних органів, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які можуть бути використані у системі територіальної оборони України. "Національний спротив – це питання усіх, - зазначив він. – Тут має бути комплексний підхід із залученням усіх можливих ресурсів держави, щоб сформувати монолітну структуру для відповіді на актуальні виклики".

Також читайте: Сили тероборони в прикордонних областях сьогодні мають отримати зброю, - Веніславський

За словами Данілова, важливим також є "розуміння чіткої картини по кожній області" та активізація роботи очільників ОДА й органів місцевого самоврядування щодо проведення підготовчої роботи з формування добровольчої складової сил територіальної оборони. Також, на його думку, варто розбудовувати співпрацю з приватним сектором у цьому питанні.

Данілов Олексій (1259) тероборона (386)


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Топ коментарі
+6
Просто раздайте всем желающим по АК-74 ... дальше разговор с оккупантом будем вести короткими очередями.
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18.01.2022 16:31
+6
Я саме так і сказав знайомому зебілу: "Ти лишив нас всіх без головнокомандувача. Сподіваюсь, що ти першим підеш воювати з рос.військами". У відповідь почув булькотіння "нехай Порох їде"
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18.01.2022 16:38
+5
Всі зебіли вже побігли, бо вони самі відповідальні громадяни у цій країні
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18.01.2022 16:31
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юзика призовите охранять хоть что-то
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18.01.2022 16:30 Відповісти
овощную базу округа,например..
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18.01.2022 16:59 Відповісти
у юзика целый батальон альфонсов
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18.01.2022 19:59 Відповісти
А що робити з тими які ці можливості вже 30 років використовують (300 тис. чиновників які грабують 30 років українців), а на захист держави ставати не хочуть?
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18.01.2022 16:31 Відповісти
Просто раздайте всем желающим по АК-74 ... дальше разговор с оккупантом будем вести короткими очередями.
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18.01.2022 16:31 Відповісти
першими ляжуть чиновники и тд
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18.01.2022 16:37 Відповісти
вторые ляжут алигархи и реформа пидэ
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18.01.2022 20:01 Відповісти
Всі зебіли вже побігли, бо вони самі відповідальні громадяни у цій країні
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18.01.2022 16:31 Відповісти
Я саме так і сказав знайомому зебілу: "Ти лишив нас всіх без головнокомандувача. Сподіваюсь, що ти першим підеш воювати з рос.військами". У відповідь почув булькотіння "нехай Порох їде"
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18.01.2022 16:38 Відповісти
Тебе бы романы писать, а ты всё басни сочиняешь.
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18.01.2022 16:42 Відповісти
Тобі б у дупу піти, а ти прийшов на "Цензор" дурню писати...
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18.01.2022 17:01 Відповісти
Следующий раз сочиняй реалистичнее.
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18.01.2022 17:13 Відповісти
Почитай пониже. У ксении вб очень правдоподобно выходит.
Особенно про трусы.
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18.01.2022 17:15 Відповісти
Пригадую, як за Пороха ці шибайголови рвались в бій. Кричали - та ми Донецьк звільнимо ! Та ми до моцкви дійдемо. Але клятий Порох нас за труси міцно тримає. Воювати, гад, не дає.
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18.01.2022 16:43 Відповісти
А,не створювати шкуродерські препони
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18.01.2022 16:32 Відповісти
Для того чтобы стать на учет по месту жительства нужно потратить не меньше недели времени и немалую сумму средств. И это в рамках одной структуры. Просто идиотизм.
Вы просто тупые овощи.
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18.01.2022 16:32 Відповісти
Блин, действительно для того что бы стать резервистов надо потратить столько же времени как контракте ком. А нельзя сделать так ,что пришел записался,получил инструкции в разе чего прибыть туда то,ком,подразделения такой-то.
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18.01.2022 16:36 Відповісти
Я хочу стати на захист держави від зелених дебілів, прошу видати кулемет.
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18.01.2022 16:34 Відповісти
Пиши Данилову. Он даст.
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18.01.2022 16:41 Відповісти
На це навіть не сподівайтесь! Читав, що цивільні повинні воювати з власної МИСЛИВСЬКОЮ зброєю!!
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18.01.2022 17:03 Відповісти
...ну, если читал - давай сразу пруф...
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18.01.2022 17:44 Відповісти
И сколько ж с Слуг Народа в очередь записалось?
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18.01.2022 16:35 Відповісти
А месяц назад ЗЕлень отклонила проэкт закона о теробороне по принципу Швейцарии и Эстонии, где оружие хранится у каждого в сейфе. И проголосовала за свой закон который ниочем- про тероборону в стиле советского пушечного мяса
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18.01.2022 16:43 Відповісти
они не украинцы,нахер оно им надо..
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18.01.2022 17:01 Відповісти
гєтьманцєв податок введе на бажання.
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18.01.2022 17:14 Відповісти
Цікава штука-в жовтні минулого року оформлені документи вийшли з ТЦК, правда не лінії ТрО. З того часу - "Ні отвєта, ні прівєта...". То в них призупинення, то ще якась біда. З усіх боків скиглять, що офіцерів не вистачає, ворог на кордоні..., а тут САМ приходиш: придатний (з ВЛК), довідки всі "гут", з "відношенням" і всіма іншими аусвайсами-а на виході "0". Пішло воно все на йух. Треба їхати за Буг.
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18.01.2022 19:46 Відповісти
 
 