Необхідно відкрити можливості для людей, які бажають стати на захист держави, - Данілов про формування резерву тероборони

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє про необідність надання центрами комплектування та соціальної підтримки чіткої інформації усім бажаючим записатися до резерву територіальної оборони та спрощення процедур проходження медичних комісій.

Про це він сказав в ході міжвідомчої наради щодо виконання вимог Закону України "Про основи національного спротиву", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Необхідно відкривати можливості для людей, які бажають стати на захист нашої держави", - зазначив він, висловивши переконання щодо можливості спрощення процедур проходження медичних комісій шляхом залучення відповідних ресурсів Національної гвардії та Національної поліції України.

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Секретар РНБО також наголосив на необхідності ближчим часом провести аналіз усіх ресурсів державних органів, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які можуть бути використані у системі територіальної оборони України. "Національний спротив – це питання усіх, - зазначив він. – Тут має бути комплексний підхід із залученням усіх можливих ресурсів держави, щоб сформувати монолітну структуру для відповіді на актуальні виклики".

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За словами Данілова, важливим також є "розуміння чіткої картини по кожній області" та активізація роботи очільників ОДА й органів місцевого самоврядування щодо проведення підготовчої роботи з формування добровольчої складової сил територіальної оборони. Також, на його думку, варто розбудовувати співпрацю з приватним сектором у цьому питанні.