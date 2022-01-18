У СІЗО Ростова-на Дону, де утримується 33 українські політв’язні, спалах коронавірусу через порушення санітарних норм, - Денісова

У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри.

Про це стало відомо від адвоката українських громадян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку уповноваженого ВР із прав людини Людмили Денісової.

За її словами, від початку пандемії COVID-19 Денісова систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі. Втім звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно надходить інформація про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я.

Омбудсмен нагадує, що вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - пише Денісова.

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"Вкотре звертаю увагу на те, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта РФ є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів", - резюмувала вона.