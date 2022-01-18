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Держрегулювання цін на газ може призвести до падіння видобутку на 10-15% щороку, - експерт

Держрегулювання цін на газ може призвести до падіння видобутку на 10-15% щороку, - експерт

Постанови Кабінету Міністрів щодо державного регулювання цін на газ можуть призвести до щорічного падіння видобутку на 10-15%, оскільки приватні компанії змушені будуть згортати інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрія Закревського.

"В Україні почалася епоха зниження видобутку газу і щорічно вона падатиме на 10-15%, якщо в собівартості не буде врахована інвестиційна складова", - зазначив експерт на ток-шоу Energy Freedom, організованому Energy Club.

За його словами, необхідно шукати компроміс, але точно не у тих двох речах, які вбивають видобувну галузь.

"А це нерівні правила гри, які призведуть до субсидування та невизначені правила гри. Ось зараз ми вже вступили у невизначені правила", - наголосив Закревський.

Також, на його думку, державне регулювання цін може бути використане силовими органами для незаконного тиску на приватні газовидобувні компанії.

"У мене одна з освіт юридична, але я не зміг розібратися в ухвалі. І тут очевидно, що тепер у силових та контролюючих органів з'являється можливість тиску на видобувні компанії", - заявив Закревський.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Автор: 

газ (10455) ціни (3972)


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Топ коментарі
+10
А не регулирование приведёт к такому-же падению численности населения ! УКРАИНСКИЙ ГАЗ УКРАИНЦАМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ .
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18.01.2022 16:47
+9
Експерд,обслуговує газових аферюг..
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18.01.2022 16:51
+7
Практика засвідчила що приватизація енергетики є великою помилкою.
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18.01.2022 16:56
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А не регулирование приведёт к такому-же падению численности населения ! УКРАИНСКИЙ ГАЗ УКРАИНЦАМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ .
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18.01.2022 16:47 Відповісти
Експерд,обслуговує газових аферюг..
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18.01.2022 16:51 Відповісти
да да когда вводили РЫНОК БАЗАР НАЕ..ВО ПАРДОН ЗА ИДИОМУ то орали что начнет расти выдубуток газщув Украине а на деле он упал в разы.. тому госрегулирвоание будет тварей заставлять навпаки увеличивать объемы добычи газа чтобы за счет больего объема добычи им частина прибутку була большоей нежели сегодня..стимулирвоать налдо и вообще разобраться с ценами газ Украина ОДНА ЦЕНА СТОИМОСТЬ.....а ГАЗ КУПЛЕННЫЙ ГДЕ ТО ИНАЯ СПОТОВАЯ РЫНОЧНАЯ И ТАК ДАЛЕЕ И НЕ КАСАЕТСЯ НАСЕЛЕНИЯ - БЮДЖЕТА АРМИИ МЕДИщИНЫ ЖКХ СЕКТОРА....
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18.01.2022 19:41 Відповісти
Ахкакой інвестор може постраждати.
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18.01.2022 16:52 Відповісти
наглецы , а лицензию отдать трутни хотят ? присосались на недрах дерибанить и Ыспэрдов за бабло нанимать
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18.01.2022 16:54 Відповісти
Практика засвідчила що приватизація енергетики є великою помилкою.
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18.01.2022 16:56 Відповісти
на жаль падіння видобутку відбувається лише на папері, а насправді воно лише зростає, проте власник видобутого газу (український народ) про це не знає.
На халяву викрадають газ з українських надр, продають все за кордон і ще скиглять що їх хочуть змусити продавати за нижчою ціною вкрадений у народу газ
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18.01.2022 17:08 Відповісти
Для всех гавно-икспердов и остальных лоббистов на зарплате : покупать СВОЙ газ ВНЕЗАПНО по 1000 долларов, вместо ещё недавних 100-150-200 - это коллапс сразу нескольких отраслей промышленности и карманов граждан этого государства. Это что-бы немножко понятнее были реалии жизни
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18.01.2022 17:34 Відповісти
Так,коли звик до 300-400-ста відсоткової прибутковості вже важко перейти на нормальні двадцять...Тому потрібно міняти всю оту нафтогазівську шелупонь,половину з них пересадити в науку тим хто прийде після...
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18.01.2022 17:38 Відповісти
А какую именно инвестиционную компоненту они не могут включить в себестоимость: закупку оборудования? геологоразведку?
Или откатики? Так если шо, там все относительно просто... или через зп и премии или же через маркетинговые исследования украинского газового рынка.
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18.01.2022 17:38 Відповісти
расстрелять 10-15% барыг и все будет нормально
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18.01.2022 17:39 Відповісти
повылазели проплаченные "эксперты" сулящие "конец света" если от сверхплибылей их хозяев отберут хоть копейку! к сведению "экспертов" - добыча газа в Украине падает не первый год, несмотря на ежегодные обещания "нарастить", "улучшить", "усилить"!
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18.01.2022 18:09 Відповісти
"коля хороший парень" похудеет на 10-15%.
как жестоко, бессердечно.
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18.01.2022 18:26 Відповісти
Казав колись один начальник райвідділу міліції на Харківщині, що навіть він не знає кому належать газові вишки у нього в районі.
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18.01.2022 22:57 Відповісти
Эксперт на зп у олигархата явно.
https://biz.censor.net/news/3289531/topmenedjery_naftogaza_posporili_o_sebestoimosti_dobychi_gaza. Добавь рентабельность 35% и получишь цену для населения, которое владеет недрами и газом, которое на налоги создало Нафтогаз и транспортную систему. Добываемого Украиной газа вполне хватает для нужд населения.
Когда рассказывают про мировые цены, рассказывайте сразу и про мировые зарплаты!
По чем будет и где покупать газ Ахметов, меня не волнует.
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19.01.2022 00:06 Відповісти
 
 