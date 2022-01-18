Держрегулювання цін на газ може призвести до падіння видобутку на 10-15% щороку, - експерт

Постанови Кабінету Міністрів щодо державного регулювання цін на газ можуть призвести до щорічного падіння видобутку на 10-15%, оскільки приватні компанії змушені будуть згортати інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрія Закревського.

"В Україні почалася епоха зниження видобутку газу і щорічно вона падатиме на 10-15%, якщо в собівартості не буде врахована інвестиційна складова", - зазначив експерт на ток-шоу Energy Freedom, організованому Energy Club.

За його словами, необхідно шукати компроміс, але точно не у тих двох речах, які вбивають видобувну галузь.

"А це нерівні правила гри, які призведуть до субсидування та невизначені правила гри. Ось зараз ми вже вступили у невизначені правила", - наголосив Закревський.

Також, на його думку, державне регулювання цін може бути використане силовими органами для незаконного тиску на приватні газовидобувні компанії.

"У мене одна з освіт юридична, але я не зміг розібратися в ухвалі. І тут очевидно, що тепер у силових та контролюючих органів з'являється можливість тиску на видобувні компанії", - заявив Закревський.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.