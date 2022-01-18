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"Слуга народу" готується застосувати процедуру імперативного мандата до 61 депутата: вже є попередні списки, - Шуляк

Політична партія "Слуга народу" на підставі даних обласних парторганізацій підготувала попередній список із 61 депутата місцевих рад, до якого може бути застосовано процедуру імперативного мандата, що передбачає дострокове відкликання депутата, повідомила глава політсили Олена Шуляк.

"Уже є попередні списки від обласних організацій щодо депутатів місцевих рад, до яких може бути застосовано процедуру імперативного мандата. Станом на сьогодні в цьому списку 61 особа з усієї України. Але зараз щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена і в бік збільшення, і в бік зменшення", - сказала Шуляк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 тис. 407, тому 61 депутат, поданий обласними організаціями на імперативний мандат, - це дуже невеликий відсоток", - додала політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" планують створити дисциплінарну комісію для аналізу "зашкварів" нардепів, - Шуляк

Водночас вона зазначила, що партія планує 27 січня провести засідання одного зі своїх керівних органів - Національної ради громад, членами якої є голови всіх обласних організацій і міських організації міст Києва і Кривого Рогу Дніпропетровської області, на якому й обговорюватимуться безпосередньо кандидатури місцевих депутатів, щодо яких застосовуватиметься імперативний мандат.

"На центральному рівні ми вже подивилися, попрацювали з юристами. Але оскільки цю процедуру ми проходимо вперше, хотілося б, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників: чому до того чи іншого депутата місцевої ради це застосовується. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій", - сказала політик.

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"Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. Водночас ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат узагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен представляти інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків", - пояснила Шуляк.

Як повідомлялося, політична партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення про застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили.

Автор: 

депутат (1779) мандат (148) Слуга народу (2814) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+56
Видать трещит помойка по швам.
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18.01.2022 16:54
+23
так хорошо 2 недели без этих пиз..болов было) повылазили, уродцы из цирка... что-то агрохимия и котлета подзадержались из Майами
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18.01.2022 16:58
+21
весь 95 хотят трудоустроить......
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18.01.2022 16:58
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18.01.2022 16:54 Відповісти
Тобто вони обраних депутатів у 2019 замінять на інших? Як казав колись Бєня, депутати скурвляться через 1,5 - 2 роки, але за цей час можна хоть щось досягти. Це щоби наступні вибори до Ради відтермінувати?
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18.01.2022 16:57 Відповісти
ні, щоб набрати нових і голодних, що будуть слухатись, та й платити менше ніж теперішнім зажраним або токсичним
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18.01.2022 19:01 Відповісти
Можливо, але я більше схиляюся до того, що моносброд змінюють на більш зубатих і вже натасканих на бійку з "нациками" (як вони тепер називають українців-патриотів)
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18.01.2022 19:08 Відповісти
одне другого не відміняє, голодними легше керувати, бо вони теж нахапатись хочуть, не те що ці вже вгодовані, не знають куди гроші дівати "анал табу" приклад
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18.01.2022 19:17 Відповісти
так хорошо 2 недели без этих пиз..болов было) повылазили, уродцы из цирка... что-то агрохимия и котлета подзадержались из Майами
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18.01.2022 16:58 Відповісти
А вобще правільно не агрохімія а хламідія
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18.01.2022 22:02 Відповісти
Що вирішили почистити одного "розумного політика" і його посіпак?
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18.01.2022 16:58 Відповісти
весь 95 хотят трудоустроить......
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18.01.2022 16:58 Відповісти
они и так трудостроены на теплых местах
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18.01.2022 23:48 Відповісти
Перед п....м не надихаєшся!
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18.01.2022 17:00 Відповісти
Терміново: рф готова до атаки? Аналіз непрямих ознак зростання небезпеки

https://www.youtube.com/watch?v=uFKJ4FGZrLc
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18.01.2022 17:01 Відповісти
Так, війна буде.
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18.01.2022 17:48 Відповісти
На днях было проведено заседание козацких Рад, под патронатом МГО «Козацтво запорізьке» и московских попов. Так называемые "козаки", находящиеся в структурной связке РПЦ и ее филиалов, являлись основной ударной силой, в регионах, где происходила дестабилизация и интервенция России. Множество организаций, называющихся "козачьми" выполняют функцию спящих ячеек агрессора внутри Украины.
 И вот, весь этот "козачий" шабаш, под патронатом и крышей РПЦвУ, собирается для обсуждения "деятельности организации в современных условиях". В условиях растущей угрозы повторного вторжения со стороны России? В условиях угрозы социально-общественной дестабилизации Украины, участие, в котором так же принимает РПЦвУ. Московские попы с "козаками" готовятся встречать русских "освободителей"
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18.01.2022 21:37 Відповісти
А спробуйте методу комуняк,
Не голоснув --- у рів його ****! піддати процедурі імперативного мандату.
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18.01.2022 17:03 Відповісти
партія покидьків та дурнів буде рішуче виключати тих, хто не поділяє ці чесноти!
невже пролізли до зелайна чесні та розумні? не вірю!
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18.01.2022 17:05 Відповісти
остальным - цак одеть и запретить малиновые штаны
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18.01.2022 17:07 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО. ЧЕГО ЖДАТЬ 19 ЯНВАРЯ

Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут.

Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом

Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей.
И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.

16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине https://www.idu.org/the-idu-is-very-concerned-about-the-situation-in-ukraine-both-foreign-and-domestic/ выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.

IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.
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18.01.2022 17:08 Відповісти
ждать- что ударят по самому больному- придется раскошелиться, и все
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18.01.2022 17:46 Відповісти
Дешевше замовити Лі Харві Освальда...
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18.01.2022 17:51 Відповісти
Опять будет полный комплект. А столько шума было о развале
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18.01.2022 17:10 Відповісти
🐟💨💨
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18.01.2022 17:13 Відповісти
Может проще заменить депутатов кнопками?
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18.01.2022 17:16 Відповісти
так от, щоб не можна було їх замінити кнопками - депутат має голосувати виключно відповідно до передвиборчої програми; а також мати можливість оскарження рішень з'їздк (конференції) партії, яка, можливо, хоче позбавити його мандату.
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18.01.2022 17:57 Відповісти
монозброд. приміть закон про імперативний мандат для депутатів всіх рад. в т.ч. нардепів!
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18.01.2022 17:40 Відповісти
Люди вас бы Слуг Уродов уже Всех Отозвали!
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18.01.2022 17:43 Відповісти
Этих отозвать не получится , только оторвать
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18.01.2022 19:13 Відповісти
или добить на месте
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18.01.2022 19:55 Відповісти
Вот и правильно было бы...
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18.01.2022 23:15 Відповісти
бо формулювання "Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції" - в контексті "був виключений з фракції ... не голосує відповідно до рішень фракції" це дурниця! Депутат має голосувати відповідно до передвиборчої програми, під яку його обирали в раду. За те, що не ввійшов до фракції, чи не відвідує засідання ради/комісії, або ж зробив злочин - так, за це треба гнати з депутатів, тут без питань. Але за те, що виключений з фракції рішенням самої фракції - - це ще не означає, що депутат має позбутись свого мандату!
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18.01.2022 17:48 Відповісти
)))зекрыски оплатили два социопроса ,где зебобе пару процентов накинули
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18.01.2022 17:50 Відповісти
Интересно а что думает госпожа Шуляк, вместе со всей своей партией, о последних событиях вокруг Украины, откровенного шантажа США и Европы по поводу нас и очевидных приготовлений войны Рашки с нами? Какое мнение партийцев этой замечательной партии по этим вопросам и где депутаты "сн" в ВРУ сейчас находятся?
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18.01.2022 17:52 Відповісти
Тебе не візьмуть. Ти не грамотний. В свому пості знайди помилки в правописі та виправ.
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18.01.2022 18:46 Відповісти
В тебе шансів 0, даже на посаду двірника.
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18.01.2022 21:37 Відповісти
цікаво. . . які зараз ЗМІ "вихваляють" Коломойського. . . напиши будь ласка. .
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18.01.2022 21:40 Відповісти
Единственное полезное, что могут сделать для Украины мерзкие и жадные зеленые "СЛУГИ ТОЛСТЫХ КОНВЕРТОВ", это подать в отставку всем балаганом (вместе с пустоголовым цахесом)... Но, к сожалению, для такого РЕАЛЬНОГО ПОДВИГА у этих подонков не хватит ни чести, ни мозгов...
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18.01.2022 18:06 Відповісти
Кто не разделяет ценности команды --а кто знает ценности этой " команды"? Их ценности --полное подчинение Великому Зеленскому, полное и безоговорочное выполнение его воли .Вот и вся их ценность , другого я не вижу.
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18.01.2022 18:20 Відповісти
Сколько их было, и где теперь, кстати?

Этот, ну как его? На самокате

Кто бы ты ни был, если ты с нами

Воруй, убивай, пообщайся с гусями

Но утилизация после веселия

Вся перспектива второго изделия

Никого не жалко, никого,

ни тебя, ни меня , ни его
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18.01.2022 19:14 Відповісти
некоторые поняли в какое гамно они вступили
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18.01.2022 18:42 Відповісти

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18.01.2022 18:44 Відповісти
и скажите что это не правда
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18.01.2022 20:00 Відповісти
Как сказал в старом известном анекдоте один бесфамильный онанист: "Дрочил правой, хорошо. Дрочил левой, гораздо хуже. Имел секс с женщиной... Слабое подобие левой руки". Заранее прошу прощения за пошлость, но это пошлая и обкуренная зелевласть наталкивает на такие сравнения...
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18.01.2022 18:52 Відповісти
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18.01.2022 20:01 Відповісти
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18.01.2022 19:20 Відповісти
одни хари отьели на распиле бюджета, давай следующих...они ж тоже чемоданы носили сопле на выборах, хотят их отбить...
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18.01.2022 19:55 Відповісти
Не вижу причин, почему бы не выгнать из депутатов фриков вроде Леры Геоса и Шевченко, призывавшего ввести войска ОКДБ.
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18.01.2022 20:00 Відповісти
тебе, тролль из "Канады "виднее за Лероса
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18.01.2022 20:10 Відповісти
Нет. Лероса, Шевченко и прочих маргиналов одинаково видно как из Канады, так и из Украины. Твои проблемы с осознанием реальности не связаны со страной проживания.
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18.01.2022 20:18 Відповісти
шевченко- реальный ватный отброс. За Лероса не согласен. Граждане Украины могут обсуждать/осуждать свой истиблишмент, но не тролли под канадским прокси
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18.01.2022 20:24 Відповісти
Вот не надо эту вонь про прокси. Я 8 лет на форуме не разу не появлядся под другим флажком кроме Канады, в отличии от большинства "патриотов" внезапно появляющихся под анонимным VPN. По поводу Лероса, можете пояснить чем знаменит этот субъект, кроме фака Зеленскому?
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18.01.2022 20:35 Відповісти
Мне неинтересно просвещать чужеземцев,, лезущих во внутри-украинские дела. Есть Гугл, Ютьюб. Лерос- вменяемый и возможно- одумавшися субьект. За сим адью.
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18.01.2022 20:45 Відповісти
от воно як буває при зе-владі - йде кандидат на вибори як "слуга народу" а потім бац і ти особистий раб фюрера ЗЕ . . .
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18.01.2022 21:36 Відповісти
Господи, избавь нас от "зелени"!
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18.01.2022 23:00 Відповісти
Обмежених в розумі обмежать в дії
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19.01.2022 01:57 Відповісти
Які балувані слуги, не слухаються.
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19.01.2022 02:18 Відповісти
тушите свет . поперло быдло к верху . как будто дрожжи бросили в дерьмо . дальше там про северный рейх поется . но это и нас касается --- это ***** можно себе представить какие экземпляры зеленые ..слуги.. урода калломойского подтянутся по списках в депутаты . кто может заменить юзика . тищенко . трухина . безуглую . верещук . арахамчика
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19.01.2022 06:04 Відповісти
Яка партія? Хіба вона існує крім як на папері!
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19.01.2022 08:25 Відповісти
 
 