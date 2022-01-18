"Слуга народу" готується застосувати процедуру імперативного мандата до 61 депутата: вже є попередні списки, - Шуляк
Політична партія "Слуга народу" на підставі даних обласних парторганізацій підготувала попередній список із 61 депутата місцевих рад, до якого може бути застосовано процедуру імперативного мандата, що передбачає дострокове відкликання депутата, повідомила глава політсили Олена Шуляк.
"Уже є попередні списки від обласних організацій щодо депутатів місцевих рад, до яких може бути застосовано процедуру імперативного мандата. Станом на сьогодні в цьому списку 61 особа з усієї України. Але зараз щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена і в бік збільшення, і в бік зменшення", - сказала Шуляк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 тис. 407, тому 61 депутат, поданий обласними організаціями на імперативний мандат, - це дуже невеликий відсоток", - додала політик.
Водночас вона зазначила, що партія планує 27 січня провести засідання одного зі своїх керівних органів - Національної ради громад, членами якої є голови всіх обласних організацій і міських організації міст Києва і Кривого Рогу Дніпропетровської області, на якому й обговорюватимуться безпосередньо кандидатури місцевих депутатів, щодо яких застосовуватиметься імперативний мандат.
"На центральному рівні ми вже подивилися, попрацювали з юристами. Але оскільки цю процедуру ми проходимо вперше, хотілося б, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників: чому до того чи іншого депутата місцевої ради це застосовується. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій", - сказала політик.
"Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. Водночас ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат узагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен представляти інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків", - пояснила Шуляк.
Як повідомлялося, політична партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення про застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили.
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И вот, весь этот "козачий" шабаш, под патронатом и крышей РПЦвУ, собирается для обсуждения "деятельности организации в современных условиях". В условиях растущей угрозы повторного вторжения со стороны России? В условиях угрозы социально-общественной дестабилизации Украины, участие, в котором так же принимает РПЦвУ. Московские попы с "козаками" готовятся встречать русских "освободителей"
Не голоснув ---
у рів його ****!піддати процедурі імперативного мандату.
невже пролізли до зелайна чесні та розумні? не вірю!
Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут.
Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом
Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей.
И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.
16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине https://www.idu.org/the-idu-is-very-concerned-about-the-situation-in-ukraine-both-foreign-and-domestic/ выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.
IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.
Этот, ну как его? На самокате
Кто бы ты ни был, если ты с нами
Воруй, убивай, пообщайся с гусями
Но утилизация после веселия
Вся перспектива второго изделия
Никого не жалко, никого,
ни тебя, ни меня , ни его