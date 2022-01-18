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"Слуга народу" планує у першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад, - Шуляк

Політична партія "Слуга народу" планує у першому кварталі 2022 року реалізувати перші пілотні проєкти у рамках роботи спеціальної Платформи розвитку громад по всій Україні.

Про це повідомила голова політсили Олена Шуляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у нас була зустріч із представниками асоціацій, які працюють у сфері місцевого самоврядування, на якій ми й анонсували цей проєкт. Ми вирішили, що кожна асоціація надасть пілотний проєкт із певною громадою, якій ми допоможемо. І після цього Платформа зможе запускатися повноцінно. Думаю, що в першому кварталі 2022 року ми точно зможемо якісь пілотні проєкти реалізувати, і, ймовірно, перший квартал і стане точкою відліку роботи цієї платформи", - сказала Шуляк.

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За її словами, дана Платформа допомагатиме громадам "вирішувати проблеми, з якими вони станом на сьогоднішній день стикаються".

"Це питання різних напрямків: іноді вони стосуються того, що громадам потрібна консультативно-експертна допомога, іноді - навчання, іноді необхідно допомогти втілити проект згідно маршруту його реалізації або ж приєднається до деяких державних програм, наприклад, пов'язаних із "Великим будівництвом", "Великою реставрацією" або програмою "Питна вода". Оскільки громади були створені відносно недавно, то не всі їхні керівники мають відповідні досвід і знання щодо взаємодії з органами влади. І коли ми обговорювали те, як можемо допомогти як партія і як влада, то саме на поверхні і була ця ідея – створення Платформи допомоги громадам", – пояснила голова партії "Слуга народу".

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Громада (13) Слуга народу (2814) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+7
Будем надеяться , что в первом квартале народ вас запустит на помойку.
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18.01.2022 17:07
+5
**...ать вас в ухо!!!

САП запустите, а не хрень какую-то, которая только для пиара нужна.
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18.01.2022 17:06
+3
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18.01.2022 17:15
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**...ать вас в ухо!!!

САП запустите, а не хрень какую-то, которая только для пиара нужна.
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18.01.2022 17:06 Відповісти
Будем надеяться , что в первом квартале народ вас запустит на помойку.
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18.01.2022 17:07 Відповісти
Очередная больная фантазия.Чтобы сделать ,что ничего не делать.
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18.01.2022 17:13 Відповісти
Значит будут грабить...
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18.01.2022 17:14 Відповісти
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18.01.2022 17:15 Відповісти
все под виталика не знают что еще такого накопать
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18.01.2022 17:17 Відповісти
Б.Л.Т.Ь. все запустили що могли - енергетику, економіку, оборону.
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18.01.2022 17:26 Відповісти
Вывести всех этих "слуг наркомана" на пригородную платформу, погрузить в теплушки и возить, как зоопарк, по стране - пусть прочувствую реальное отношение к себе любимым !
Хотя, некоторые из них могут стать любимцами публики - например, обезьянка Арахамия и бегемотик Юзик....
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18.01.2022 17:50 Відповісти
Бабку,віддайте гроші,що вкрали
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18.01.2022 17:52 Відповісти
Та не лякайте хоч наніч!
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18.01.2022 19:51 Відповісти
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18.01.2022 21:41 Відповісти
 
 