"Слуга народу" планує у першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад, - Шуляк

Політична партія "Слуга народу" планує у першому кварталі 2022 року реалізувати перші пілотні проєкти у рамках роботи спеціальної Платформи розвитку громад по всій Україні.

Про це повідомила голова політсили Олена Шуляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у нас була зустріч із представниками асоціацій, які працюють у сфері місцевого самоврядування, на якій ми й анонсували цей проєкт. Ми вирішили, що кожна асоціація надасть пілотний проєкт із певною громадою, якій ми допоможемо. І після цього Платформа зможе запускатися повноцінно. Думаю, що в першому кварталі 2022 року ми точно зможемо якісь пілотні проєкти реалізувати, і, ймовірно, перший квартал і стане точкою відліку роботи цієї платформи", - сказала Шуляк.

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За її словами, дана Платформа допомагатиме громадам "вирішувати проблеми, з якими вони станом на сьогоднішній день стикаються".

"Це питання різних напрямків: іноді вони стосуються того, що громадам потрібна консультативно-експертна допомога, іноді - навчання, іноді необхідно допомогти втілити проект згідно маршруту його реалізації або ж приєднається до деяких державних програм, наприклад, пов'язаних із "Великим будівництвом", "Великою реставрацією" або програмою "Питна вода". Оскільки громади були створені відносно недавно, то не всі їхні керівники мають відповідні досвід і знання щодо взаємодії з органами влади. І коли ми обговорювали те, як можемо допомогти як партія і як влада, то саме на поверхні і була ця ідея – створення Платформи допомоги громадам", – пояснила голова партії "Слуга народу".

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