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Україна має брати участь в обговоренні європейської безпеки, - Блінкен в розмові з Лавровим

Україна має брати участь в обговоренні європейської безпеки, - Блінкен в розмові з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Зазначається, що сторони обговорили переговори між США та Росією 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня, а також переговори на рівні Росія-ОБСЄ 13 січня.

"Секретар наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з глибоко тривожним нарощуванням російської армії в Україні та поблизу неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Блінкен підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО та європейських партнерів, включаючи Україну.

Також читайте: Лавров про можливе запровадження санкцій проти РФ: Ми нікому нічим не погрожуємо, але чуємо погрози на нашу адресу

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Лавров Сергій (1592) росія (65379) США (23054) Блінкен Ентоні (1157)


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Дайте вівса "коню педальному"!
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18.01.2022 17:21 Відповісти
Зачем он вобще разговаривет с этой кониной?...Его пора уже давно пустить на собачий корм!!!
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19.01.2022 23:38 Відповісти
Это когда, тебя в детстве унижали и вытирали об тебя ноги, потом ты, тщательно вализывая, чей то зад, получил должность, не имея ни чести, ни достоинства, всю жизнь врешь, выслуживаешься, доживаешь до полной шизофрении и потом...начинаешь рассказывать окружающим о "понятиях", "пацанах", о которых не имеешь ни малейшего представления(понятия). Еще бы сказал, честь имею. Урод моральный.
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18.02.2022 14:15 Відповісти
 
 