Україна має брати участь в обговоренні європейської безпеки, - Блінкен в розмові з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Зазначається, що сторони обговорили переговори між США та Росією 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня, а також переговори на рівні Росія-ОБСЄ 13 січня.

"Секретар наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з глибоко тривожним нарощуванням російської армії в Україні та поблизу неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Блінкен підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО та європейських партнерів, включаючи Україну.

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