УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7779 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 596 50

Французька еліта досі асоціює Росію з культурою. Поблизу українського кордону немає ані балерин, ані поетів, - Кулеба

Французька еліта досі асоціює Росію з культурою. Поблизу українського кордону немає ані балерин, ані поетів, - Кулеба

Чимало французів досі мають хибне уявлення про сьогоднішню Росію, асоціюючи її з культурною спадщиною цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив в статті для газети Le Figaro, текст якої опублікувала пресслужба МЗС.

"Я добре знаю, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до "Большого". Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю", - зазначив український міністр. 

Читайте також: Росія зосередила біля кордонів України 100 тисяч військових. Це складно не розглядати як загрозу, - глава МЗС ФРН Бербок

Автор: 

армія рф (17526) росія (65379) Франція (3080) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
показати весь коментар
18.01.2022 17:15
+22
Расєйська культура навіть чується як матюк...
показати весь коментар
18.01.2022 17:13
+16
Кулеба, посольства Украины и министерство культуры Украины просто НЕ работают в области ознакомления народов Европы с УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
показати весь коментар
18.01.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.01.2022 17:12 Відповісти
Это вроде даже не космонавт, а тупо вставлена хлебососина пыни в картинку из старкрафта.
показати весь коментар
18.01.2022 19:08 Відповісти
Расєйська культура навіть чується як матюк...
показати весь коментар
18.01.2022 17:13 Відповісти
Гарно сказав. Ще б зелоху це вклав у голову.
показати весь коментар
18.01.2022 17:13 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:15 Відповісти
Айдер сделал в ФБ весь свой профиль только для друзей? Думаю, куда делся Муждабаев? Был подписан на него.

Перелогинился на запасной аккаунт, поиск тоже не видит. Странно..
показати весь коментар
18.01.2022 19:07 Відповісти
Кулеба, посольства Украины и министерство культуры Украины просто НЕ работают в области ознакомления народов Европы с УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
показати весь коментар
18.01.2022 17:17 Відповісти
В курсе - в Словакии и Австрии театры работают .

Вы явно не в курсе 😀
показати весь коментар
18.01.2022 17:21 Відповісти
Кацапы все европейцев за людей не считают
показати весь коментар
18.01.2022 17:27 Відповісти
И кто сейчас послами назначен??? Кварталовцы!
показати весь коментар
18.01.2022 17:25 Відповісти
Ужас
показати весь коментар
18.01.2022 17:25 Відповісти
Сможешь?
показати весь коментар
18.01.2022 17:20 Відповісти
Скопируй Конституцию з сайта в ворд и исправляй все, что угодно.
показати весь коментар
18.01.2022 17:31 Відповісти
Большой поклонник русо артисто сидит(или лежит, как получится) в кресле президента Украины. А шефир(да и другие тоже) на этом и деньги зарабатывает. Но виновны французы. С такой логикой впору обращаться в печерский суд, чтобы он запретил французов.
показати весь коментар
18.01.2022 17:18 Відповісти
зачотный троллинг заспаного Запада
показати весь коментар
18.01.2022 17:20 Відповісти
Медведь, водка, балалайка, лада-калина, щи, армата, федеральные каналы, канализация, газификация.....гулаги, сталин, ленин, ... Пушкин, Есенин, Плисецкая,..... как много "интеллигентной культуры".. на россии осталось..
показати весь коментар
18.01.2022 17:28 Відповісти
Кордон тримтів, як верболіз річковий,
Лякав міністр : --- Шпагат від Волочковой!
показати весь коментар
18.01.2022 17:28 Відповісти
Нема тому що біндєри балерин запінили, а поєтів розіп"яли.
показати весь коментар
18.01.2022 17:29 Відповісти
"від Толстого до "Большого" - тонкий троллинг))))
показати весь коментар
18.01.2022 17:29 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 17:39 Відповісти
да, кончились на раше балерины... из последних типо балерин вспоминается только волочкова..., но назвать ее балериной и поставить рядом с А. Павловой и Г. Улановой как-то язык не поворачивается....
показати весь коментар
18.01.2022 17:45 Відповісти
Колись деякі вважали, що батьківщина Вагнера та Ґете апріорі не може будувати концтабори.
показати весь коментар
18.01.2022 17:49 Відповісти
їх кацапи навчили
показати весь коментар
18.01.2022 19:27 Відповісти
Тут спірне питання. Та наче плагіат був в обох.
показати весь коментар
18.01.2022 19:36 Відповісти
буває, що однакові ідеї приходять на думку різним людям одночасно, сперечатись не буду.
показати весь коментар
19.01.2022 17:44 Відповісти
Ну пачему же? А с Искандерами с Дальнего Востока едут именно декабристы вместе со своими верными жёнами....дык, не верите, ..проверьте. Они весь декабрь едут......
показати весь коментар
18.01.2022 18:00 Відповісти
Эти не от мира сего чего стоит только один Макрон....
хотя это о чём я у нас же Зеленский...
показати весь коментар
18.01.2022 19:02 Відповісти
Кулеба идиот? Вблизи любой границы любой страны есть войска, притом их численность никто ограничивает. Россия не нарушает ни одного международного закона размещая войска где угодно на своей территории.
показати весь коментар
18.01.2022 19:02 Відповісти
скорее ты идиот
показати весь коментар
18.01.2022 19:13 Відповісти
Московия не нарушает все международные законы, размещая войска не на своей территории. В Крыму.
показати весь коментар
18.01.2022 20:46 Відповісти
Бугага, Пушкин..Лермонтов.. Есенин.. вращаются с релятивистской скоростью где-то.. пока французы туго напрягают ленивые мозги.
" Скажи ка дядя, ведь не даром, москва спаленная пожаром, французу отдана"
показати весь коментар
18.01.2022 19:04 Відповісти

Хорошо сказал- в точку!))
показати весь коментар
18.01.2022 19:06 Відповісти
К лягушатникам не ломится косорылый коми-пермяк Моторола.....
показати весь коментар
18.01.2022 19:07 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 19:13 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 19:21 Відповісти
Так у них культура одинаковая. Ещё при царе русские барчуки жаловались, шо их хвранцузкие гувернантки громко, пардон, пердят..)
показати весь коментар
18.01.2022 19:38 Відповісти
Быдло есть в любом народе. Когда быдло просто бухает и забивает козла, размышляя про плоскую Землю, то это не страшно. Страшно, когда быдло становится "Ылитой". Страшно, когда быдло становится модным и цитируемым. ЗЕквартал это быдло-юмор в прикольной обертке для лохов, не умеющих мыслить критически. Французское быдло, ставшее "Ылитой", почти ничем от нашего, "квартального", не отличается, к сожалению.
показати весь коментар
18.01.2022 19:53 Відповісти
А может предложить депортировать эту промосковскую элиту в районы от Воркуты до Чукотки.. думаю там вся Хфранция поместится тем более "ненадолго".
показати весь коментар
18.01.2022 20:10 Відповісти
Мордора как такового нет.Балет,литература,наука-это пришло к москалям с Запада.Поэты,писатели банальные плагиаторы жанра, которые талантливо пользовались чужим.И при том то,чем и кем гордятся москали кануло в Лету в 1917 году с философским теплоходом.Волны эмигрантов,часть которых и осела во Франции.Той Рашки нет с 17го года.Это как у Брэдбери в"Марсианских экспедициях".Первая экспедицию землян,марсиане ликвидировали,но при этом подхватили земной вирус,который их уничтожил.А во второй экспедиции,земляне изучали вже пустые города вымерших марсиан.Так вот москали,как те земляне,которым досталась в наследство продвинутая цивилизация марсиан.Города,библиотеки,научные труды и прочие артефакты к которым москали никакого отношения не имеют,но считают их своими изобретениями.И вот спустя поколение,и коверканье истории с помощью пропаганды,новое поколение уже невозможно переубедить в том,що они москали с Земли,которые тупо заняли дома и научные труды вымерших марсиан.Як вариант
показати весь коментар
18.01.2022 20:41 Відповісти
Французька еліта? Нема там давно жодної еліти. І ні з чим кацапію вони не асоціюють. Лище з дурними грошима, якими наповнює їхні кишені росія. Згадайте "легенду": "Платіні". Що йому бракувало? Але і його купили. Тому: do dupy "французьку_еліту" разом з "кулєбою", до речі.
показати весь коментар
18.01.2022 20:41 Відповісти
Идеальный правитель ордынской намосковии - психопат, живущий бобылем, демонстрирующий крайнюю социофобию, шовинизм и ксенофобию. Обязательно ведущий бункерный образ жизни, этакий современный вариант монаха-отшельника.
Вот именно в этом и заключается всё их "культурное наследие" и современная "культура" - иметь "идеального правителя", "пахана всея расея".
показати весь коментар
18.01.2022 21:05 Відповісти
Про "культуру России" могут рассуждать лишь те, кто там никогда не был.
показати весь коментар
18.01.2022 22:18 Відповісти
Редактори влучно підібрали фото до статті. Це українець - Сергій Полунін, народився у Херсоні, у 13 років поїхав у Лондон до королівської школи балету, а потім раптом став рускім артістом та фанатом *****.
показати весь коментар
19.01.2022 17:58 Відповісти
 
 