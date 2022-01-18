Французька еліта досі асоціює Росію з культурою. Поблизу українського кордону немає ані балерин, ані поетів, - Кулеба
Чимало французів досі мають хибне уявлення про сьогоднішню Росію, асоціюючи її з культурною спадщиною цієї країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив в статті для газети Le Figaro, текст якої опублікувала пресслужба МЗС.
"Я добре знаю, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до "Большого". Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю", - зазначив український міністр.
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Перелогинился на запасной аккаунт, поиск тоже не видит. Странно..
ГДЕ гастроли балета, Вирского, Веревки ?
А оперы « Наталка - Полтавка» « запорожец за Дунаем» ?
Вы явно не в курсе 😀
Лякав міністр : --- Шпагат від Волочковой!
хотя это о чём я у нас же Зеленский...
" Скажи ка дядя, ведь не даром, москва спаленная пожаром, французу отдана"
Хорошо сказал- в точку!))
Вот именно в этом и заключается всё их "культурное наследие" и современная "культура" - иметь "идеального правителя", "пахана всея расея".