Французька еліта досі асоціює Росію з культурою. Поблизу українського кордону немає ані балерин, ані поетів, - Кулеба

Чимало французів досі мають хибне уявлення про сьогоднішню Росію, асоціюючи її з культурною спадщиною цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив в статті для газети Le Figaro, текст якої опублікувала пресслужба МЗС.

"Я добре знаю, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до "Большого". Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю", - зазначив український міністр.

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