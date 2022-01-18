Від початку доби війська РФ на Донбасі не відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Vitia Ma
показати весь коментар18.01.2022 17:19 Відповісти Мені подобається 0
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