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Від початку доби війська РФ на Донбасі не відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ на Донбасі не відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Якщо війська РФ відкривали вогонь то це вже агресія, а Конституція чітко говорить що в такому випадку головнокомандувач повинен негайно вводити військове положення!
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18.01.2022 17:19 Відповісти
 
 