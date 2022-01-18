Морська інспекція і ціле Мінінфраструктури не зацікавлені, щоб моряки безкоштовно отримували свої документи, - голова Українського об'єднання моряків Король

Корупційні схеми при підтвердженні диплому моряків тривають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на мітингу Українського об’єднання моряків під посольством США сказала голова організації Христина Король.

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"Йдеться про сам кабінет, про незаконне програмне забезпечення і про тест, який цілком управляється у ручному режимі. Чиновники повністю ігнорують прийнятий закон 1578, який скасовує екзамен на підтвердження і на 70% руйнує корупційну схему. На жаль, Морська інспекція і ціле Мінінфраструктури не зацікавлене, щоб моряки безкоштовно і просто отримували свої документи.

CES 6 тест, на який організація Topas виділила гроші, не працює, тому що вийти на нього з кабінету моряка неможливо. Заслуга міністра інфраструктури в тому, що з’явилася можливість продовжити дозвіл до червня 2022 року. Однак найближчими місяцями повернуться моряки, які пішли в море по продовженню, і відбудеться колапс".

Король уточнила, що залежно від посади вимагають хабар від 3 до 10 тисяч за те, щоб отримати законний документ.

При цьому вона зазначила, що моряків поставили у ситуацію без вибору:

"На кабінет моряка немає жодного нормативного документу. Це просто приватний застосунок і ми можемо стверджувати, що до державного реєстру досі мають доступ треті особи.

Ми пропонували міністру: поки держава не може створити захищений кабінет моряка, то дайте можливість морякам подавати документи вручну. Але, на жаль, вимагають завантажувати лие через цей незаконний кабінет".

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Раніше, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в своїй статті, що в Україні діє схема підтвердження дипломів моряків: раз на 5 років їм потрібно складати іспит. Приймає його Інспекція з підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури.

"Ця Інспекція різко ускладнює іспити і створює штучні затримки отримання будь-якого документа. І, звичайно, з'явилися агенти, які можуть дуже швидко та гарантовано допомогти скласти іспит без жодних проблем – приблизно за одну-дві місячні зарплати моряка, залежно від посади. Тобто, від трьох до десяти тисяч доларів", - пояснив журналіст.

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У червні 2021 року парламент проголосував за новий законопроєкт. 24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавання України щодо вимог щодо кваліфікації членів екіпажу". Цей закон скасував обов'язкову періодичну атестацію моряків. Одразу після ухвалення закону 3 серпня 2021 року СБУ на прес-конференції за участю Саакашвілі заявила про повну ліквідацію цієї корупційної схеми в Мінінфраструктурі.

"Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку", - заявили тоді в СБУ.

Проте моряки, зокрема, Всеукраїнська організація моряків стверджують, що корупційна схема поборів із моряків на 4,5 мільярда гривень на рік продовжує працювати у Мінінфраструктурі.

"Схема поборів з моряків від п'яти до десяти тисяч доларів з диплома продовжує працювати і сьогодні. Незважаючи на ухвалення закону про відміну підтвердження дипломів, розмір хабарів тільки зріс. Інспекція з дипломування продовжує збирати хабарі. Міністр інфраструктури Кубраков та профільний заступник міністра Васьков кажуть, що нічого не можуть вдіяти з підлеглими їм чиновниками", - пояснила голова "Українського об'єднання моряків" Крістіна Король.