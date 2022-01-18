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Новини Коронавірус і карантин
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Захворюваність на COVID-19 на Івано-Франківщині зросла у 3,5 раза. Можливе закриття шкіл у разі погіршення ситуації, - ОДА

Захворюваність на COVID-19 на Івано-Франківщині зросла у 3,5 раза. Можливе закриття шкіл у разі погіршення ситуації, - ОДА

Сьогодні, 18 січня, відбулося позачергове засідання Регіональної комісії ТЕБ і НС Івано-Франківської області.

Про це повідомила у фейсбуці голова ОДА Світлана Оніщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося позачергове засідання Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення про вжиття заходів щодо запровадження посиленого контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу", - пише вона.

За інформацією голови ОДА, показник захворюваності на COVID-19 складає 9816,19 на 100 тис. населення. Протягом двох тижнів поточного року спостерігається зростання захворюваності – зареєстровано 5097 випадків захворювання проти 1429 випадків за минулий тиждень, захворюваність зросла у 3,5 раза, зокрема, серед дітей - у 4,5 рази.

Вище 50% зросла захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем в 54 територіальних громадах, з них – кількість позитивних випадків перевищує 70 випадків за тиждень у 21 територіальній громаді.

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"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийняте рішення про призупинення навчально-виховного процесу. Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність закладів громадського харчування", - додала Оніщук.

Захворюваність на COVID-19 на Івано-Франківщині зросла у 3,5 раза. Можливе закриття шкіл у разі погіршення ситуації, - ОДА 01

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карантин (18172) Івано-Франківська область (952) коронавірус (19923)


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Ребенку уже понятно, что этот вирус не природный,а средство массового поражения, изготовленное людьми в лаборатории...
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18.01.2022 17:36 Відповісти
тиж здається вже нє рєбьонок?
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18.01.2022 19:28 Відповісти
Дитина тільки в школу пішла другий день.
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18.01.2022 18:06 Відповісти
 
 