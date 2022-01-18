Захворюваність на COVID-19 на Івано-Франківщині зросла у 3,5 раза. Можливе закриття шкіл у разі погіршення ситуації, - ОДА
Сьогодні, 18 січня, відбулося позачергове засідання Регіональної комісії ТЕБ і НС Івано-Франківської області.
Про це повідомила у фейсбуці голова ОДА Світлана Оніщук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося позачергове засідання Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення про вжиття заходів щодо запровадження посиленого контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу", - пише вона.
За інформацією голови ОДА, показник захворюваності на COVID-19 складає 9816,19 на 100 тис. населення. Протягом двох тижнів поточного року спостерігається зростання захворюваності – зареєстровано 5097 випадків захворювання проти 1429 випадків за минулий тиждень, захворюваність зросла у 3,5 раза, зокрема, серед дітей - у 4,5 рази.
Вище 50% зросла захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем в 54 територіальних громадах, з них – кількість позитивних випадків перевищує 70 випадків за тиждень у 21 територіальній громаді.
"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийняте рішення про призупинення навчально-виховного процесу. Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність закладів громадського харчування", - додала Оніщук.
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