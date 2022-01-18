АМПУ не погоджується з висновками Держаудитслужби про наявність багатомільярдних порушень за фактом ревізії і готує оскарження

Адміністрація морських портів України (АМПУ) заявляє про повну невідповідність висновків ревізії Державної аудиторської служби України, що відбувалася з липня 2021-го до січня 2022-го, реальному стану справ і вважає висновки про завдані мільярдні збитки підприємству необґрунтованими та безпідставними.

"Не можна назвати зрозумілим підсумковий акт ревізії Держаудитслужби щодо АМПУ. Про це не можна мовчати, адже аудитори, наголошую, повністю проігнорували низку пояснень та підтверджувальних документів, наданих нами під час перевірки. Як наслідок, у нас було виявлено "багатомільярдні фінансові порушення та неефективні управлінські рішення"... Наразі АМПУ готує оскарження вимог Держаудитслужби, оскільки їх виконання може мати непоправні наслідки для підприємства та наших партнерів", - заявив виконувач обов'язків голови АМПУ Олександр Голодницький під час брифінгу у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, зазначена ревізія охопила тимчасовий проміжок із кінця 2017 року, в ній було задіяно понад 70 співробітників Держаудитслужби, які взаємодіяли практично з усіма філіями та центральним офісом АМПУ.

Сумарно Держаудитслужба нарахувала за перевірений період 1,4 млрд грн збитків, завданих підприємству, а також інших фінансових порушень більше ніж на 10 млрд грн.

Відповідно, тепер АМПУ зобов'язана звернутися до контрагентів із проханням відшкодувати завдані їй збитки або в добровільному, або в судовому порядку.

"На жаль, наразі ми змушені будемо з вимогою Держаудитслужби про відшкодування звертатися до наших контрагентів, морських агентів, підрядників, постачальників щодо добровільного відшкодування відповідних сум, а у разі незгоди - щодо відшкодування в судовому порядку. За домінантною кількістю та сумами команда АМПУ і я особисто впевнений щодо неправоти висновків Держаудитслужби... Абсолютно впевнений у тому, що ми зможемо законно довести свою правоту і неправоту висновків Держаудитслужби. Але, на жаль, на це буде витрачено багато часу та сил", - заявив керівник АМПУ.

Крім того, він наголосив, що акт ревізії містить низку висновків із питань, що взагалі не стосуються фінансового контролю, а є виключною компетенцією органів державного нагляду (контролю).

"Отже, ми бачимо явний вихід за межі повноважень з боку Держаудитслужби. Є висновки щодо порушень, які мають ґрунтуватися на підставі документів АМПУ та зустрічних звірок, однак таких звірок не було проведено, тому також мають місце процедурні порушення, допущені службою під час підготовки висновків. Як наслідок для підприємства - обвинувачення у непідтверджених витратах і заподіянні збитків", - зазначив Голодницький.

Він також заявив, що низка висновків Держаудитслужби є відверто "упередженими". Зокрема щодо деяких масштабних проектів будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд у певних морських портах, які служба визнала "самовільним будівництвом".

Голодницький заявив, що будівельні роботи на цих об'єктах, які було виконано за наявності дозвільних документів, уже завершено, отримано відповідні документи про готовність об'єктів, видані органами державного архітектурно-будівельного контролю. Об'єкти експлуатуються партнерами АМПУ та приносять дохід і підприємству, і державі загалом.

"Такі випадки свідчать про те, що орган фінансового контролю, підмінюючи собою органи державного архітектурно-будівельного контролю, робить безпідставні висновки та обвинувачує АМПУ у нібито завданні збитків", - заявив керівник АМПУ.

За його словами, Держаудитслужба у своїх висновках ставить під сумнів компетенцію АМПУ щодо встановлення знижок за ставками портових зборів, що стягуються в морських портах, зокрема в морському порту "Південний", і відносить їх до негативних фінансових наслідків у вигляді зменшення надходження сум портових зборів орієнтовно на 1,502 млрд грн (30% від суми нарахованих портових зборів). При тому, що ставки портових зборів у цьому порту суттєво перевищують аналогічні у співставних портах, а право АМПУ надавати знижки на портові збори визначено судами та АМКУ саме як дискреційне повноваження.

"Наголошу: цим повноваженням АМПУ наділено ще з 2013 року відповідно до наказу Мінінфраструктури №316 "Про портові збори", водночас практично всі знижки встановлено саме у 2013 році, дублюючи норму та практику ще попередніх до створення АМПУ років. При цьому питання надання знижок за ставками портових зборів у порту "Південний" було предметом дослідження Антимонопольного комітету України та розглядалося у межах судового спору у судах усіх інстанцій та органах Державної виконавчої служби України", - зазначив Голодницький.

Він заявив, що всі названі факти Держаудитслужба проігнорувала, як і підсумкове рішення АМКУ щодо цього питання.

За словами Голодницького, аудитори також заявили про неправомірне надання знижок суднам ліній закордонного плавання, що, на їхню думку, завдало збитків на суму орієнтовно 210 млн грн.

"Для таких обвинувачень Держаудитслужба дозволяє собі вільне трактування і навіть синтаксичний розбір слів у тексті нормативно-правового акта, роблячи припущення з використанням таких слів, як "логічно", - зазначив він.

За словами керівника АМПУ, таке перевищення наданих законом повноважень, присвоєння компетенцій інших органів державної влади та повна зневага ст. 19 Конституції України, яка передбачає, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не можуть не обурювати та викликають занепокоєння.