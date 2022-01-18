В Молдові розглядають можливість запровадження режиму НС в енергетиці через нестачу газу

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця допустила впровадження в країні надзвичайного стану в енергетиці у разі загострення газової кризи.

Про це вона заявила 18 січня під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо можливість упровадження надзвичайного стану в галузі енергетики, якщо зіткнемося із загрозою припинення постачання газу. Це буде необхідно, щоб уряд міг швидко ухвалювати рішення та реагувати на ситуацію", - заявила Гаврилиця, запевнивши, що споживачі не залишаться без газу.

"Уряд розглядає різні варіанти дій залежно від того, чи зможе "Молдовагаз" вчасно розплатитися з "Газпромом" за авансовим платежем. Уряд уже здійснив низку дій, щоб допомогти "Молдовагазу", - сказала прем'єр.

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Минулого тижня вона повідомила, що уряд надасть "Молдовагазу" відтермінування з виплати ПДВ.

Раніше віце-прем'єр Андрей Спину заявив, що "Молдовагаз" не вистачить орієнтовно $25 млн для того, щоб до 20 січня виплатити аванс "Газпрому" за перший місяць 2022 року. Сума авансового платежу становитиме приблизно $65 млн.

Спину повідомив, що "Молдовагаз" звернулася до "Газпрому" з проханням про надання відтермінування з виплати авансу за січень до 1 або 20 лютого. "Молдовагаз" поки що не отримала відповіді на цей запит від "Газпрому".

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"Молдовагаз" та "Газпром" підписали п'ятирічний контракт, який почав діяти 1 листопада 2021 року. За договором "Молдовагаз" зобов'язана до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць і робити авансовий платіж за поточний місяць.