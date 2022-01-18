Очікуємо від Росії деескалації та відведення військ від кордонів України, - Шольц
Росія могла би значною мірою зменшити напруженість у регіоні, якби відвела свої війська та техніку від українських кордонів.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. До цього може належати, наприклад, скорочення (чисельності. - Ред.) військ уздовж українського кордону", - сказав він.
Шольц наголосив, що Захід у численних переговорах, які проводяться наразі в різних форматах, наголошує на вимозі того, щоб не було загрози територіальній цілісності України та не було використано воєнну агресію, а також "інші шляхи і спроби політичних змін (в Україні) за допомогою насильства".
За його словами, останні тижні, особливо ситуація навколо України, показали, наскільки важливим є спільний внесок у забезпечення миру, стабільності та безпеки в Європі.
Шольц також укотре повторив, що агресія Росії мала би для неї "важкі наслідки", союзники готують на такий випадок скоординовану спільну реакцію.
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а как быть в уже нарушенной целостностью?
американець ******* стереже українські небо й землю з півночі, британець RRR7205 - з півдня
молодцы, GB, хоть сумасшедший и далеко, понимают с кем имеют дело, работают
бодяжной им водки цистерну и аж бегом численность сократится
Хер Шольц! Ваши "ожидания", "озабоченности", и "обескоенности" уже давно ничего кроме раздражения не вызывают. Ну не может импотент против гопника вымахиватся. Тем более когда этот импотент и сам готов добровольно и с радостью ему на гуй усесться.
Не комильфо как-то озвучивать одно, а делать совершенно противоположное.
@sukutyra
·
https://twitter.com/sukutyra/status/1483502714512367626 2 ч
Вал Мишель
https://twitter.com/VALMICHEL7 @VALMICHEL7
· 5 ч В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе. Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.