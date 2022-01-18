Очікуємо від Росії деескалації та відведення військ від кордонів України, - Шольц

Росія могла би значною мірою зменшити напруженість у регіоні, якби відвела свої війська та техніку від українських кордонів.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. До цього може належати, наприклад, скорочення (чисельності. - Ред.) військ уздовж українського кордону", - сказав він.

Шольц наголосив, що Захід у численних переговорах, які проводяться наразі в різних форматах, наголошує на вимозі того, щоб не було загрози територіальній цілісності України та не було використано воєнну агресію, а також "інші шляхи і спроби політичних змін (в Україні) за допомогою насильства".

За його словами, останні тижні, особливо ситуація навколо України, показали, наскільки важливим є спільний внесок у забезпечення миру, стабільності та безпеки в Європі.

Шольц також укотре повторив, що агресія Росії мала би для неї "важкі наслідки", союзники готують на такий випадок скоординовану спільну реакцію.

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