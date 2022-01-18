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Новини
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В Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес, - інвестаналітик про блокування роботи "Арселор-Міттал Кривий Ріг"

В Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес, - інвестаналітик про блокування роботи

Блокування роботи "Арселор-Міттал Кривий Ріг" знищує інвестиційну привабливість України та свідчить про те, що в Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес.

Про це заявив інвестаналітик Сергій Фурса.

"Історія з "АрселорМіттал" - це найганебніша історія. Тому що у нас є вибірковий тиск, який постійно повторюється. То СБУ, то податкова, то інші державні органи тиснуть саме на "Криворіжсталь", "Арселор Міттал". Причому, судячи з усього, там є якась персональна історія у очільників держави, бо вони також з Кривого Рогу. І відбувається постійний тиск на цю компанію", - розповів Фурса у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що "Криворіжсталь" – це єдиний об’єкт в Україні, який був проданий на прозорому чесному приватизаційному аукціоні. Окрім того, "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших платників податків в Україні. Тож, коли влада блокує роботу і здійснює тиск на чесного іноземного інвестора, це є вкрай негативним сигналом для інших інвесторів.

"Найбільш прозорого інвестора в Україні постійно пресують українські силові органи. І тим посилають просто супернегативні сигнали. Лакшмі Міттал вимушений час від часу приїздити до України, приходити в Офіс президента і казати: ну доколє це буде, доки нас будуть кошмарити? І, звісно, що зовні це йде як дуже негативний інформаційний фон. Це та історія, про яку напишуть у Financial Times. Це та історія, яка буде обговорюватися в умовному Давосі", - пояснив Фурса.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії висловили обурення цим рішенням і звернулися до суду.

Раніше Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський заявив, що через блокування податковою рахунків "Арселор Міттал" з України піде останній іноземний бізнес, адже такі тенденції псують настрій інвесторам та інвестиційний клімат, і не сприяють залученню нових інвесторів.

Автор: 

Фурса Сергій (24) Арселор (186)


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Топ коментарі
+2
У нас у власти просто настоящие барыги. Они тупо хотят бабло

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18.01.2022 17:44
+1
Не нравится здешний климат - пусть уходят !
Наш преЗедент уже лёг на рельсы и слышит стук копыт инвесторов с Омана, вдыхает финансовый поток с Давоса и видит (б)уеву тучу инвест-няней криворожского коксохима.......
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18.01.2022 17:58
+1
Які проблеми???

Вимий кастрюлю з під борщу, але воду не зливай. На третій день все прокисне - щі готові!
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18.01.2022 18:23
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Знов Кривий Ріг-там шо пороблено?...
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18.01.2022 17:41 Відповісти
У нас у власти просто настоящие барыги. Они тупо хотят бабло

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18.01.2022 17:44 Відповісти
да гоните их уже в шею эти иностранные инвестиции..., вон русские подарят нам лапти и будем ими щи хлебать..., правда щи тоже кто-то должен подарить...
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18.01.2022 17:47 Відповісти
Які проблеми???

Вимий кастрюлю з під борщу, але воду не зливай. На третій день все прокисне - щі готові!
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18.01.2022 18:23 Відповісти
это кошмарят гиганта.

а что светит малому предпринимателю?
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18.01.2022 17:54 Відповісти
Не нравится здешний климат - пусть уходят !
Наш преЗедент уже лёг на рельсы и слышит стук копыт инвесторов с Омана, вдыхает финансовый поток с Давоса и видит (б)уеву тучу инвест-няней криворожского коксохима.......
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18.01.2022 17:58 Відповісти
Китайцы хотят от Украины 3,5 млрд за обман с акциями "Мотор Січ". Сколько захочет "Арселор Миттал"? Как-то Коломойский предлагал Зе сделать дефолт Украине, т.е. обанкротить. Тогда и активами можно будет задёшево разжиться.
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18.01.2022 18:13 Відповісти
Всё идет по ранее утверждённому плану голубых (П***Расов), мафия "Г+Г" тупо грабит всех, не смотря ни на что!
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18.01.2022 18:21 Відповісти
Это хуже девяностых...😁
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18.01.2022 18:38 Відповісти
видно папу с мамой перевез и квартиру там продал
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18.01.2022 18:40 Відповісти
бени коломойского работа. конкурента хочет завалить. и выкупить. через свою ручную ЗЕплесень правящую.
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19.01.2022 00:43 Відповісти
 
 