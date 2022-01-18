В Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес, - інвестаналітик про блокування роботи "Арселор-Міттал Кривий Ріг"

Блокування роботи "Арселор-Міттал Кривий Ріг" знищує інвестиційну привабливість України та свідчить про те, що в Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес.

Про це заявив інвестаналітик Сергій Фурса.

"Історія з "АрселорМіттал" - це найганебніша історія. Тому що у нас є вибірковий тиск, який постійно повторюється. То СБУ, то податкова, то інші державні органи тиснуть саме на "Криворіжсталь", "Арселор Міттал". Причому, судячи з усього, там є якась персональна історія у очільників держави, бо вони також з Кривого Рогу. І відбувається постійний тиск на цю компанію", - розповів Фурса у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що "Криворіжсталь" – це єдиний об’єкт в Україні, який був проданий на прозорому чесному приватизаційному аукціоні. Окрім того, "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших платників податків в Україні. Тож, коли влада блокує роботу і здійснює тиск на чесного іноземного інвестора, це є вкрай негативним сигналом для інших інвесторів.

"Найбільш прозорого інвестора в Україні постійно пресують українські силові органи. І тим посилають просто супернегативні сигнали. Лакшмі Міттал вимушений час від часу приїздити до України, приходити в Офіс президента і казати: ну доколє це буде, доки нас будуть кошмарити? І, звісно, що зовні це йде як дуже негативний інформаційний фон. Це та історія, про яку напишуть у Financial Times. Це та історія, яка буде обговорюватися в умовному Давосі", - пояснив Фурса.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії висловили обурення цим рішенням і звернулися до суду.

Раніше Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський заявив, що через блокування податковою рахунків "Арселор Міттал" з України піде останній іноземний бізнес, адже такі тенденції псують настрій інвесторам та інвестиційний клімат, і не сприяють залученню нових інвесторів.