"У разі вторгнення РФ НАТО допоможе Україні повністю реалізувати своє право на самозахист, - Столтенберг"

У разі вторгнення Росії в Україну, НАТО та союзники, крім введення санкцій проти Кремля, допоможуть українцям реалізувати їхнє право на самооборону.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Столтенберг нагадав про те, що НАТО та союзники дуже чітко дали зрозуміти Кремлю: якщо вони ще раз використовують силу проти України, це дорого обійдеться Росії.

"Економічні, фінансові, політичні санкції. НАТО та союзники також забезпечать підтримку України. Україна має право захищати свій суверенітет і НАТО допоможе їй повністю реалізувати своє право на самозахист за рахунок підтримки союзників", - наголосив генсек Альянсу.

Водночас Столтенберг наголосив, що основне завдання зараз - домогтися прогресу політичними засобами

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