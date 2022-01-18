У разі вторгнення РФ НАТО допоможе Україні повністю реалізувати своє право на самозахист, - Столтенберг
У разі вторгнення Росії в Україну, НАТО та союзники, крім введення санкцій проти Кремля, допоможуть українцям реалізувати їхнє право на самооборону.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Столтенберг нагадав про те, що НАТО та союзники дуже чітко дали зрозуміти Кремлю: якщо вони ще раз використовують силу проти України, це дорого обійдеться Росії.
"Економічні, фінансові, політичні санкції. НАТО та союзники також забезпечать підтримку України. Україна має право захищати свій суверенітет і НАТО допоможе їй повністю реалізувати своє право на самозахист за рахунок підтримки союзників", - наголосив генсек Альянсу.
Водночас Столтенберг наголосив, що основне завдання зараз - домогтися прогресу політичними засобами
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задовільнить право українців на самозахист.
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.
... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.
Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.
А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.
Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482 https://t.me/nuts_roses/482
https://mobile.twitter.com/ukrainesinger/status/1483427299945029632 3 ч
Щойно стало відомо, що вчора автобуси на Київ блокувала не так поліція, як Укртрансбезпека, яка в підпорядкуванні Міністерство інфраструктури.
Пане Mustafa Nayyem, ви ж заступник міністра, поясніть, чому ви дружно втілюєте найгірші ригівські практики? Ви ж ніби на Майдані були
будет возюкать зе мордой по столу очень долго и убедительно
І відколи в франції появився голос? Там немає говорити на світовій арені. Їм просто всеодно.
Брежнев: "Мы предупреждаем президента США Картера, что не допустим вмешательства во внутренние дела Ирана". На груди медали с названиями стран, в которых действовали советские военные интервенты.
_ Они уже восемь лет как вторглись - но кое-кто до сих пор прикидывается шлангом!
а скільки годин потрібно ВКС рф що б розхерачити всю нашу пво та склади?
годину, дві чи три?
і коли, кому ви потім будете допомагати.
чи ви розраховуєте що відкрите вторгнення почнеться з піхоти?
в такому випадку ви або дурні, або вам ТРЕБА втягнути рашу в війну.
Якщо можна, напишіть короткий сценарій подій, який Ви уявляєте
1. чим, куди і як ударять кацапи?
2. куди і як полетять наші старенькі точки У, Смерчі, постріли гаубиць, танків, безпілотники і прості квадрокоптери за 1000 баксів?
Тільки не говоріть, що кацапи всьо разхєрачать полностью в одін міг. Вони он в Сірії партизанів без нічого херачать-хєрачать, да всьо нікак нє расхєрачат.
якщо путін буде нищити точково з повітря, ми не зовсім, але майже безсилі проти нього.
якщо йому вистачить "розуму" наступати по землі,
получе по рилу, що мало не покажеться, але трупів буде море.
я не вірю в сухопутний наступ без повітряної та ракетної підготови.
хіба тільки як що він зовсім кончений і кончені ті хто виконає наказ піти в атаку
А Україна це теж не якийсь там партизанський бандустан, де взагалі немає ніякого озброєння, крім автоматів. Крім того, кацапи, ось вони, поруч, відсидіться їм десь за морями, за тисячами кілометрів не получиться, отримають удари по своїй території.
В разі чого кацапи конкретно отримають від нас навіть без наземної операції.
Майже безсилі проти кацапів партизани в Чечні, Сирії, Лівії, аж ніяк не ми.
Ми маємо менші сили, ніж кацапи. І тільки. Проте не безсилі і можемо дати гідну відсіч
Тому маємо те, що маємо (
Ті 73(45) відсотків проводять політику рабів, та обирають самі розумієте кого(
Отак і живріємо у цьому житті.
что говорить о немецком оружии
1) Чи не віддасть Зе наказ ЗСУ не відкривати вогонь у бік агресора при вторгненні ?
2) Чи не піде Зе клоун на перемовини з Кремлем у разі вторгнення Кацапії в Україну ?
3) Чи не піде Зе на поступки Кремлю по питанню Криму і визнання сепарських гето ?
4) Чи не задумано це ще з 2019 року щоб Зе актор на третій рік свого президентсва
здав Україну Кремляндії ?
Вони думають що українці їм це колись пробачать ? Навіть більщість
вати в Україні заненавидить Расєю. Тупі рсєйські гобліни