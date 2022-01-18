Рада на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу, - Шуляк
Верховній Раді на найближчому пленарному тижні слід розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу в Україні
Про це голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Як голова партії я пропонувала наприкінці минулого року і наполягатиму, щоб на першому робочому тижні Верховної Ради в січні обов'язково було розглянуто законопроєкт, що стосується пенсійної реформи. На жаль, він так і не був ухвалений навіть у першому читанні. На сьогодні він пройшов комітет, він рекомендований до ухвалення, погоджений з усіма стейкхолдерами, Кабміном та професійним середовищем, і тому я вважаю, що він має бути просто номером один на порядку денному, щоб реформування пенсійної системи все-таки відбулося", - сказала Шуляк.
Водночас вона зазначила, що реформування пенсійної системи в Україні, ймовірно, не відбуватиметься надто швидко, але "ВР просто зобов'язана винести цей законопроєкт як пріоритетний".
Окрім того, голова політсили розраховує на те, що парламент зможе наступного тижня розпочати розгляд президентської ініціативи щодо економічного паспорта українців.
Згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 24 січня.
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Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!.......
може про безпеку та армію, ні?
Пи си чергову пенсійну реформу провели при овочі і де він зараз )
Ну так тоді виженуть другі. І кар'єрі буде кінець як у Аньки Германші.
вся прелесть любой пенсионной реформы в том,
что 60-летний мужик в глазах правительства - здоровый, сильный, активный альфа-самец.
а вот в глазах работодателя - больной, дряхлый, занудный старикашка
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "
Не при вашей зеленой каденции поднимать этот вопрос. Все равно через ОПу получится.
Усі нормальні країни - Польша , Прибалтика (3 шт.) , Чехія ,Словатчина , Венгрія і навіть Румунія - вже зробили
І не треба зараз придумувати "особливий шлях" - досить подивится , як це працює у нормальних країнах ( у т.ч. вищеназваних)
А то як зараз наморозять ...