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Рада на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу, - Шуляк

Рада на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу, - Шуляк

Верховній Раді на найближчому пленарному тижні слід розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу в Україні

Про це голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Як голова партії я пропонувала наприкінці минулого року і наполягатиму, щоб на першому робочому тижні Верховної Ради в січні обов'язково було розглянуто законопроєкт, що стосується пенсійної реформи. На жаль, він так і не був ухвалений навіть у першому читанні. На сьогодні він пройшов комітет, він рекомендований до ухвалення, погоджений з усіма стейкхолдерами, Кабміном та професійним середовищем, і тому я вважаю, що він має бути просто номером один на порядку денному, щоб реформування пенсійної системи все-таки відбулося", - сказала Шуляк.

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Водночас вона зазначила, що реформування пенсійної системи в Україні, ймовірно, не відбуватиметься надто швидко, але "ВР просто зобов'язана винести цей законопроєкт як пріоритетний".

Окрім того, голова політсили розраховує на те, що парламент зможе наступного тижня розпочати розгляд президентської ініціативи щодо економічного паспорта українців.

Також читайте: Ми не встигли розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Це найбільший провал Ради в цьому році, - Арахамія

Згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 24 січня.

ВР (14997) пенсійна реформа (726) Слуга народу (2814) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+18
Навіть страшно уявити "реформування"...
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18.01.2022 18:23
+16
На пенсію з 99 років?
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18.01.2022 18:19
+15
Весь світ зайнятий безпекою України, "слуги бабломойського"- популістськими обіСцянками та рейтингом.
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18.01.2022 18:22
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На пенсію з 99 років?
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18.01.2022 18:19 Відповісти
А хоть и с рождения - на пенсию...Зебуины же за то, шобы отказаться от пенсионных выплат.
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18.01.2022 18:32 Відповісти
Прочитал новость: коронавирус, как выяснили ученые, вызывает смерть в основном у лиц старше 65 лет.
Не вирус, а просто мечта Пенсионного Фонда!.......
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18.01.2022 18:19 Відповісти
кацапы это поняли давно и исправно выполняют...количество пенсионеров уменьшилось на 1,5 млн
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18.01.2022 18:40 Відповісти
Весь світ зайнятий безпекою України, "слуги бабломойського"- популістськими обіСцянками та рейтингом.
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18.01.2022 18:22 Відповісти
Навіть страшно уявити "реформування"...
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18.01.2022 18:23 Відповісти
Отменить совсем пенсию, лохторат Зеленского будет доволен
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18.01.2022 18:31 Відповісти
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18.01.2022 18:38 Відповісти
Дуже правильно буду тепер те ґе так називати - зе щурячий король , а зебіли справжні щурі .
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18.01.2022 21:02 Відповісти
Щось на Цензорі сьогодні багато новин від зелених дебілів, нікому не цікавих.
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18.01.2022 18:41 Відповісти
а вам, казлам ніхто не доповів, що на кордоні армія рф стоїть?
може про безпеку та армію, ні?
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18.01.2022 18:44 Відповісти
Знов будуть обдирати працюючих....
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18.01.2022 18:54 Відповісти
Ні ! Зроблять так щоб не працюючих ( пенсіонерів ) менше стало (
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18.01.2022 19:05 Відповісти
Ну я вимушений працювати , бо на те , що вони називають пенсією , не те , що прожити - найдешевші харчі купити неможливо . Крадуть міліардами , а розповідають , що пенсіонери всіх обжирають . Ви скажіть , де ще в світі люди похилого віку таку ганьбу терплять ? А зе істота не посоромилася своєму папє ще й якусь доплату призначити за "наукові досягнення"! Та цю папу за те , що застругав таке , ...
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18.01.2022 21:10 Відповісти
А може не треба
Пи си чергову пенсійну реформу провели при овочі і де він зараз )
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18.01.2022 19:04 Відповісти
Шуляк, шо за треш? Дивишся на Осла та боїшся щось розумне запропонувати, обороноздатність, енергетична незалежність, економічна криза..Все під цього дурня пристосовуєшся, боїшся щоб не вигнали?
Ну так тоді виженуть другі. І кар'єрі буде кінець як у Аньки Германші.
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18.01.2022 19:11 Відповісти
Та вы шо!?? Как можно? Слуги отдохнуть не успели. Стока праздников ,елки ,горнолыжный спуск и купание на Бермудах.... Нельзя перегружать ! Могут потерять от перенапряжения берега и примкнуть к неправильному крылу. Беречь надо ...... эту гнусь для суда!
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18.01.2022 19:18 Відповісти
Оцеощасливлять.! Гроші Ваі? Будуть наші....
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18.01.2022 19:24 Відповісти
***
вся прелесть любой пенсионной реформы в том,
что 60-летний мужик в глазах правительства - здоровый, сильный, активный альфа-самец.
а вот в глазах работодателя - больной, дряхлый, занудный старикашка
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18.01.2022 19:26 Відповісти
Послали в космос Белку, Стрелку и Чукчу. Время сеанса связи: Голос
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "

Не при вашей зеленой каденции поднимать этот вопрос. Все равно через ОПу получится.
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18.01.2022 19:29 Відповісти
Нужно просто сделать то что обещали когда начинали череду так называемых " пенсионных реформ" от Януковича и Порошенко до Зеленского . Пенсия должна насчитываться одинаково для всех категорий. Только два показателя должны идти в учет - стаж работы и коэффициент зарплаты ( с которой платили пенсионный налог). А то обещали именно это, а потом пошло поехало. Сначала сняли коэффициент на стаж с 1,5 одним до 1,0, а другим так и оставили 2,0 ( если так то нужно всем было делать 1, т.е. год за год, те у кого были особые условия труда вышли на пенсию досрочно имея льготный стаж, плюс коэффициент у них значительно больше, так как зарплаты были выше) Потом пришло решение добавлять в зависимости от возраста дополнительные выплаты, сначала 80+ потом 75+, теперь уже 70+. Поднимают минималку ускоренными темпами постепенно сравнивая ее с заработанными трудовыми пенсиями, т.е. сводя на "0" ранее заработанные пенсии сравнивая их постепенно с минималкой. По прежнему существуют "особые категории " с особыми методами расчета пенсий. Спец пенсии и т.д. А принцип должен быть один для всех. И расчет должен быть прост и одинаков. Но как мы видим этого ни когда не будет. Вместо этого будет постепенно подниматься пенсионный возраст ( в перспективе до 65 -70, при продолжительности жизни в Украине это означает что пенсии получать будет некому), вводиться вторая - накопительная " пенсия" которую к времени выхода съест инфляция , экономические кризисы, падение гривны и она превратится в фикции и копеечную добавку , при том что в процессе людям придется перечислять на это реальные и не малые деньги. Обычная " пирамида" на которой просто наживутся, и спросить об этом будет не с кого, все будут валить на "попередников". Ну и будет постепенно нивелироваться солидарная пенсия превращая для большинства людей ее в минимальную пенсию ( скорее похожую на пособие). И по видимому все так в итоге и будет. Так что тем кому сейчас 35 - 40 ( и они не входят в категорию " особых") пенсия по сути не светит и к этому морально нужно быть готовыми уже сейчас).
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18.01.2022 19:33 Відповісти
Не дадуть дожить спокійно!
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18.01.2022 19:40 Відповісти
За що б ви не взялись , все тріщить по швам. Яка реформа , - Коли добавляєте 25 гривень до 2200гр , то судьям получається 10 тис гр і всякому непотрібу які і так непогано живуть і якім усе здарюють, - Заводи пароходи і Телеканали.
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18.01.2022 19:48 Відповісти
Прям первоочерёдная реформа! При таких кретинах у власти следующую пенсреформу будет проводить путин. Весь мир не переставая говорит про военную угрозу Укоаине, а этим дебилам ермак обещал, что все будет хорошо, и они не парятся, имитируют полезную деятельность.
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18.01.2022 20:12 Відповісти
господи, зеленые, вы уже так везде нагадили!!! валите уже побыстрей подальше!!!
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18.01.2022 20:23 Відповісти
Блін , реформу ПФ - треба було робити ще з початку 90-х !!!
Усі нормальні країни - Польша , Прибалтика (3 шт.) , Чехія ,Словатчина , Венгрія і навіть Румунія - вже зробили
І не треба зараз придумувати "особливий шлях" - досить подивится , як це працює у нормальних країнах ( у т.ч. вищеназваних)
А то як зараз наморозять ...
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18.01.2022 22:26 Відповісти
 
 