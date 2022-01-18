Незабаром ми письмово представимо Росії наші пропозиції щодо ситуації із гарантуванням безпеки у Європі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у вівторок про плани невдовзі письмово відповісти на запитання Росії щодо безпеки в Європі.

Про це він повідомив у бесіді з журналістами німецького видання "Шпігель", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незабаром ми представимо Росії наші пропозиції письмово, вони (російська сторона - ред.) про це обізнані. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань", - сказав Столтенберг.

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"Але ми не готові йти на поступки з ключових питань", - наголосив він.

"І від Росії залежать відповіді та участь у зустрічах, на які я їх запрошував", - наголосив Столтенберг.