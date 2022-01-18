Незабаром ми письмово представимо Росії наші пропозиції щодо ситуації із гарантуванням безпеки у Європі, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у вівторок про плани невдовзі письмово відповісти на запитання Росії щодо безпеки в Європі.
Про це він повідомив у бесіді з журналістами німецького видання "Шпігель", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Незабаром ми представимо Росії наші пропозиції письмово, вони (російська сторона - ред.) про це обізнані. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань", - сказав Столтенберг.
"Але ми не готові йти на поступки з ключових питань", - наголосив він.
"І від Росії залежать відповіді та участь у зустрічах, на які я їх запрошував", - наголосив Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Взути інші чоботи, ті що з фольгою всередині. Вдягнути колготи під штани. Шапочку. Кофту, дві.
Взяти бутерброд, термос і читалку. Спробувати, чи дотягну Святове рибальське крісло, треба тільки непомітно з хати винести.
... Якби ми вчора не вийшли, Україну списали б з карти суб'єктності. З нами і так крізь зуби говорять через обрання Зе, а якби вчора виразно не показала себе реальна організована опозиція - ніхто б на нас більше не зважав.
Сильно зараз беруть до уваги інтереси білорусів? Так отож.
Завтрашній візит Блінкена лякає не тільки Вову. Я теж боюся.
Боюся, що Україну нагинатимуть на повноцінну імплементацію мінських, і що Зе піде на всі можливі поступки. І одночасно розумію, що американці не можуть не враховувати думку справді важливих людей - нас із вами.
Тих, хто завтра піде під суд із бутербродами.
А ті, хто вчора зловтішався над протестом. Ті, хто вчергове притягнув напівозкладену тушу власних "претензій до Порошенка". Ті, хто відчепіривши манірного пальчика, вчать і виховують нас, пояснюючи, що ми зовсім не так і не туди виступаємо. Всі ті, хто в житті не піднімуть зад із дивану, але мають вагому експертну думку з підняття наших задів...
Знаєте що? Згиньте.
Для мене ви назавжди лишаєтеся фарисеями.
Для всіх інших - зустрінемося завтра. Або через день, через тиждень чи місяць. Ми обов'язково зустрінемося, бо чудово розуміємо, що воюємо ми тут не стільки і не тільки за Порошенка. https://t.me/nuts_roses/482
поламать все ядреные бомбы московии