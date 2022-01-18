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Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 20 тисяч гривень на місяць, - роз'яснення МОЗ

Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 20 тисяч гривень на місяць, - роз'яснення МОЗ

Минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає підвищення базової заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності.

З того часу у медичних працівників виникли десятки запитань щодо розміру заробітної плати та кого саме стосуватиметься дане підвищення, зазначають в МОЗ.

Міністерство дало відповіді на найпоширеніші запитання з цього приводу, інформує Цензор.НЕТ.

Яку освіту повинні мати медики, аби отримувати базову заробітну плату?

Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підвищив до 20 тис. грн мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року

Базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту:

  • фаховий молодший бакалавр;
  • фахівець з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта);
  • перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;
  • магістр з медсестринства.

Чи стосуватиметься дане підвищення зарплати медиків відомчих закладів охорони здоров'я?

Дана постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

Нагадаємо, Кабінетом Міністрів було встановлено лише базовий рівень заробітної плати для лікарів та медичних сестер. Тобто медики, які працюють на повну ставку, не можуть отримувати заробітну плату меншу, ніж зазначено в постанові. При цьому, згаданий вище рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником медзакладу.

Також читайте: З 1 лютого у всіх працівників системи МВС зарплати підвищаться на 10%, - заступниця міністра Акопян

Завдяки змінам у системі охорони здоров’я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує куди і як витрачаються гроші лікарні.

МОЗ (5398) лікарі (1288) зарплата (2251)


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Топ коментарі
+12
Аванс я отримав такий самий як і раніше. Лікар вищої категорії з 35-річним стажем роботи.
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18.01.2022 18:50
+8
Учителям уже добавили...
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18.01.2022 18:46
+8
На местные советы навесили , у нас уже недели две назад пояснили , что 50% медиков прийдется сократить . В общем зеля заходит в бар и громко - всем водки за счёт заведения
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18.01.2022 19:08
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Учителям уже добавили...
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18.01.2022 18:46 Відповісти
Та куди їм вже добавляти? Вони й так по 4000 баксів отримують...
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18.01.2022 20:00 Відповісти
вчителі жиріють на 4000 дольців
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19.01.2022 00:34 Відповісти
Ага, тепер у доцента медвузу зарплата як у медсестри 😀
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18.01.2022 18:47 Відповісти
Е-е...В медінститутах ще за Союзу викладацький склад на зарплату не жив, а тепер тарифи за успішну здачу предметів ще більш піднімуться, відбивати затрачене будуть майбутні пацієнти, так що на рахунок прийнятної за вартістю (не дармової) медицини можна сміло забути.
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18.01.2022 19:13 Відповісти
ну доценту не сочуствуй, он там и без зарплаты сидеть будет
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18.01.2022 20:24 Відповісти
Аванс я отримав такий самий як і раніше. Лікар вищої категорії з 35-річним стажем роботи.
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18.01.2022 18:50 Відповісти
Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я. Джерело:
Это что за врачи с высшим не медицинским образованием? Кто это писал?

И кто конкретно должен платить эти доплаты -- МОЗ или снова местные советы?
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18.01.2022 18:51 Відповісти
можe бухгалтeр щo працює в лiкарнi.
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18.01.2022 18:56 Відповісти
Тогда какой это медик, ведущий медицинскую деятельность? И бух не попадает под " ... для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, ...". Написано коряво дальше некуда.
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18.01.2022 19:04 Відповісти
слухай займися самоосвiтою - загугли! на форумi букви вмiєш набрати значить в гугл-пошуку справишся. нeпосвящонним усe дико.
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18.01.2022 19:59 Відповісти
Высралось, "грамотное"? Полегчало? Этот текст написали в МОЗ такие-же "грамотеи", как и ты, свинопас, воспитанный свиньями. В официальном документе текст должен быть составлен так, чтобы не допустить двоякого трактования.
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18.01.2022 20:14 Відповісти
мною то нe написано. так чого ти до мeнe приєпалося русскомозглe? ти як обiзяна з гранатою бiгаєш. а так i нe догониш що щоб тeбe зрозумiли трeба правильнe трактуваня тeж подати. а ти нe в змозi. можeш лишe на пальцях показувати. часто так буває що лишe люди профeсii можуть зрозумiти написанe. чи то ти злився так - заховався за правильним записом коли догнав що сам тупиш?

Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:

Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
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18.01.2022 20:25 Відповісти
Ты хоть само поняло, что высрало, чмо необразованное и невоспитанное? Покажешь здесь свои влажные фантазии?

Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень

18 січня 2022

https://moz.gov.ua/article/news/pidvischennja-zarplat-medikam-hto-otrimuvatime-13-500-ta-20-000-griven-
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18.01.2022 20:37 Відповісти
дибилко русскокакающєє ти у сeбe в узкому мозку розбeрися - ти нe догнало написанe МОЗом чи ти розумiєш змiст i довбeш тут людям мозок замiсть того щоб довбати його дятлам з МОЗ за чiткiсть формулювання?
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18.01.2022 21:25 Відповісти
Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? И это не зависит от языка. Еще раз - не в пивнухе с корешами трешь. Если смысл написанного, тебе свинопас, мешате понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись.
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18.01.2022 22:04 Відповісти
ну як ти точно умудряєшся про сeбe розказувати! я обожнюю самокритикв алe вжe стає тeбe жалко.
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18.01.2022 23:46 Відповісти
Понятно, лечиться тебе уже бесполезно, свинопас. Давай. не останавливайся, сри и позорься дальше.
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19.01.2022 01:30 Відповісти
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:

Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
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18.01.2022 20:05 Відповісти
Я так зрозумів, що для лікарів ТА профес....... Як завжди, доходчиво написати статтю середня початкова освіта не дозволяє. Тримає з усіх сил.
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18.01.2022 19:07 Відповісти
Это перепечатка с сайта МОЗ. Там точно так же дословно. Вот и я о том - пропущена смысловая связка. Получился бред.
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18.01.2022 19:15 Відповісти
рiвeнь моз. алe у мoз нeмає форуму ...
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18.01.2022 20:00 Відповісти
Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою додали до пункту 1 Наказу МОЗ № 385 у підпункті 1.7 (далі - Перелік посад).

У окремих розділах Переліку посад виклали:

посади професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я: бактеріолога, біохіміка, вірусолога, генетика, ентомолога, імунолога, лаборанта клінічної діагностики, мікробіолога, паразитолога;
посади професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я: фахівця з громадського здоров'я та фахівця з довкілля та здоров'я;
посади професіоналів з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи: експерта-імунолога судового, експерта-токсиколога судового, експерта-цитолога судового.
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18.01.2022 19:07 Відповісти
На местные советы навесили , у нас уже недели две назад пояснили , что 50% медиков прийдется сократить . В общем зеля заходит в бар и громко - всем водки за счёт заведения
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18.01.2022 19:08 Відповісти
Ага. Такое "повышение" уже было для воспитателей и сотрудников детсадов. Банкет за счет чужого кармана. Мало зелень ободрала местные бюджеты, нужно добить
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18.01.2022 19:20 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/economic/768109.html https://interfax.com.ua/news/economic/768109.html

Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.
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18.01.2022 19:46 Відповісти
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18.01.2022 20:15 Відповісти
Причем тут одно к другому ? Писулька эта была состряпана, когда даже бюджет не был принят. На даты посмотрите.ю
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18.01.2022 20:56 Відповісти
Перед принятием гос.бюджета принимают бюджеты на уровне областей - районов - городов и далее по цепочке сверху вниз. Бюджет принимается на основе сверстанных снизу данных. Удосужтесь сначала изучить процесс.
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18.01.2022 21:02 Відповісти
Это вы говорите про сводный бюджет. А гос бюджет формируется немного по другому.
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18.01.2022 21:42 Відповісти
Т.е. от фонаря, без привязки к конкретным цифрам "хотелок" на местах?
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18.01.2022 21:59 Відповісти
Местные бюджеты формируются не из "хотелок", а из планов налоговых поступлений. Так же и госбюджет, но там другие налоги и источники доходов, ну и формируются сложнее и вот там есть "хотелки" различных огранов центральной власти или обязательства, как пример указ по зп врачам.
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19.01.2022 07:24 Відповісти
Мало того, что персонал сокращают - отделения целиком закрывают...
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19.01.2022 08:10 Відповісти
Угу, по странному стечению обстоятельств инфекционные в первую очередь
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19.01.2022 17:45 Відповісти
А может это водитель скорой с высшим инженерно- техническим образованием. Образование высшее, работает в медицине и профессионал своего дела.
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18.01.2022 19:57 Відповісти
писали ідіоти-модєратори
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19.01.2022 00:35 Відповісти
На фоні економічного зростання, чому б і не підняти?
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18.01.2022 18:52 Відповісти
Надіюсь, дуже надіюсь, що моїй сімейній коновалисі навпаки, відбавлять.
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18.01.2022 19:03 Відповісти
В Україні половина медиків, вибачте, але безтолкових.
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18.01.2022 19:03 Відповісти
Завдяки змінам у системі охорони здоров'я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує куди і як витрачаються гроші лікарні. Джерело:

Це означає, що "кошти на "достойне фінансове забезпечення" не дамо...
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18.01.2022 19:06 Відповісти
А якщо дамо, то розпорядником коштів будуть самі чесні головні лікарі. Ха-ха
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18.01.2022 19:17 Відповісти
Скоротили медсестер, і за рахунок економії добавили, уроди!
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18.01.2022 19:24 Відповісти
Так даже не добавили. У меня мама медик-уже предупредили, что денег на такие зарплаты нет.
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19.01.2022 08:01 Відповісти
Не смішіть.
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18.01.2022 19:39 Відповісти
Кто то верит что это 1) улучшит состояние отечественной медицины 2) улучшит уровень наших мед работников 3) улучшит качество оказываемых мед услуг.4 ) уменьшит поборы в мед учреждениях. Вопрос конечно чисто риторический.
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18.01.2022 19:39 Відповісти
Слушайте, это очень хорошая з.п. для медиков. Такого ещё не было не при одной из власти. Бюджетники начинают чувствовать себя уже хорошо, это обычная практика для Европы. Тут все завидуют бюджетникам и места очень востребованы. Сопоставима со многими европейскими странами(пусть и не с самыми благополучными, но из ЕС) такого уровня з.п.
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18.01.2022 19:45 Відповісти
Найбільш приємною ця новина буде для бухгалтерів лікарень. Нараховувати їм усім таку зарплату, а самим сидіти на мінімалці
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18.01.2022 20:15 Відповісти
ясно одно - кто-то будет получать 20 000 и больше
но только не те кто действительно заслуживает их своим трудом (т.е. адекватным лечением или профилактикой - за которую никогда и никому не заплатят...ибо платят за больных, а не за здоровых!!!)
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18.01.2022 19:46 Відповісти
Завозил недавно мамашу в областную больницу поближе к подъезду, бо ходит плохо - то чувство, когда при совке приехал на стоянку обкома партии на инвалидке… Лучше бы медсёстрам и санитаркам подняли…
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18.01.2022 19:47 Відповісти
Хотели как лучше, а получмлось как всегда.
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18.01.2022 19:58 Відповісти
Радуйся, страна. Нашли самых неимущих. Они, суки, и так в каждом кабинете с больных три шкуры дерут.
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18.01.2022 19:51 Відповісти
Награждение непричастных и наказание невиновных.
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18.01.2022 19:55 Відповісти
Не розумію, як КМУ може підвищити ЗП медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств, які не входять до сфери державного управління ? Нехай КМУ підвищить ЗП наприклад електрогазозварникам та шахтарям всіх підприємств, незалежно від форми власності
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18.01.2022 19:58 Відповісти
Сельская медицина. Сократили обслуживающий персонал : бухгалтеров, завхозов, уборщиков территорий, кочегаров, электриков, часть санитарок, медсестер. Оставшимся разделили одну ставку на двоих, при этом оклад остался прежний. А это 5000 грн на руки. За их счет повышают врачам и медсестрам. Реформа супер.
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18.01.2022 20:06 Відповісти
Я уже знаю что будет, людей просто переведут на полставки или сократят персонал.
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18.01.2022 20:48 Відповісти
Не ну они конечно мастера повышать зарплаты за чужой счет, а дело в том что финансирование больниц еще раньше перевели на местные бюджеты и там сейчас ломают головы кого уволить чтоб поднять остальным зарплаты.
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18.01.2022 20:51 Відповісти














Україна


@Just_Enemy

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https://twitter.com/Just_Enemy/status/1483511905130008580 31 мин



Залишилося збільшити ціни на електрику та газ, щоб компенсувати вартість електроенергії та газу для бізнесів Коломойського, Фірташа та Ахметова.

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18.01.2022 21:30 Відповісти
Ойвей... поясните мне, дураку, кто такой "професіоналі з вищою немедичною освітою, якій допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я"? Це працівник кварталу95, якого призначіли нейрохірургом????
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18.01.2022 21:41 Відповісти
руководство себе уже 100000 нарисовало
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19.01.2022 03:24 Відповісти
Так в тому і справа, що не зможе 100 000 намалювати. По розпорядженню того ж МОЗУ, зарплати адмвністративного підрозділу( Головних лікарів, генеральних директорів, начмедів і т.д.) не може перевищувати середню лікарську зарплату більше ніж на 40%
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19.01.2022 20:33 Відповісти
Да, но хитрожопые придумали фонд поощрения, санитарке 1000 себе 60000
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20.01.2022 20:01 Відповісти
 
 