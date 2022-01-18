Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 20 тисяч гривень на місяць, - роз'яснення МОЗ
Минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає підвищення базової заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності.
З того часу у медичних працівників виникли десятки запитань щодо розміру заробітної плати та кого саме стосуватиметься дане підвищення, зазначають в МОЗ.
Міністерство дало відповіді на найпоширеніші запитання з цього приводу, інформує Цензор.НЕТ.
Яку освіту повинні мати медики, аби отримувати базову заробітну плату?
Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.
Базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту:
- фаховий молодший бакалавр;
- фахівець з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта);
- перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;
- магістр з медсестринства.
Чи стосуватиметься дане підвищення зарплати медиків відомчих закладів охорони здоров'я?
Дана постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.
Нагадаємо, Кабінетом Міністрів було встановлено лише базовий рівень заробітної плати для лікарів та медичних сестер. Тобто медики, які працюють на повну ставку, не можуть отримувати заробітну плату меншу, ніж зазначено в постанові. При цьому, згаданий вище рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником медзакладу.
Завдяки змінам у системі охорони здоров’я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує куди і як витрачаються гроші лікарні.
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Это что за врачи с высшим не медицинским образованием? Кто это писал?
И кто конкретно должен платить эти доплаты -- МОЗ или снова местные советы?
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року https://lex.activelex.com/#/act/33667154 № 385 » від 24 лютого 2021 р. № 346, яким затверджено перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що складається з таких розділів:
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень
18 січня 2022
https://moz.gov.ua/article/news/pidvischennja-zarplat-medikam-hto-otrimuvatime-13-500-ta-20-000-griven-
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я - бактеріолог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клінічної діагностики, мікробіолог, паразитолог;
Професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я - фахівець з громадського здоров'я, фахівець з довкілля та здоров'я;
Професіонали з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи - експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судовий.
середняпочаткова освіта не дозволяє. Тримає з усіх сил.
У окремих розділах Переліку посад виклали:
посади професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я: бактеріолога, біохіміка, вірусолога, генетика, ентомолога, імунолога, лаборанта клінічної діагностики, мікробіолога, паразитолога;
посади професіонали з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я: фахівця з громадського здоров'я та фахівця з довкілля та здоров'я;
посади професіоналів з вищою немедичною освітою бюро судово-медичної експертизи: експерта-імунолога судового, експерта-токсиколога судового, експерта-цитолога судового.
Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.
Це означає, що "кошти на "достойне фінансове забезпечення" не дамо...
но только не те кто действительно заслуживает их своим трудом (т.е. адекватным лечением или профилактикой - за которую никогда и никому не заплатят...ибо платят за больных, а не за здоровых!!!)
Україна
@Just_Enemy
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https://twitter.com/Just_Enemy/status/1483511905130008580 31 мин
Залишилося збільшити ціни на електрику та газ, щоб компенсувати вартість електроенергії та газу для бізнесів Коломойського, Фірташа та Ахметова.