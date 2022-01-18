Немає жодних підстав стверджувати, що США і НАТО щось вирішують з РФ без України, - Кулеба

Немає жодних підстав стверджувати, що під час переговорів США та НАТО з Росією питання, пов'язані з Україною, вирішують без України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, Україна, знаємо про зміст тих розмов, які відбуваються між Сполученими Штатами і РФ. І контакти між президентом України та президентом Сполучених Штатів, мої контакти з державним секретарем були спрямовані саме на це. Ми знаємо, що відбувається за лінією НАТО-Росія. Ми як члени ОБСЄ знаємо, що відбувається там. Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі у Києві у вівторок.

Міністр зазначив, що формат, у якому всі – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – сядуть за один стіл – це фантастика.

"Цього не буде, так не працює дипломатія. Тому принципово те, що в тому форматі контактів, широких, різноманітних контактів на різних рівнях, який склався, Україна знає напевно, що жодного питання, пов'язаного з нею, не вирішують без урахування її позицій. Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - наголосив Кулеба.

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