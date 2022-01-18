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Глава МЗС Канади Жолі про зброю для України: "Ми ухвалимо це рішення" (оновлено)

Глава МЗС Канади Жолі про зброю для України:

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася щодо надання Україні озброєнь. Дипломат зазначила, що канадський уряд ухвалить рішення з цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільний брифінг Мелані Жолі і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Канада почула прохання України про постачання військового обладнання й ухвалить рішення у встановлені терміни, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також ухвалимо це рішення", - сказала глава МЗС Канади.

"Питання військового обладнання (military equipment – ред.). Ми почули гучні та зрозумілі вимоги з боку українського уряду. Багато офіційних осіб тут знову заявили про цю вимогу. Ми знаємо, що важливо відіграти нашу роль у цьому контексті. Тому ми розглядаємо опції та ухвалимо рішення у встановлені терміни", - сказала Жолі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Жолі додала, що нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне.

"Ми знаємо, що Росія розпочала кампанію дезінформації та пропаганди. Ми маємо переконатися, що сигнал зрозумілий. Нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне. Росія є агресором, і ми переконаємося, що стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми проводимо переговори через НАТО, ОБСЄ, будь-які форми дипломатичних каналів з усіма сторонами, зокрема з Росією, щоб переконатися, що в нас є дипломатичне рішення", - зазначила глава МЗС.

Нагадаємо, вчора британські літаки доставили в Україну протитанкове озброєння.

Також читайте: Немає жодних підстав стверджувати, що США і НАТО щось вирішують з РФ без України, - Кулеба

Канада (2206) зброя (7477) Кулеба Дмитро (3604) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+27
Итак, стало известно, что именно Британия поставила Украине в качестве противотанкового оружия. Это NLAW - Next Generation Light Anti-tank Weapon - такой «джавелин» на минималках, предназначенный для городского боя.

Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1

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18.01.2022 20:01
+19
Спасибо Канада!
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18.01.2022 20:14
+14
7-й. 6-й был в 15:30
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18.01.2022 19:44
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Ещё бы дали Советских истребителей, они у них есть и есть у некоторых стран НАТО, мы бы подремонтировали их, может некоторые пошли бы на запчасти.
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18.01.2022 19:37 Відповісти
Металлолом нам не нужен в авиации. 15 и 16 будет самое то. Немного подучить персонал, а пилоты после совковой техники после небольшой подготовки научатся порхать на мерседесах после совковых жигулей. Плюс обеспечение гарантийного заводского обслуживания и поставки ремонтного фонда.
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18.01.2022 20:25 Відповісти
У нас нет инфраструктуры для этих самолетов.
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18.01.2022 20:40 Відповісти
Что в Вашем понятии "инфраструктура"?
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18.01.2022 20:48 Відповісти
в том числе и боезапас...который надо пополнять,и за немалые деньги.
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18.01.2022 20:55 Відповісти
Это прописывается в контракте на поставку. И я, как авиационный инженер по вооружению, Вам скажу что все возможные продления средств поражения к МиГ-29 и Су-27 уже прошли все возможные этапы продления и становятся не то что неэффективными средствами поражения, а и опасными в обращении с ними.
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18.01.2022 20:59 Відповісти
я имел ввиду пополнение,а не первоначальный контракт при поставке самолетов .а так да,они конечно поставят комплекс...но во время горячейфазы все быстро израсходуется.в у нас даже снаряды для пушек не взаимозаменяемы.
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18.01.2022 21:04 Відповісти
Это прописывается в контракте на поставку. Я что-то непонятное написал?
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18.01.2022 21:07 Відповісти
прописать можно многое.но нужны деньги.авиация штука дорогостоящая.
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18.01.2022 21:09 Відповісти
А на велике крадівництво бабло нехилое ушло?
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18.01.2022 21:33 Відповісти
то то и оно,что уже ушло.и его не вернешь в ближайшей перспективе.
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18.01.2022 21:35 Відповісти
Запчастини, інструменти і спецобладнання для ремонту, комп'ютерні програми, **********...
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18.01.2022 20:57 Відповісти
Это все идет в контракте.
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18.01.2022 21:01 Відповісти
У контракті на НОВІ або КАПІТАЛЬНО ВІДРЕМОНТОВАНІ і МОДЕРНІЗОВАНІ літаки...

І так, Канада їх не виробляє (лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
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18.01.2022 21:06 Відповісти
(лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
Зачем мне задавать вопрос, если Вы сами на него и ответили?
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18.01.2022 21:08 Відповісти
Так вони збирають те, що їм США по контракту для їх ВПС поставили. Грубо кажучи, крила прикручують. І ні літаком більше!
Це як у нас американським тепловозам в Крюківці колісні пари прикручували...
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18.01.2022 21:11 Відповісти
Грубо кажучи, крила прикручують. І ні літаком більше!
А в чем проблема для нас?
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18.01.2022 21:35 Відповісти
У тому, що американці продають канадцям лише стільки літаків, скільки їм треба...
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18.01.2022 21:51 Відповісти
Вы так проникли в кулуары этого контракта? Или Вы экстрасекс в вопросах поставки вооружений Канадой?
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18.01.2022 22:04 Відповісти
Нам нужны дроны, а не технологии 20-ого века
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18.01.2022 20:52 Відповісти
Зєля тим часом дерева висаджує.
Highlander Freeman
@highlander_free
· 7 год
У селі Брошнів Івано-Франківської області зняли неймовірних масштабів територію, заповнену карпатським деревом. Місцеві кажуть, що ліс їде до Європи, а наповнюються тисячі квадратних метрів території за лічені дні.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1483461838188732423
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18.01.2022 19:38 Відповісти
Стінгерів якщо Канада надасть то буде взагалі норм.
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18.01.2022 19:43 Відповісти
7-й. 6-й был в 15:30
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18.01.2022 19:44 Відповісти
Итак, стало известно, что именно Британия поставила Украине в качестве противотанкового оружия. Это NLAW - Next Generation Light Anti-tank Weapon - такой «джавелин» на минималках, предназначенный для городского боя.

Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1

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18.01.2022 20:01 Відповісти
хорошо, если правда но честно говоря такие вещи лучше дерхать в секрете кто, сколько и чего поставил. Летают и летают.
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18.01.2022 20:15 Відповісти
Да там прям на лётном поле предателей хоть жопой жуй… Разведка козлорейха давно всё знает. А вот для рядовых бурятов-танкистов очень полезная информация..))
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18.01.2022 20:28 Відповісти
Как Вы пропонуете это держать в тайне от Дерьмака и Демченко?
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18.01.2022 20:50 Відповісти
для многих стран открываются поистине невероятные возможности опробовать в реале свой ВПК , да и зажмурить сотню другую обезумевших орков - это не только приятно но и полезно для мира во всем мире
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18.01.2022 20:22 Відповісти
Только вот проблема в том что наша власть и наше командование не разрешает нашим бойцам воевать в городе, а выводит их в чистое поле. Приведут каких то бабок- сепаров вместе с ОБСЕ и скажут чтобы ВСУ убирались из города ато они баяцца.
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18.01.2022 20:49 Відповісти
Жалко что не дали их лет 5-7 раньше...
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18.01.2022 21:02 Відповісти
https://prm.ua/ssha-planuiut-nadaty-ukraini-viyskovi-helikoptery-iaki-ranishe-nalezhaly-afhanistanu-zmi/ США планують надати Україні військові гелікоптери, які раніше належали Афганістану


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18.01.2022 19:45 Відповісти
це для них майданчики облаштовують?

Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будувати вертолітні майданчики для перекидання резервів у разі необхідності. Все черезспровоковану режимом https://zaxid.net/oleksandr_lukashenko_tag46581/ Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах країн ЄС.

Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону, https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-kordoni-z-Bilorussyu-prodovzhutsya-inzhenerne-oblashtuvannya-kordonu/ повідомляє ДПСУ. Так, ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників - вони виготовляють встановлюють загородження. https://zaxid.net/news/
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18.01.2022 19:50 Відповісти
Ні, це Зеля у Гуту буде літати...
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18.01.2022 20:46 Відповісти
гелікоптер це не автомат, на ньому ще потрібно навчитися літати, а часу якраз немає
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18.01.2022 21:39 Відповісти
Дякуем... друг позноётся в беде...‼️
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18.01.2022 20:11 Відповісти
Спасибо Канада!
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18.01.2022 20:14 Відповісти
Лучше всё же подождать пока решение будет де-факто принято. Запад настолько часто ограничивался обещаниями и намёками без реальной помощи, что радоваться раньше времени не стОит.
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18.01.2022 20:21 Відповісти
какие намеки? влезь на сайт флайтрадара и посчитай,сколько бортов уже приняли в киеве
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18.01.2022 21:00 Відповісти
Це потрібно робити якомога скоріше...
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18.01.2022 20:28 Відповісти
А германцы будут на этом фоне сосать позор сотрудничества с русским гитлером
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18.01.2022 20:29 Відповісти
Опять ваньки ихних бабснасилуют, делов то…
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18.01.2022 21:13 Відповісти
Канада то природній друг України, але не варто витрачати час на роздум, бо часу критично не вистачає!
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18.01.2022 20:48 Відповісти
Зброя це добре,але хтось може собі уявити обдовбаного,полохливого недоумкуватого сморчка в ролі головнокомандуючого?!
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18.01.2022 20:49 Відповісти
Его роль иная вовсе: как у того, кто продал Иисуса.
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18.01.2022 20:52 Відповісти
***** же уявляйе..
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18.01.2022 21:01 Відповісти
Ковыряясь пальчиком..: Вы там F-18 недавно списывали…
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18.01.2022 21:11 Відповісти
Там старі версії Ф-18 були, рівня наших Міг-29... Їх треба модернізовувати, інакше це шило на мило!
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18.01.2022 21:53 Відповісти
Прямо сейчас до Киева долетает очередной С17 с Британии с оружием для Украины.
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18.01.2022 21:14 Відповісти
"Шведський вогонь" прошиває танк вогняними струменями. Про ПТРК, котре Великобританія надіслала Україні (відео)

https://patrioty.org.ua/politic/shvedskyi-vohon-proshyvaie-tank-vohnianymy-strumeniamy-pro-ptrk-kotre-velykobrytaniia-nadislala-ukraini-video-407065.html
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18.01.2022 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T8x3Q8JBP7M
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18.01.2022 21:20 Відповісти
Запад уже готовит эшелоны снарядов, ракет для Украины и держит кулачки, а в Украине судя по беззаботным и ржущим в интернете не очень-то и верят в войну.
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18.01.2022 21:25 Відповісти
Я тут в нас не бачу ''ржущих'', а спокійно готуємось захищати сою землю від окупанта.
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18.01.2022 21:32 Відповісти
К сожалению будет война или нет мы не решаем .Но мне кажется для настоящего мужчины повоевать за Родину и отправить на тот свет десяток орков очень не плохая перспектива , гнить в их тюрмах за право быть человеком это удел самих орков. Мы нация не покорённых,нас монголы вырезали мы возрождались , а кучке орков ,, МИ ДАМО РАДУ ,, тем более сцыкунов которые говорили ,,за это правительство я умирать не буду,, почти не осталось , люди будут резать сук за свою землю,семью, хату, . Так что если читаете меня Москалятки уже запасайтесь памперсами
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18.01.2022 21:47 Відповісти
У кремлёвского педика уже рефлекс: Запад надо настращать, и он пойдёт на переговоры. Переговоры можно продать своим ободранным избирателям как победу над НАТО, мы им дали, они отступили, нас все боятся - пока я у власти.
Вот только ни руководство армии не хочет менять дачи на блиндажи,
ни остальные верховные смотрящие - у них всё на мази,
а как может повернуться - ещё не известно.
Дешевле моль придушить и наслаждаться жизнью.
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18.01.2022 22:11 Відповісти
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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18.01.2022 23:05 Відповісти
русский оккупант должен быть мертв.
Слава Украине!
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18.01.2022 23:58 Відповісти
 
 