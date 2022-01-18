Глава МЗС Канади Жолі про зброю для України: "Ми ухвалимо це рішення" (оновлено)
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася щодо надання Україні озброєнь. Дипломат зазначила, що канадський уряд ухвалить рішення з цього питання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільний брифінг Мелані Жолі і глави МЗС України Дмитра Кулеби.
Канада почула прохання України про постачання військового обладнання й ухвалить рішення у встановлені терміни, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також ухвалимо це рішення", - сказала глава МЗС Канади.
"Питання військового обладнання (military equipment – ред.). Ми почули гучні та зрозумілі вимоги з боку українського уряду. Багато офіційних осіб тут знову заявили про цю вимогу. Ми знаємо, що важливо відіграти нашу роль у цьому контексті. Тому ми розглядаємо опції та ухвалимо рішення у встановлені терміни", - сказала Жолі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.
Жолі додала, що нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне.
"Ми знаємо, що Росія розпочала кампанію дезінформації та пропаганди. Ми маємо переконатися, що сигнал зрозумілий. Нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне. Росія є агресором, і ми переконаємося, що стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми проводимо переговори через НАТО, ОБСЄ, будь-які форми дипломатичних каналів з усіма сторонами, зокрема з Росією, щоб переконатися, що в нас є дипломатичне рішення", - зазначила глава МЗС.
Нагадаємо, вчора британські літаки доставили в Україну протитанкове озброєння.
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І так, Канада їх не виробляє (лише є локалізована крупновузлова збірка із американських комплектів для своїх ВПС).
Зачем мне задавать вопрос, если Вы сами на него и ответили?
Це як у нас американським тепловозам в Крюківці колісні пари прикручували...
А в чем проблема для нас?
Highlander Freeman
@highlander_free
· 7 год
У селі Брошнів Івано-Франківської області зняли неймовірних масштабів територію, заповнену карпатським деревом. Місцеві кажуть, що ліс їде до Європи, а наповнюються тисячі квадратних метрів території за лічені дні.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1483461838188732423
Разработка шведов - "Saab". Принцип тот же - выстрелил и забыл. ТТХ великолепные - пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы - 20 метров, вес двенадцать килограмм.
За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Время захвата цели - две-три секунды.
Ну, то есть просто великолепная штука.
Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.
То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.
Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.
Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1 https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1
Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будувати вертолітні майданчики для перекидання резервів у разі необхідності. Все черезспровоковану режимом https://zaxid.net/oleksandr_lukashenko_tag46581/ Олександра Лукашенка міграційну кризу на кордонах країн ЄС.
Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону, https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-kordoni-z-Bilorussyu-prodovzhutsya-inzhenerne-oblashtuvannya-kordonu/ повідомляє ДПСУ. Так, ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників - вони виготовляють встановлюють загородження. https://zaxid.net/news/
https://patrioty.org.ua/politic/shvedskyi-vohon-proshyvaie-tank-vohnianymy-strumeniamy-pro-ptrk-kotre-velykobrytaniia-nadislala-ukraini-video-407065.html
Вот только ни руководство армии не хочет менять дачи на блиндажи,
ни остальные верховные смотрящие - у них всё на мази,
а как может повернуться - ещё не известно.
Дешевле моль придушить и наслаждаться жизнью.
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
Слава Украине!