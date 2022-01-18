УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11325 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 901 121

Зеленський має невідкладно звернутись до нації з тим, що влада робитиме для захисту країни, - Яценюк

Зеленський має невідкладно звернутись до нації з тим, що влада робитиме для захисту країни, - Яценюк

Президент Володимир Зеленський повинен невідкладно звернутись до нації з тим, що буде робити влада для захисту країни, а Рада має зібратися на позачергове надзвичайне засідання за присутності Президента, уряду, військового командування.

Про це пише у фейсбуці Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що ймовірність нападу Росії на Україну збільшується: "Путін продовжує ескалацію проти України і нарощує шантаж".

"Захід став чітко на захист України. Вся світова спільнота б’є у дзвони на захист України. Всі, окрім керівництва України. Адже воно зайнято боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", - наголосив він.

Зеленський, підкреслив Яценюк, повинен невідкладно звернутись до нації "і сказати людям правду про те, чого очікувати і що буде робити влада для захисту країни".

Читайте: Постійною боротьбою проти НАТО, України та США Путін насправді бореться за свою владу в Росії, – Яценюк

Він також наголосив, що повинно бути скликано позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за присутності Президента, уряду, військового командування:

"РНБО України має працювати в щоденному режимі і стати органом координації оборони держави".

"Всі національні сили повинні об’єднатись для найвищої мети - захисту України. Історія нам не пробачить помилки чи поразки. Історія поважає відважних і достойних", - підкреслив Яценюк.

Також читайте: Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) росія (65394) Яценюк Арсеній (2572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Да нахрена оно ему надо! Дорожка простаивает!!
показати весь коментар
18.01.2022 19:45
+36
Порошенко,Турчинов, Яценюк,эта тройка вытянула тогда страну, а теперь можете меня хаять. Скажу сразу,не надо про армию и добрабаты,это другая история
показати весь коментар
18.01.2022 20:04
+32
зеЛя марионетка беНи.и ссыкливый упырина.

он уже 'нарулил' на несколько пожизненных. и за все будет отвечать.
показати весь коментар
18.01.2022 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://youtube.com/watch?v=GiStegBG4vA&feature=share.
показати весь коментар
18.01.2022 23:49 Відповісти
так то ж запоребриковий провокатор, щойнозаряжений, найсвіжіший ІD: 501254
показати весь коментар
19.01.2022 01:42 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 22:27 Відповісти
зеговнокомандувач накаже брати приклад з нього: відбиватись мокрими штаньми і важким памперсом
показати весь коментар
18.01.2022 21:46 Відповісти
Я вам ничего не должен! (с)
показати весь коментар
18.01.2022 21:55 Відповісти
Зеленский действует, как обычный агент российских спецслужб, старается прежде всего "нейтрализовать" того, кто способен возглавить сопротивление Украины российскому агрессору, как он уже делал в 2014 -2015г. Никакого сопротивления агрессору быть не должно. Все это может печально для нас кончится.
показати весь коментар
18.01.2022 22:07 Відповісти
Все залежить від всіх і кожного особисто.
показати весь коментар
18.01.2022 22:09 Відповісти
Это все слова, а в жизни очень много зависит от ЛИДЕРов по жизни, за которыми идут люди. Они реально могут менять все в жизни очень многих людей. Время такое, что настоящих лидеров мало, одни балбесы.
показати весь коментар
18.01.2022 22:15 Відповісти
Оманская заначка - единственное что ценно для данного режима.
показати весь коментар
18.01.2022 22:15 Відповісти
якщо РФ нападе, зеленьский всіх відвезе не сейшели. Будемо там жити
показати весь коментар
18.01.2022 22:58 Відповісти
ЗЕ уже накрав на 5 пожиттєвих. Єдиний спосіб для нього уникнути відповідальності це програти війну. Думайте.
Немає країни - немає відповідальності.
показати весь коментар
18.01.2022 23:55 Відповісти
прошу вас, мужики (если вы не бабы) сегодня объединиться с одной целью - отпор агрессору! прекратить промежду собой мелочные срачи и претензии. ситуация критичная. запад крнсолидируется в помощи Украине! не ЗЕпрезиденты, не поршенку, а именно Украине. травите ботов пророссийских! хоть так помогайте И-нет очистить от их провокаторов и пропагандистов.
показати весь коментар
19.01.2022 00:38 Відповісти
Коли варвари стоять біля границь , мене цікавить не те хто, що продавав в 2014, а як влада готує населення. Як до нападу так і до захисту...
Яценюк 100% правий, я в шоці від тишини Зеленського...Ось де зрада...
показати весь коментар
19.01.2022 00:59 Відповісти
Кому напад, а кому і Сейшели, Люся як взнала, що її з собою туди не взяли - звільнилась
показати весь коментар
19.01.2022 03:52 Відповісти
Для спасения страны надо продолжить на второй срок (непременно фальцетом Яйценюха): "Йулююю"... в смысле в Качановку
показати весь коментар
19.01.2022 05:00 Відповісти
Он не может

Я усталый глупый клоун
Я машу мечом картонным
И в лучах моей короны
Умирает светоч дня.
Звенят, гудят джаз-банды
Танцуют обезьяны
И бешенно встречают рождество
А я кривой и пьяный
Заснул у фортепьяно
показати весь коментар
19.01.2022 07:02 Відповісти
Боевой Кролик, Вы правы!!!

Но страной командует клоун......, просто клоун....
показати весь коментар
19.01.2022 07:43 Відповісти
нехай краще тупий кролик розкаже ЯК "стіна" яка не може втримати кабана стримає ворогів? Просрати (через свою фірму) гроші це був гешефт жида яценюка
показати весь коментар
19.01.2022 08:18 Відповісти
Звернеться, по відосику-гундосику із спортзалу, а в Раді Рабінович заспіває "вставай страна огромная".
показати весь коментар
19.01.2022 08:42 Відповісти
Пред лицем агрессора страшного и ужасного на мощь Великого Яйценюка токмо и уповаю, ибо за свою премьерскую каденцию Яйценюк лучше всех подготовился к отражению агрессии - наградил себя пятью стволами [ист. Википедия]:
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
показати весь коментар
19.01.2022 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 