Зеленський має невідкладно звернутись до нації з тим, що влада робитиме для захисту країни, - Яценюк
Президент Володимир Зеленський повинен невідкладно звернутись до нації з тим, що буде робити влада для захисту країни, а Рада має зібратися на позачергове надзвичайне засідання за присутності Президента, уряду, військового командування.
Про це пише у фейсбуці Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що ймовірність нападу Росії на Україну збільшується: "Путін продовжує ескалацію проти України і нарощує шантаж".
"Захід став чітко на захист України. Вся світова спільнота б’є у дзвони на захист України. Всі, окрім керівництва України. Адже воно зайнято боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", - наголосив він.
Зеленський, підкреслив Яценюк, повинен невідкладно звернутись до нації "і сказати людям правду про те, чого очікувати і що буде робити влада для захисту країни".
Він також наголосив, що повинно бути скликано позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за присутності Президента, уряду, військового командування:
"РНБО України має працювати в щоденному режимі і стати органом координації оборони держави".
"Всі національні сили повинні об’єднатись для найвищої мети - захисту України. Історія нам не пробачить помилки чи поразки. Історія поважає відважних і достойних", - підкреслив Яценюк.
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Немає країни - немає відповідальності.
Яценюк 100% правий, я в шоці від тишини Зеленського...Ось де зрада...
Я усталый глупый клоун
Я машу мечом картонным
И в лучах моей короны
Умирает светоч дня.
Звенят, гудят джаз-банды
Танцуют обезьяны
И бешенно встречают рождество
А я кривой и пьяный
Заснул у фортепьяно
Но страной командует клоун......, просто клоун....
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
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