Зеленський має невідкладно звернутись до нації з тим, що влада робитиме для захисту країни, - Яценюк

Президент Володимир Зеленський повинен невідкладно звернутись до нації з тим, що буде робити влада для захисту країни, а Рада має зібратися на позачергове надзвичайне засідання за присутності Президента, уряду, військового командування.

Про це пише у фейсбуці Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що ймовірність нападу Росії на Україну збільшується: "Путін продовжує ескалацію проти України і нарощує шантаж".

"Захід став чітко на захист України. Вся світова спільнота б’є у дзвони на захист України. Всі, окрім керівництва України. Адже воно зайнято боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", - наголосив він.

Зеленський, підкреслив Яценюк, повинен невідкладно звернутись до нації "і сказати людям правду про те, чого очікувати і що буде робити влада для захисту країни".

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Він також наголосив, що повинно бути скликано позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за присутності Президента, уряду, військового командування:

"РНБО України має працювати в щоденному режимі і стати органом координації оборони держави".

"Всі національні сили повинні об’єднатись для найвищої мети - захисту України. Історія нам не пробачить помилки чи поразки. Історія поважає відважних і достойних", - підкреслив Яценюк.

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