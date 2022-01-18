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Російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні, - Білий дім

Російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні, - Білий дім

США обізнані про плани Росії вивести певний дипломатичний персонал з України.

Про це повідомила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.

Нагадаємо, що раніше американське видання The New York Times повідомило, що на початку січня Росія нібито почала евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі, - МЗС РФ спростовує інформацію про евакуацію дипломатів

Автор: 

посольство рф (331) США (23065) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+28
как бы свинособак выпереть и чтобы они не возвращались!!!
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18.01.2022 21:12
+20
Та нехай лапатні смердючи свині евакуюються до запарєбрікава свинарніка-повітря в Україні стане лише чистішим...
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18.01.2022 21:14
+17
Унітази повезли в *****.
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18.01.2022 21:17
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как бы свинособак выпереть и чтобы они не возвращались!!!
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18.01.2022 21:12 Відповісти
Та нехай лапатні смердючи свині евакуюються до запарєбрікава свинарніка-повітря в Україні стане лише чистішим...
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18.01.2022 21:14 Відповісти
воно то нехай би валили... але оскільки це стосується дип.корпусу - евакуація сімей дипломатів, то це може бути черговим кроком до наближення реальної війни
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18.01.2022 22:15 Відповісти
і шо ?? путінцям і своїх так само не жаль. . .. а в посольстві вони провели тренування - щоб заспокоїти дипломатів. . .
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19.01.2022 10:36 Відповісти
Сім'ї повивозять, а самі ще почекають.
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19.01.2022 12:30 Відповісти
Унітази повезли в *****.
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18.01.2022 21:17 Відповісти
Вдома на буси мінятимуть
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18.01.2022 23:05 Відповісти
WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1483518227049328646 1 мин



US officials: "Our intelligence says that Russia is planning to attack and capture Kyiv."
Официальные лица США: «Наша разведка говорит, что Россия планирует атаковать и захватить Киев».
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18.01.2022 21:17 Відповісти
та куй им в сраку )
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18.01.2022 21:20 Відповісти
Зараз йде величезним потоком нон-стоп московська армада до Білорусії. Пройди цим твітером і переконайся сам.
- потрібно бути готовими до такого сценарію
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18.01.2022 21:25 Відповісти
Спасиб, Володька. Мы про эту падлянку знаем.
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18.01.2022 21:30 Відповісти
мокра-голодна-замерзла армада каців є вельми небезпечна для місць її оперативної дислокації (і болота на Прип'яті не замерзають, хто не зна')
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18.01.2022 21:30 Відповісти
да! у чехов просили пожрать и вотки.
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18.01.2022 21:33 Відповісти
болота при таких морозах в полесье не замерзают. но есть дороги, асфальтированные.
и что интересно, те мосты, что были слабоваты на украинском полесье для танков с декабря на ремонте с хорошими бетонными обьездами
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18.01.2022 22:16 Відповісти
Минулого року була інформація в газеті, що в білоруських лісах побудували три дороги до українського кордону такої якості, що розраховані на перевезення важкої техніки. Це було ще далеко до виборів.
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19.01.2022 12:37 Відповісти
ну из Беларуси давно уже, лет 7-8 нонстоп возят в Украину солярку, бензин, битум итд,
смысл имело беларусам дороги сделать.
но, планы москва строит далекие по инвазии, могли и планировать
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19.01.2022 12:57 Відповісти
аха!!и не забудьте!! чтоб резьба была обязательно левой!!
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18.01.2022 22:40 Відповісти
А де посилання на "US officials"? Це приблизно так, коли немає конкретних даних, кажуть "По информации компетентных органов"....
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19.01.2022 09:55 Відповісти
ну, на каців це геть не схоже
вони радше теракт у власній амбасаді на Повітрофлотському влаштують чи з гранатомета по ній влуплять
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18.01.2022 21:18 Відповісти
Перед началом переговоров с США и НАТО , россияне пьітались придать правдоподобие своему блефу . Хуже пришлось солдатам , морозящим яйца в палатках у украинской границьі . 😃
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18.01.2022 21:21 Відповісти
Это для них курорт по сравнению с Бурятией или Чукоткой.
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18.01.2022 21:25 Відповісти
нехай кисдують свині " мелкими шагами " на помої, у паРашу,
зі своїм рашистським "величієм"
яке в них ... під засраним крученим хвостом
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18.01.2022 21:24 Відповісти
И ?! сотрудники посольства послали накуй євакуаторов ??
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18.01.2022 21:24 Відповісти
Свято наближаєтся
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18.01.2022 21:27 Відповісти
нажаль це може обернутись таким "святом", що пандемія та тотальний локдаун здадуться раєм...
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18.01.2022 22:19 Відповісти
попри здутий Ан-225 паркан, з Брайз-Нортона до нас іще подаруночки летять на RRR6894 Royal Air Force
і з кожним новим бортом пригоди іхтамнєтов по кордонах з рб та рф при нульовій температурі на вітрі 40 м/с виглядають усе романтичніше
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18.01.2022 21:28 Відповісти
ветерт шота сильный .144 км\ч
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18.01.2022 21:34 Відповісти
самый хреновый ветер - 73
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18.01.2022 22:08 Відповісти
і цей британський борт так само дав крюка через Данію - від гансів подалі
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18.01.2022 21:35 Відповісти
щойно над Дніпром повернув і йде в Бориспіль на посадку
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18.01.2022 21:43 Відповісти
а зараз він уже сідає вдома в Брайз-Нортоні
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19.01.2022 12:53 Відповісти
Казали по тб в новинах, що ганси відмовили в небі англійцям у перевезенні зброї...
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19.01.2022 12:43 Відповісти
...но это не точно 😁😁
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18.01.2022 21:29 Відповісти
эвакуювали, фэйк, не эвакуювали, но собирались, но это не точно.
нафиг нагнетать?
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18.01.2022 21:45 Відповісти
Чувствую, что мы еще не одну такую офигительную историю услышим.
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18.01.2022 23:25 Відповісти
Как это вообще возможно,посольство оккупантов в центре Киева,12000 предприятий с российскими хозяевами,вы просто терпилы и лохи,бугагага)
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18.01.2022 22:03 Відповісти
В рф нет дипломатов.... есть только сотрудники ФСБ...
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18.01.2022 22:04 Відповісти
тех они на работу в ОП устоили
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18.01.2022 22:09 Відповісти
И ермаком назвали...
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18.01.2022 22:11 Відповісти
здается мне, что там их есть побольше
каких то могли по ходу вербануть

как они работают с новыми. находят человека возле корыта повыше с большим компроматом, который они собрали. говорят, или работаешь с нами, или в прессе засветим или итд
и чем больше такого товара у них на руках, тем наглее они с нами будут себя вести

потому, надо доводить до ума вагнергейт
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18.01.2022 22:40 Відповісти
В данном контексте, дипломат - род деятельности, а не склад характера или призвание)
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18.01.2022 22:10 Відповісти
Їх не можна випускати. НЕ ВИПУСКАТИ, і все тут. Сиділи тут розвідниками, нехай сидять до кінця, і гинуть, як будуть їхні кукловоди закидати нас бомбами.
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18.01.2022 22:16 Відповісти
Пусть ещё назло нам насрут себе в штаны.
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18.01.2022 22:17 Відповісти
Утром они говорят что вовсю уже вывозят а после опровержения говорят это было в планах.)))
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18.01.2022 22:23 Відповісти
Утром говорили не они, а пресса.
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18.01.2022 22:28 Відповісти
Да но такие издания как The New York Times не будет ничего сочинять, значит им предоставили эту информацию.
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18.01.2022 22:39 Відповісти
Баба з воза - коням легше.Чим їх тут менше, тим чистіше повітря
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18.01.2022 22:29 Відповісти
Потім приміщення хлоркою обробити треба.
Не один раз. З 3-4.
Потім іонізатором десь на добу.
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18.01.2022 23:09 Відповісти
А чего не эвакуировали? Дрезина не доехала?
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18.01.2022 22:47 Відповісти
Хай краще кремлядці свої сім ї зі Штатів евакуюють, бо як що так піде то скоро рсєянє у всьому світі стануть терористами
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18.01.2022 22:57 Відповісти
по нормальному дипломатов нужно біло віслать сразу после того, как йухло Крым отжало.но власти закатили сопли "там же наши люди работают"( на самом деле причина одна- бо торговать нужно,бабло теряется ) так и по сей день. така от війна
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18.01.2022 23:12 Відповісти
Читаю радостные посты и чувствую себя героем фильма "не смотрите наверх". Просто хочется спросить: "Люди, вы что, вообще не понимаете?" Это может быть признаком скорой войны. не той, что сейчас, а когда наступление пойдет сразу с нескольких сторон, а у нас реально усилен только Донбасс. Тут надо криком кричать и бежать либо в военкомат, уточнять данные как мимнимум (а как максимум - подписывать контракт), ну, или за границу, кому что предпочитетльней.
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18.01.2022 23:25 Відповісти
Це не просто признак війни, евакуація дипмісій і озачає війну.
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19.01.2022 12:37 Відповісти
Плевать хотело Уйло на этих дипломатов.
Эффект неожиданности ему важнее, чем граждане, которых еще нарожают.
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18.01.2022 23:55 Відповісти
Так что, про эвакуацию российских дипломатов был фейк?
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19.01.2022 00:16 Відповісти
....хлопцы, не слухаем бабок на Даун-стрит, а готовимся к посевной: роботы много
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19.01.2022 04:48 Відповісти
рузге готовилось, конечно это правда. Недаром ******* находился в добровольном изгнании. 10 дней никто не мог обнаружить логово, покрытое зеленою слизью. А когда прояснилось приехал, и всем рассказывает что он взял Пу на "слабо", Пора запускать "Мрию" в Китай за памперсами и прокладками..... это все таки это символы правления ЗЕ, у одних чалма и жезл, в других -памперсы и прокладки. Так что если это чмо исчезнет, значит рузге идет на приступ ....
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19.01.2022 10:01 Відповісти
унитазы то хоть забрали?
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19.01.2022 11:05 Відповісти
 
 