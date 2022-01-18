Російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні, - Білий дім

США обізнані про плани Росії вивести певний дипломатичний персонал з України.

Про це повідомила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.

Нагадаємо, що раніше американське видання The New York Times повідомило, що на початку січня Росія нібито почала евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України.

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