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Російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні, - Білий дім
США обізнані про плани Росії вивести певний дипломатичний персонал з України.
Про це повідомила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.
Нагадаємо, що раніше американське видання The New York Times повідомило, що на початку січня Росія нібито почала евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України.
Топ коментарі
+28 Борменталь Незабаром
показати весь коментар18.01.2022 21:12
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 21:14
+17 Павло ШОвте
показати весь коментар18.01.2022 21:17
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@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1483518227049328646 1 мин
US officials: "Our intelligence says that Russia is planning to attack and capture Kyiv."
Официальные лица США: «Наша разведка говорит, что Россия планирует атаковать и захватить Киев».
- потрібно бути готовими до такого сценарію
и что интересно, те мосты, что были слабоваты на украинском полесье для танков с декабря на ремонте с хорошими бетонными обьездами
смысл имело беларусам дороги сделать.
но, планы москва строит далекие по инвазии, могли и планировать
вони радше теракт у власній амбасаді на Повітрофлотському влаштують чи з гранатомета по ній влуплять
зі своїм рашистським "величієм"
яке в них ... під засраним крученим хвостом
і з кожним новим бортом пригоди іхтамнєтов по кордонах з рб та рф при нульовій температурі на вітрі 40 м/с виглядають усе романтичніше
нафиг нагнетать?
каких то могли по ходу вербануть
как они работают с новыми. находят человека возле корыта повыше с большим компроматом, который они собрали. говорят, или работаешь с нами, или в прессе засветим или итд
и чем больше такого товара у них на руках, тем наглее они с нами будут себя вести
потому, надо доводить до ума вагнергейт
Не один раз. З 3-4.
Потім іонізатором десь на добу.
Эффект неожиданности ему важнее, чем граждане, которых еще нарожают.