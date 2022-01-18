УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 212 8

Пентагон не бачить ознак деескалації на кордоні РФ та України

Пентагон не бачить ознак деескалації на кордоні РФ та України

Військові США поки що не спостерігають свідчень деескалації ситуації на кордоні РФ та України.

Про це заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас; немає знаків, указівок, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації", - сказав він на брифінгу.

Він нагадав, що США раніше говорили РФ про бажання обговорювати зміни масштабів і характеру своїх військових навчань, проте лише за аналогічних кроків у відповідь з боку Росії.

Читайте: Окупанти можуть на Водохреще влаштувати провокацію на Донбасі, - Центр стратегічних комунікацій. КАРТА

Також Кірбі заявив, що характер розгортання військ РФ у регіоні дає російському командуванню "безліч можливостей". Водночас він сказав, що зараз важко сказати, який саме варіант дій обере Росія.

Автор: 

Пентагон (1432) росія (65394) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебіли бачать.
показати весь коментар
18.01.2022 21:52 Відповісти
Так не можна бачити те,чого намає...
показати весь коментар
18.01.2022 21:52 Відповісти
Таке враження, що країна має залізний купол я у Ізраїлю і влада прокатчино нічого не робить, автось пронесе
показати весь коментар
18.01.2022 21:57 Відповісти
Дурні,завше щасливі
показати весь коментар
18.01.2022 21:59 Відповісти
А влада Зєлєнского навпаки - не бачить ескалації. Антагоністи? 🤔
показати весь коментар
18.01.2022 23:05 Відповісти
Ничего не будет . Потрясут оружием , дождуться сертификации СП2 и отведут войска в места постоянной дислокации .
показати весь коментар
18.01.2022 23:08 Відповісти
А членограй после буковеля на Сейшелы поехало отдыхать. Какая разница?!

Кушай-те!
показати весь коментар
19.01.2022 01:57 Відповісти
И не увидит, пока есть Россия в современном виде. Они не могут от нас отцепиться, потому как вся их история, на которой они строят свою идентичность и государство, целиком спизж... позаимствована у нас.
показати весь коментар
19.01.2022 06:37 Відповісти
 
 