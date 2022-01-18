Невідомі розпитували одеситів про "бази США", видаючи себе за журналістів "Суспільного"

До перехожих на вулиці вони зверталися російською мовою. Хто були ці люди - невідомо.

Про це повідомила у фейсбуці продюсер Одеської філії "Суспільного" Олена Кваша, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні невідома знімальна група здійснювала в Одесі вуличне опитування, називаючи себе "Суспільним Одеси". Стосувалось "опитування" тематики безпеки, ставлення одеситів до "військових баз Америки в Одесі", - написала вона.

Вона зазначила, що ці люди не є співробітниками "Суспільного", а до перехожих вони зверталися російською мовою.

"Наші журналісти мають посвідчення і спілкуються українською мовою", - підкреслила продюсер.

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Кваша додала, що наразі невідомо, яку саме мету мала ця група осіб. Вона зазначила, що журналісти "Суспільного" працюють за стандартами, провокаційних питань і вуличних опитувань не здійснюють. Та попросила одеситів повідомляти телеканалу, якщо станете свідками подібних подій, а також робити фото "самозваних журналістів".