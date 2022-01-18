Невідомі розпитували одеситів про "бази США", видаючи себе за журналістів "Суспільного"
До перехожих на вулиці вони зверталися російською мовою. Хто були ці люди - невідомо.
Про це повідомила у фейсбуці продюсер Одеської філії "Суспільного" Олена Кваша, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні невідома знімальна група здійснювала в Одесі вуличне опитування, називаючи себе "Суспільним Одеси". Стосувалось "опитування" тематики безпеки, ставлення одеситів до "військових баз Америки в Одесі", - написала вона.
Вона зазначила, що ці люди не є співробітниками "Суспільного", а до перехожих вони зверталися російською мовою.
"Наші журналісти мають посвідчення і спілкуються українською мовою", - підкреслила продюсер.
Кваша додала, що наразі невідомо, яку саме мету мала ця група осіб. Вона зазначила, що журналісти "Суспільного" працюють за стандартами, провокаційних питань і вуличних опитувань не здійснюють. Та попросила одеситів повідомляти телеканалу, якщо станете свідками подібних подій, а також робити фото "самозваних журналістів".
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Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
внимательно прочитайте
"
вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
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И Путлера чтоб выдали вместе с Шойгу. И репарации миллиардные и 42 штатом в США и чтоб все уважали и любили ибо мы украинцы- самая лучшая цивилизация в мире
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Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп
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Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.
Відповісти Керування спамом Мені подобається
не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
влітку збираємо на картоплі та баклажанах колорадів та палимо, поливши керосином…
«опрос к тематике безопасности, отношению к "военным базам Америки» -то можно смело закраивать этих людей в погребе и звонить в полицию или сбу..
Проф. Преображенский@prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr/status/1483437087097556994 7 ч
Правительство Ростовской области ввело запрет на смех в ЗАГСах во время церемоний бракосочетания.
Я не шучу. Это реальное постановление правительства.