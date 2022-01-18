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Невідомі розпитували одеситів про "бази США", видаючи себе за журналістів "Суспільного"

Невідомі розпитували одеситів про

До перехожих на вулиці вони зверталися російською мовою. Хто були ці люди - невідомо.

Про це повідомила у фейсбуці продюсер Одеської філії "Суспільного" Олена Кваша, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні невідома знімальна група здійснювала в Одесі вуличне опитування, називаючи себе "Суспільним Одеси". Стосувалось "опитування" тематики безпеки, ставлення одеситів до "військових баз Америки в Одесі", - написала вона.

Вона зазначила, що ці люди не є співробітниками "Суспільного", а до перехожих вони зверталися російською мовою.

"Наші журналісти мають посвідчення і спілкуються українською мовою", - підкреслила продюсер.

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Кваша додала, що наразі невідомо, яку саме мету мала ця група осіб. Вона зазначила, що журналісти "Суспільного" працюють за стандартами, провокаційних питань і вуличних опитувань не здійснюють. Та попросила одеситів повідомляти телеканалу, якщо станете свідками подібних подій, а також робити фото "самозваних журналістів".

Автор: 

журналістика (1769) Одеса (5476) суспільне мовлення (125) фейк (745)


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Топ коментарі
+32
Баканов, а-у ! Оторвитесь от распила бабла и займитесь своей работой.
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18.01.2022 22:22
+15
Можна було б на місці одеситів спочатку запропонувати: "Ану, скажи "паляниця" падло!"
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18.01.2022 22:22
+14
А як ваш "язик" називати?! Може нам ще, почати його руським, називати?
Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
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18.01.2022 22:29
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А у вас є бази НАТи? А якщо знайду? - десь так і виглядало опитування
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18.01.2022 22:09 Відповісти
то была лена зеленская, которая просила сообщать в соцсетях о передвижениях военных
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18.01.2022 22:33 Відповісти
Ленка Скумбрия на Сейшелах.
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18.01.2022 22:40 Відповісти
А як ваш "язик" називати?! Може нам ще, почати його руським, називати?
Як на мене, язик повинен називатися, виключно за біологічною належністю власника: говяжий, свинячий...російський.
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18.01.2022 22:29 Відповісти
Баканов, а-у ! Оторвитесь от распила бабла и займитесь своей работой.
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18.01.2022 22:22 Відповісти
Вы требуете невозможного..
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18.01.2022 23:27 Відповісти
а тут на форуме смотрите какие хитросделанные, шифруются
внимательно прочитайте

"



вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.

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И Путлера чтоб выдали вместе с Шойгу. И репарации миллиардные и 42 штатом в США и чтоб все уважали и любили ибо мы украинцы- самая лучшая цивилизация в мире

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3



Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп

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Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.

Відповісти Керування спамом Мені подобається



не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
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18.01.2022 22:22 Відповісти
Можна було б на місці одеситів спочатку запропонувати: "Ану, скажи "паляниця" падло!"
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18.01.2022 22:22 Відповісти
Це сто відсотків лапатні смердючи свині...
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18.01.2022 22:26 Відповісти
моніторять настрої одеситів, чи будуть їх зустрічати з хлібом-сіллю
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18.01.2022 22:38 Відповісти
И что им могут сделать? Есть наказание за вопросы на улице?
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18.01.2022 22:26 Відповісти
в Украине за вопросы на улице обязаны задуть монтажной пеной все физиологические отверстия! ты не знал, какцап?
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18.01.2022 22:36 Відповісти
А зачем вопрос заспамили? Я ж не на улице спросил.
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18.01.2022 22:42 Відповісти
Подякуй що в морду не дали!
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19.01.2022 03:28 Відповісти
достаточно записать на миротворец .после этого только за поребриком смогут вопросы задавать
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18.01.2022 22:37 Відповісти
В мене на дачі база НАТИ…
влітку збираємо на картоплі та баклажанах колорадів та палимо, поливши керосином…
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18.01.2022 22:32 Відповісти
😂
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18.01.2022 22:52 Відповісти
Если бы меня спросили я бы сказал а что база НАТО И США это мелочь вот вы смотрели кино и сериал Звёздные врата так вот под большим секретом скажу да тут в катакомбах обнаружили тайный туннель в глубину на 6 км и там целый подземный город база инопланетная и Звёздные врата и их могут активировать только хохлы по геномному набору а свинособак прибор убивает сразу как чужеродное инопланетное для Земли существо...и пошел дальше интересно сдавали бы или нет....
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18.01.2022 22:36 Відповісти
Написал слово в конце СХАВАЛИ автокорректор исправил сдавали..тьфу...
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18.01.2022 22:38 Відповісти
Ага, а на орбите 304ый висит
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18.01.2022 22:41 Відповісти
Если происходит
«опрос к тематике безопасности, отношению к "военным базам Америки» -то можно смело закраивать этих людей в погребе и звонить в полицию или сбу..
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18.01.2022 22:37 Відповісти
Вы еще скажите. что СБУ должно этим заниматься. Тут подпольный спиртзавод накрыли, а вы с глупостями всякими.
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18.01.2022 22:44 Відповісти
сюжет для параша тв снимали
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18.01.2022 23:07 Відповісти
Це могли бути істоти з антиукраїнського телеканалу "НАШ"...
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18.01.2022 23:10 Відповісти
Даже заело чуть. Года три уже и больше по Харькову только и базару про 15 лабораторий американских в области тайно и давно клепают какую то жуть шла! И на тебе --теперь в Одессе и базы! База--это вам не лаборатория! Обидно зараза.
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18.01.2022 23:15 Відповісти
сувора РНР і в загсі не сміється

Проф. Преображенский@prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr/status/1483437087097556994 7 ч



Правительство Ростовской области ввело запрет на смех в ЗАГСах во время церемоний бракосочетания.
Я не шучу. Это реальное постановление правительства.
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18.01.2022 23:34 Відповісти
Колись, не так давно, одразу після Кримнашу, та початку війни на Донбасі, у нашому місті вийшло якесь ***** з колорадською стрічкою. Не довго гуляло, знайомі побачивши його, одразу зателефонували до поліції, тому що всі відчували відповідальність та смак війни і його затримали. Зараз мабуть люди втратили пам'ять та своєю бездіяльністю кликають окупантів мародерів до чергового витка війни.
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19.01.2022 00:34 Відповісти
Так може люди рвалися стать добровольцями для проведення біологічних дослідів? Бази ж різні бувають - може на одній з них розробляють спеціальний вірус що знищує додаткову хромосому у росіян і робить їх "гейропейцями" і "піндосами"? А одесити не зрозуміли і дорогу не вказали!
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19.01.2022 03:33 Відповісти
...ну, насчёт баз , конечно лохотрон. А, лаборатории извольте, никто не отрицает: в пол мира есть секретные штуки эти
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19.01.2022 05:06 Відповісти
да что здесь непонятного? Шпионы рашки инфу о базах НАТО собирают.
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19.01.2022 06:40 Відповісти
Ой цирк, думаю одесситы такую бредятину придумать не смогли бы, кто массовик-затейник?)) Ну озвучивать выпустили Ленку Квашман. Представляю, на Привозе - "Здгасти, а как мине пгойти до базы НАТЫ?
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19.01.2022 07:07 Відповісти
 
 