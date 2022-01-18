США цього тижня можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні, - The Wall Street Journal
За інформацією The Wall Street Journal, США готують фінансові санкції щодо проросійських сепаратистів в Україні, ці заходи можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними співрозмовників видання в адміністрації США, ці заходи розробляють у рамках тактики Вашингтона щодо використання дипломатії та тиску з метою запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Про санкції можуть оголосити вже в четверг.
Як зазначили офіційні особи, нові санкції запровадять відповідно до підписаного президентом США Джо Байденом у квітні минулого року указу, спрямованого на покарання осіб, які мають відношення до зовнішньої агресії Росії. Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.
Представники США зазначили, що заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, що "підкреслює певну нерішучість адміністрації" щодо прямої відповіді Москві.
Санкції відбудуться на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та Німеччини.
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арестович не просто так втік від клована
Овоща не выбирала и презом он для меня никогда не был! Более того, когда он выиграл выборы, я сразу сказала, что будет Майдан. овощ при власти это позор и уничтожение страны, как и зебил, впрочем...
Умные не ведут одновременно войну на несколько фронтов, поэтому сейчас нужно выкинуть зебилов---они уничтожают страну, когда победит проукраинский Президент, рыги сдрыснут или заткнутся!
Поэтому всех и призывают объединятся демократическим проевропейским лагерем, тогда сразу понятно кто свой, кто чужой!
Так вы же и не хотите этого---объединится вокруг самого рейтингового, толкового,опытного и имеющего самый активный и мотивированный ядерный лекторат кандидата!
Так КТО же устраивает эту войну всех против всех, как не вы и вам подобные???
Конгениально!
Когда вашу жену будут насиловать, посоветуйте ей не сопротивляться и не жаловаться никуда, чтобы не вносить розбрат в суспильство!
Да и цитата "Мнение большинства, всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты"---не мне принадлежит,и еще Фрейд сделал вывод, что "большиство людей не хотят свободы, ибо она предполагает ответственность,а ответственность большинство людей страшит"!
И не забывайте народную мудрость: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
В нашем случае выбор еще проще: или с умным найти, или с дураком потерять, но вы, с упорством осла, вы выбираете второе)))
Ніхто з перших осіб за соєвого зрадника не впишеця!