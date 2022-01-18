УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7749 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 390 53

США цього тижня можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні, - The Wall Street Journal

США цього тижня можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, США готують фінансові санкції щодо проросійських сепаратистів в Україні, ці заходи можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними співрозмовників видання в адміністрації США, ці заходи розробляють у рамках тактики Вашингтона щодо використання дипломатії та тиску з метою запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Про санкції можуть оголосити вже в четверг.

Як зазначили офіційні особи, нові санкції запровадять відповідно до підписаного президентом США Джо Байденом у квітні минулого року указу, спрямованого на покарання осіб, які мають відношення до зовнішньої агресії Росії. Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.

Представники США зазначили, що заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, що "підкреслює певну нерішучість адміністрації" щодо прямої відповіді Москві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відповів Нуланд на "18 варіантів санкцій" проти РФ: "Ми також різні сценарії розглядаємо"

Санкції відбудуться на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та Німеччини.

Автор: 

санкції (11885) США (23065)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Татаров, Ермак, Подоляк, Демченко
показати весь коментар
18.01.2022 22:22
+24
список: зеленський, ермак, портнов, татаров.. та інші..

арестович не просто так втік від клована
показати весь коментар
18.01.2022 22:43
+8
А може краще, наприклад новинський, мертвячук, бойко...?
показати весь коментар
18.01.2022 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубинский и Портнов уже под санкциями США. Твой хозяин Беня - под санкциями и под уголовным преследованием.
показати весь коментар
19.01.2022 00:42 Відповісти
При ,чем , даже на исторической родине , на какламоя открыто уг.делосамое жадное мерзопакостное отвратительное животное
показати весь коментар
19.01.2022 02:26 Відповісти
список: зеленський, ермак, портнов, татаров.. та інші..

арестович не просто так втік від клована
показати весь коментар
18.01.2022 22:43 Відповісти
Які потужні санкції. А проти Путіна слабо?
показати весь коментар
18.01.2022 22:20 Відповісти
Татаров, Ермак, Подоляк, Демченко
показати весь коментар
18.01.2022 22:22 Відповісти
Агенты РФ
показати весь коментар
18.01.2022 22:26 Відповісти
А може краще, наприклад новинський, мертвячук, бойко...?
показати весь коментар
18.01.2022 22:28 Відповісти
проти медведчука введені давно уже..інші можливо..тількивесь бізнес новинського - це СП с Ахметовим
показати весь коментар
18.01.2022 22:39 Відповісти
я знаю за санкції на мертвяка...ще 2014 він їх отримав але це не завадило йому трисити фейсом у Мінську наче за Україну. Забагато санкцій не буває. І ахмета туди ж.
показати весь коментар
18.01.2022 22:50 Відповісти
Конкретно на нарика и квартирку на Бейкер стрит с офшерами оттяпать
показати весь коментар
19.01.2022 02:29 Відповісти
все супер тільки про зрадника порошенка забули написати
показати весь коментар
18.01.2022 22:40 Відповісти
наче є негласне правило не чіпати перших осіб, навіть колишніх. хто зна.
показати весь коментар
18.01.2022 22:52 Відповісти
розкажи це бразильцям або південним корейцям
показати весь коментар
19.01.2022 07:14 Відповісти
їх гамериканці морщать чи свої?
показати весь коментар
19.01.2022 08:38 Відповісти
И не напишут,дегенерат)
показати весь коментар
18.01.2022 23:13 Відповісти
🤞щоб не зурочити
показати весь коментар
19.01.2022 03:30 Відповісти
Ви не бажаєте вводити санкції - відключення Свіфт, проти північного потоку. Про що ви волаєте?
показати весь коментар
18.01.2022 22:22 Відповісти
ИБД
показати весь коментар
18.01.2022 22:23 Відповісти
_Кто?! Какой тупой мудак написал вот это "сепаратистов"?! Нет никаких сепаратистов, борцов за свободу народов Донбасса и Луганска - есть лишь вражеская армия и её солдаты. И неважно что у некоторых могут быть паспорта не расии - формальности неважны, важна суть! И суть такова, что это армия расии - плевать какими погонами и тряпками на флагштоках враг маскируется!
показати весь коментар
18.01.2022 22:26 Відповісти
а чого ти подумав лише про тих, які зараз по ту сторону лінії фронту? Чому ти вважаєш, що до ПРОКАСАПСЬКИХ сепарів американці не можуть відносити і тих, які погодились на "формулу Штанмайєра" в прокасапській редакції?
показати весь коментар
18.01.2022 22:48 Відповісти
От, молодцы. Алкашу Пургину, у которого нет бабла даже на бутылку, США объявит санкции...
показати весь коментар
18.01.2022 22:30 Відповісти
ждем с 2014 года.. спа-си-ба за поддержку!
показати весь коментар
18.01.2022 22:37 Відповісти
ото буде розчарування місцевих зедебільних ботів, якщо до сепаратистів в Байдена віднесуть і когось з жОПи, і когось з мертвечуківських
показати весь коментар
18.01.2022 22:45 Відповісти
Боже! Бережи Америку! Та особисто Джо Байдена!
показати весь коментар
18.01.2022 22:51 Відповісти
Портнов, Ермак, Татаров, Демченко? Тогда уже и мужа Верещучки- он командовал захватом сбу Альфой "дома профспилок" на Майдане
показати весь коментар
18.01.2022 22:58 Відповісти
Падлюки… скільки ви ще будете свою ґуму ро-тягувати? Які ви союзники? Ви гібридні союзники, як і ваші гібридні санкції.
показати весь коментар
18.01.2022 23:01 Відповісти
А как же Косово, за которое разбомбили Белград. Есть правильные и неправильные сепаратисты?
показати весь коментар
18.01.2022 23:43 Відповісти
Ну скажем так Косово было официальной автономией в составе Сербии ( а это какой ни какой статус), с этим подобным случаем можно сравнить ну скажем Абхазию, Юж. Осетию, Крым , Карабах где существовали автономные республики или автономные области ( опирались так сказать на историю и статус). Если обратиться к другим примерам то Приднестровье в составе Молдовы не имело ни какой автономии, это были простые районы Молдавии ( некогда входившие в состав Украины под названием Молдавской автономной области УССР впоследствии на ее базе и была создана Молдавская ССР. Но вот уж точно ни какой национальной и прочей автономии не имели никогда ,обычным административным образом нарезанные области Украины ( Донецкая и Луганская, тем более что долго обсуждался вопрос изменения админ границ и ликвидация ряда областей в том числе и Луганской с разделением ее между Харьковской и Донецкой). и уж тут точно " неправильные сепаратисты" завезенные это точно. Рязань, Новгород и Псков в РФ имеют больше оснований на отделение ( я уж молчу о Татарстане, Карелии, Чечне и т.д)_ чем украинские восточные области.
показати весь коментар
19.01.2022 00:23 Відповісти
Надеюсь это не будут "шахтеры и трактористы" Доунбасса. А к примеру Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Королевская, Левочкин, Мураев, Шарий и компания.
показати весь коментар
19.01.2022 00:11 Відповісти
Сейчас зекоманда больше вреда приносит, чем рыгочмошники!
показати весь коментар
19.01.2022 00:29 Відповісти
Такое ощущение что вы не прочь вернуть е власти Януковича, Стоматолога и компани убежавших в Рашу и к ним присоединить ту свору что окопалась здесь под эгидой ОПЗЖ, Наши ( Мураева) и партии Шария. ( ну что есть логика при них ПА жил впрочем неплохо.. даже очень) При таком вот подходе ну тогда понятно что Украине точно ни чего не свет. Претворяется самая сладкая мечта Мордора. В Украине война всех против всех. ( если раньше это было одна сила против другой, ну может их было три , то теперь таких объединения минимум три.. а если копнуть глубже то, четыре а то и пять. И как при таком раскладе Кремлю не использовать такой вот шанс.
показати весь коментар
19.01.2022 00:38 Відповісти
Не фантазируйте!
Овоща не выбирала и презом он для меня никогда не был! Более того, когда он выиграл выборы, я сразу сказала, что будет Майдан. овощ при власти это позор и уничтожение страны, как и зебил, впрочем...
Умные не ведут одновременно войну на несколько фронтов, поэтому сейчас нужно выкинуть зебилов---они уничтожают страну, когда победит проукраинский Президент, рыги сдрыснут или заткнутся!
Поэтому всех и призывают объединятся демократическим проевропейским лагерем, тогда сразу понятно кто свой, кто чужой!
Так вы же и не хотите этого---объединится вокруг самого рейтингового, толкового,опытного и имеющего самый активный и мотивированный ядерный лекторат кандидата!
Так КТО же устраивает эту войну всех против всех, как не вы и вам подобные???
показати весь коментар
19.01.2022 01:22 Відповісти
хоче хоче...такий розбрат як адепти секти мабуть ніхто у суспільство не вносить.
показати весь коментар
19.01.2022 09:34 Відповісти
Та ты что? ВЫ выбрали злыдня, вора и предателя презиком, а виноваты мы, что не молимся на это чмо и не благодарим мудрый нарид за такой"подарок"?
Конгениально!
Когда вашу жену будут насиловать, посоветуйте ей не сопротивляться и не жаловаться никуда, чтобы не вносить розбрат в суспильство!
показати весь коментар
19.01.2022 23:22 Відповісти
ваша концепція побудови Всесвіту, де є лише богообрані разом з божеством та дуже погані зі своїм божеством, дещо відрізняється від реальності. звідси і усі уявні вороги і неможливість отримати союзників навіть серед тих, хто поділяє принаймні частину ваших переконань. ця концепція вас і згубить.
показати весь коментар
19.01.2022 23:43 Відповісти
любезный, это не моя концепция 20/80 ---поцiкавтесь)))
Да и цитата "Мнение большинства, всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты"---не мне принадлежит,и еще Фрейд сделал вывод, что "большиство людей не хотят свободы, ибо она предполагает ответственность,а ответственность большинство людей страшит"!
И не забывайте народную мудрость: лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
В нашем случае выбор еще проще: или с умным найти, или с дураком потерять, но вы, с упорством осла, вы выбираете второе)))
показати весь коментар
20.01.2022 00:07 Відповісти
Частина "шарікових" вирішила, що вони справжня інтелектуальна еліта...вибачте, але тільки такий висновок напрошується.
показати весь коментар
20.01.2022 08:10 Відповісти
в вашем выводе не сомневалась: вы прекрасно собой подтверждаете эффект Даннинга-Крюгера ))))
показати весь коментар
20.01.2022 18:14 Відповісти
Заборонять отримувати кредити в США та відкривати там рахунки?
показати весь коментар
19.01.2022 01:36 Відповісти
Пора Коломойскому примерять скипетр власти
показати весь коментар
19.01.2022 04:50 Відповісти
Гавкайте голосніше!
Ніхто з перших осіб за соєвого зрадника не впишеця!
показати весь коментар
19.01.2022 08:20 Відповісти
Такая шокирующая новость,шо хз смеяться или плакать)
показати весь коментар
19.01.2022 10:17 Відповісти
 
 