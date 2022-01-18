США цього тижня можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, США готують фінансові санкції щодо проросійських сепаратистів в Україні, ці заходи можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними співрозмовників видання в адміністрації США, ці заходи розробляють у рамках тактики Вашингтона щодо використання дипломатії та тиску з метою запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Про санкції можуть оголосити вже в четверг.

Як зазначили офіційні особи, нові санкції запровадять відповідно до підписаного президентом США Джо Байденом у квітні минулого року указу, спрямованого на покарання осіб, які мають відношення до зовнішньої агресії Росії. Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.

Представники США зазначили, що заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, що "підкреслює певну нерішучість адміністрації" щодо прямої відповіді Москві.

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Санкції відбудуться на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та Німеччини.