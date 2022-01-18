Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Жолі безпекові виклики навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер голови держави.

"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України ", - написав Зеленський.

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