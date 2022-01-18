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Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Жолі безпекові виклики навколо України

Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Жолі безпекові виклики навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер голови держави.

"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України ", - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Канади Жолі про зброю для України: "Ми ухвалимо це рішення" (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Канада (2206) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+3
Ось які подарунки привезли нам сьогодні вночі англійці для російських танків.
https://fb.watch/aCVQezRZJu/
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18.01.2022 23:23
+2
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1483519446056644616 1 ч



Необучаемые идиоты ОП Зеленского/Ермака, которых ничему не научило "противостояние" под домом ПП в Козине.
В той же группе, те же люди - снова набирают массовку "титушек".
На завтра

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18.01.2022 23:14
+1
в них євробаскєт на носі

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18.01.2022 23:23
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Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1483519446056644616 1 ч



Необучаемые идиоты ОП Зеленского/Ермака, которых ничему не научило "противостояние" под домом ПП в Козине.
В той же группе, те же люди - снова набирают массовку "титушек".
На завтра

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18.01.2022 23:14 Відповісти
в них євробаскєт на носі

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18.01.2022 23:23 Відповісти
Ось які подарунки привезли нам сьогодні вночі англійці для російських танків.
https://fb.watch/aCVQezRZJu/
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18.01.2022 23:23 Відповісти
добре, але такі речі ******* тишу!
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18.01.2022 23:48 Відповісти
Напроти, нехай танкісти ***** бачать, що перші бойові вони за захват України не отримають.
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18.01.2022 23:52 Відповісти
буряты заценят,правда,домой,в улус-аймаки привозить нечего будет..
а,бялдь,забыл - мядаль !!
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18.01.2022 23:50 Відповісти
на каком языке он с ней говорил?
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18.01.2022 23:50 Відповісти
Випадок, коли слова розходяться з діями. "Свята посмішка" на людях, та чорні справи за спиною ... України. Скільки відкатів вже отримав, пане?
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19.01.2022 11:22 Відповісти
 
 