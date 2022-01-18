Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Жолі безпекові виклики навколо України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер голови держави.
"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України ", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+3 Petrov Viktor
показати весь коментар18.01.2022 23:23
+2 olele
показати весь коментар18.01.2022 23:14
+1 olele
показати весь коментар18.01.2022 23:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1483519446056644616 1 ч
Необучаемые идиоты ОП Зеленского/Ермака, которых ничему не научило "противостояние" под домом ПП в Козине.
В той же группе, те же люди - снова набирают массовку "титушек".
На завтра
https://fb.watch/aCVQezRZJu/
а,бялдь,забыл - мядаль !!